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Thomas Hindle

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Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde grimpent jusqu'à 10 990 dollars à l'approche de la mise en vente finale avant le début du tournoi

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Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde ont fortement augmenté par rapport aux prévisions initiales. La dernière mise en vente de la FIFA propose des places pouvant atteindre 10 900 dollars, les billets les moins chers étant fixés à 5 785 dollars. Dans leur candidature initiale, les États-Unis, le Canada et le Mexique avaient prévu des billets de catégorie 3 à partir de 695 dollars et plafonnés à 1 550 dollars, ce qui représente une hausse considérable.

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    Une flambée des prix des billets

    Les prix des billets n'ont cessé d'augmenter depuis l'ouverture de la vente au grand public en octobre. Au départ, les places de catégorie 3 étaient proposées à partir de 2 790 dollars, tandis que celles de catégorie 1 s'élevaient à 6 730 dollars. Au cours des mois qui ont suivi, les prix ont plus que doublé, les billets les plus chers pour la finale de la Coupe du monde atteignant désormais 10 900 dollars.

    De manière plus générale, les prix restent élevés dans l'ensemble. Un billet de catégorie 1 pour le match de l'équipe nationale américaine contre le Paraguay, le 13 juin, est proposé à 2 735 dollars, avec plus de 1 000 places disponibles à la mise en vente, selon la BBC. La FIFA a toujours défendu sa tarification, affirmant qu'elle reflète les normes du marché nord-américain et la forte demande, et soulignant que les recettes de la Coupe du monde sont réinvesties dans le développement du sport à l'échelle mondiale.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Détermination des prix réels

    Il est difficile de déterminer avec précision le prix des billets, car le système de « tarification dynamique » mis en place par la FIFA entraîne une fluctuation constante des prix en fonction de la demande. Aucune information précise n'a été rendue publique à ce jour. Il est toutefois évident que les rencontres les plus attendues du tournoi sont plus chères. Parmi les dix nations les mieux classées, seul un match, celui des Pays-Bas, aurait été mis en vente.

  • General Views Of SoFi StadiumGetty Images Sport

    Des billets moins chers

    Les prix initiaux des billets étant bien plus élevés que prévu, la FIFA a mis en place une catégorie tarifaire « pour les supporters », dans le cadre de laquelle quelques centaines de billets ont été proposés à seulement 60 dollars. Il ne restait plus aucun de ces billets lors de la mise en vente de cette semaine, mais on ignore s'ils ont effectivement été vendus.

  • World Cup TrophyGetty Images

    En vente jusqu'à la dernière minute

    La FIFA a promis que les billets pour les matchs de la Coupe du monde seraient mis en vente de manière progressive jusqu'à la dernière minute. Sur le portail officiel de vente, il a été difficile de déterminer combien de billets étaient disponibles pour chaque match. Le marché de la revente s'est révélé encore plus imprévisible. Aux États-Unis, les prix dépassent largement la valeur nominale. Au Mexique, il est illégal de vendre des billets d'occasion à un prix supérieur à leur prix d'origine.