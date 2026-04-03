Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde grimpent jusqu'à 10 990 dollars à l'approche de la mise en vente finale avant le début du tournoi

Les prix des billets n'ont cessé d'augmenter depuis l'ouverture de la vente au grand public en octobre. Au départ, les places de catégorie 3 étaient proposées à partir de 2 790 dollars, tandis que celles de catégorie 1 s'élevaient à 6 730 dollars. Au cours des mois qui ont suivi, les prix ont plus que doublé, les billets les plus chers pour la finale de la Coupe du monde atteignant désormais 10 900 dollars.

De manière plus générale, les prix restent élevés dans l'ensemble. Un billet de catégorie 1 pour le match de l'équipe nationale américaine contre le Paraguay, le 13 juin, est proposé à 2 735 dollars, avec plus de 1 000 places disponibles à la mise en vente, selon la BBC. La FIFA a toujours défendu sa tarification, affirmant qu'elle reflète les normes du marché nord-américain et la forte demande, et soulignant que les recettes de la Coupe du monde sont réinvesties dans le développement du sport à l'échelle mondiale.