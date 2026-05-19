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Les prix des billets de revente pour la Coupe du monde continuent de baisser, y compris pour le match d’ouverture de l’équipe nationale américaine
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Les prix continuent de baisser
Les prix des billets font depuis longtemps l'objet de débats autour de la Coupe du monde, les supporters devant débourser des sommes élevées même pour certaines des places les moins chères disponibles. Mais sur le marché de la revente, les prix ont commencé à baisser. Selon TicketData, le prix d'entrée moyen pour les matchs de l'équipe nationale américaine a chuté de 38,7 % sur une période de trois mois, tombant à 865 dollars pour l'ensemble de ses trois matchs de phase de groupes. L’Irak affiche une baisse encore plus marquée : le prix moyen d’entrée a chuté de 41,7 % pour s’établir à 342 $. La Turquie enregistre toutefois la plus forte baisse, avec un prix moyen en recul de 48,7 % à 428 $.
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Certains jeux demeurent onéreux
Cependant, certains matchs de la phase de groupes restent onéreux. La rencontre Portugal-Colombie, qui se déroulera à Miami, figure parmi les affiches les plus prisées de cette première phase, avec un prix d’entrée supérieur à 3 000 dollars. La Colombie est également l’équipe la plus chère à voir sur le marché de la revente, un phénomène probablement lié à la difficulté de son groupe.
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Il faut débourser une somme conséquente pour assister aux matchs à domicile.
Les tarifs des places pour l’équipe nationale américaine demeurent élevés, bien qu’un peu plus raisonnables. Le prix d’entrée est descendu sous la barre des 1 000 dollars pour la première fois depuis janvier, en début de semaine, à l’occasion du match d’ouverture contre le Paraguay à Los Angeles le 12 juin. Selon plusieurs sources, les billets peinent à trouver preneur : le site The Athletic indiquait le mois dernier que seuls 40 934 tickets avaient été vendus pour cette rencontre. Le Los Angeles Stadium, dénomination officielle du stade pour la durée du tournoi, peut accueillir environ 70 000 spectateurs.
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Pourquoi les cotes fluctuent-elles ?
Une partie de la volatilité des prix s’explique par la nature du marché secondaire, où les tarifs varient en fonction de la demande, de la disponibilité et du moment. Cette incertitude s’ajoute aux critiques récurrentes sur le coût des billets de la Coupe du monde, les prix officiels de la FIFA dépassant déjà ceux annoncés dans le dossier de candidature initial – et largement supérieurs à ceux de n’importe quel tournoi précédent. Sur les plateformes de revente, les tarifs pourraient encore varier significativement d’ici au coup d’envoi, à mesure que de nouveaux billets entrent en circulation ou que les vendeurs ajustent leurs demandes à la baisse.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment commenté ce débat, mettant en avant le niveau de la demande et l’existence de plusieurs catégories de prix.
« Nous avons reçu 500 millions de demandes de billets », a-t-il déclaré lors du Congrès de la FIFA à Vancouver. « Lors des deux dernières Coupes du monde réunies, nous en avions reçu 50 millions. Ici, 500 millions. Nous avons vendu 100 % du contingent mis sur le marché, soit environ 90 % du stock mondial à ce jour, et nous continuons à libérer des places. Il existe des catégories de prix élevées, mais aussi des billets plus abordables. »
La phase de vente de dernière minute est déjà ouverte, les billets étant attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », dans la limite des places disponibles.