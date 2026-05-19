Les prix des billets de revente pour la Coupe du monde continuent de baisser, y compris pour le match d’ouverture de l’équipe nationale américaine

Une partie de la volatilité des prix s’explique par la nature du marché secondaire, où les tarifs varient en fonction de la demande, de la disponibilité et du moment. Cette incertitude s’ajoute aux critiques récurrentes sur le coût des billets de la Coupe du monde, les prix officiels de la FIFA dépassant déjà ceux annoncés dans le dossier de candidature initial – et largement supérieurs à ceux de n’importe quel tournoi précédent. Sur les plateformes de revente, les tarifs pourraient encore varier significativement d’ici au coup d’envoi, à mesure que de nouveaux billets entrent en circulation ou que les vendeurs ajustent leurs demandes à la baisse.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment commenté ce débat, mettant en avant le niveau de la demande et l’existence de plusieurs catégories de prix.

« Nous avons reçu 500 millions de demandes de billets », a-t-il déclaré lors du Congrès de la FIFA à Vancouver. « Lors des deux dernières Coupes du monde réunies, nous en avions reçu 50 millions. Ici, 500 millions. Nous avons vendu 100 % du contingent mis sur le marché, soit environ 90 % du stock mondial à ce jour, et nous continuons à libérer des places. Il existe des catégories de prix élevées, mais aussi des billets plus abordables. »

La phase de vente de dernière minute est déjà ouverte, les billets étant attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », dans la limite des places disponibles.