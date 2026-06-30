Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Kosta Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Les premiers joueurs convoqués de la saison : voici l'Udinese, en stage de préparation à partir du 6 juillet

Udinese
Serie A

Rassemblement fixé au 5 pour l’Udinese, qui entame son stage le 6.

Selon le site officiel du club bianconero, l'Udinese se prépare à entamer sa préparation estivale sous la direction de l'entraîneur Kosta Runjaic.

Les Bianconeri rejoindront Udine le dimanche 5 juillet afin d’entamer, dès le lendemain, les premières séances d’entraînement et les tests physiques. La première phase de la préparation se déroulera durant deux semaines au centre sportif Dino Bruseschi, avant le départ pour le traditionnel stage de pré-saison.

Pour la troisième année consécutive, le club se rendra à Lienz afin d’entamer sa préparation estivale. Les « Bianconeri » s’installeront dans le Tyrol oriental du 22 juillet au 4 août. Le groupe dirigé par l’entraîneur Runjaic y trouvera des conditions optimales pour peaufiner sa préparation dans un cadre d’excellence et avec des infrastructures adaptées au haut niveau. Le quartier général des entraînements sera, une fois encore, le Dolomiten Stadion.


  • Pendant leur stage de préparation, les Bianconeri disputeront plusieurs matchs amicaux de niveau international, dont les détails seront communiqués ultérieurement.


    Voici la liste des joueurs qui débuteront l’entraînement au centre sportif Bruseschi le 6 juillet :



    Abankwah

    Arizala

    Atta

    Bayo

    Bertola

    Bravo*

    Buksa

    Buta*

    Camara

    Davis

    Ebosse

    Ekkelenkamp

    Goglichidze

    Gueye

    Kabasele

    Kamara

    Kristensen

    Lovric*

    Miller

    Mlacic

    Modesto*

    Okoye*

    Padelli

    Pafundi

    Palma

    Payero*

    Pejicic

    Piana

    Piotrowski*

    Popov

    Solet

    Vinciati

    Zaniolo

    Zanoli

    Zarraga

    Zemura*


    *Ces joueurs rejoindront le groupe à Udine au cours de la semaine prochaine, conformément aux modalités définies avec le club et après la fin de leurs engagements sportifs respectifs pour la saison 2025-2026.


    Karlstrom, toujours mobilisé avec la Suède pour la Coupe du monde, retrouvera le groupe après un court congé.



    • Publicité