Les premiers joueurs convoqués de la saison : voici l'Udinese, en stage de préparation à partir du 6 juillet

Selon le site officiel du club bianconero, l'Udinese se prépare à entamer sa préparation estivale sous la direction de l'entraîneur Kosta Runjaic.

Les Bianconeri rejoindront Udine le dimanche 5 juillet afin d’entamer, dès le lendemain, les premières séances d’entraînement et les tests physiques. La première phase de la préparation se déroulera durant deux semaines au centre sportif Dino Bruseschi, avant le départ pour le traditionnel stage de pré-saison.

Pour la troisième année consécutive, le club se rendra à Lienz afin d’entamer sa préparation estivale. Les « Bianconeri » s’installeront dans le Tyrol oriental du 22 juillet au 4 août. Le groupe dirigé par l’entraîneur Runjaic y trouvera des conditions optimales pour peaufiner sa préparation dans un cadre d’excellence et avec des infrastructures adaptées au haut niveau. Le quartier général des entraînements sera, une fois encore, le Dolomiten Stadion.



