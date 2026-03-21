La deuxième confrontation de la saison 2023-2024 revêtait une importance bien plus grande dans la course au titre. À la fin du mois de mars 2024, Liverpool était en tête du classement, mais Arsenal aurait pu prendre la première place en s'imposant à l'Etihad Stadium.

Une fois de plus, le match a été animé, mais cette fois-ci, il s'est soldé par un score nul et vierge. Arteta n'avait pas nécessairement « garé le bus », mais son équipe a joué avec un conservatisme qu'Arsenal n'avait pas affiché à l'extérieur contre City depuis des années. D'une certaine manière, cette approche était compréhensible, même si elle a fini par faire l'objet de critiques lorsque City leur a ravi le titre d'un seul point.

Après avoir soulevé le trophée de la Premier League pour la quatrième fois consécutive, Rodri a clairement exprimé son sentiment sur Arsenal. « Pour être honnête, je pense que c’est là », a-t-il déclaré en désignant sa tête. « C’est une question de mentalité. Arsenal mérite aussi [de remporter le championnat], ils ont réalisé une saison incroyable, mais je pense que la différence était là [dans leur tête].

« Quand ils sont venus ici, qu’ils nous ont affrontés à l’Etihad, je les ai regardés et je me suis dit : “Ah, ces gars-là, ils ne veulent pas nous battre, ils veulent juste le match nul”. Et cette mentalité, je ne pense pas qu’on ferait la même chose. Et on les a rattrapés. Au final, si on nous donne un point d’avance, on va gagner les sept ou huit derniers matchs, même si c’est très dur. Je pense donc que tout est une question de mentalité. »

C'était très facile pour Rodri de tenir ces propos une fois la course terminée. On se souvient que City a failli gâcher son avantage d'un point avant la dernière journée après avoir battu Tottenham Hotspur de justesse lors de l'avant-dernier match. Néanmoins, l'histoire est écrite par les vainqueurs et Arsenal n'a pas encore eu l'occasion de l'écrire à sa manière.