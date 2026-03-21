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Arsenal final frontier GFXGOAL

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Les précédentes victoires d'Arsenal n'ont RIEN signifié : seule une victoire contre Man City en finale de la Carabao Cup pourrait marquer un tournant en Premier League

Arsenal tentera dimanche de mettre fin à six années sans titre lorsqu'il affrontera son rival Manchester City en finale de la Carabao Cup à Wembley. Si l'on remonte encore plus loin, les Gunners n'ont plus remporté de trophée devant un public depuis leur victoire en FA Cup en 2017, à une époque où Arsène Wenger était encore entraîneur et où Mikel Arteta venait de terminer sa première saison en tant qu'adjoint de Pep Guardiola.

Depuis ces deux victoires remportées au cours d’années considérées comme leur période la plus sombre du XXIe siècle, Arsenal s’est à nouveau imposé comme l’une des équipes les plus redoutées d’Angleterre et d’Europe. Arteta a façonné une équipe redoutable à son image, après s’être vu accorder le temps et les ressources nécessaires pour la construire de A à Z.

Pourtant, cette équipe – ce groupe de défenseurs imposants et d'une efficacité impitoyable, et non plus le méli-mélo disparate hérité de l'ère Unai Emery – n'a pas encore connu de gloire tangible. Elle n'a pas non plus battu City de manière décisive, ce qui aurait pu faire basculer la course au titre de Premier League ou mener à un trophée depuis la pandémie. Ce dimanche, c'est la meilleure occasion qu'ils auront de chasser ces deux démons.

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une série de défaites

    Entre mai 2016 et octobre 2023, Arsenal a connu une série impressionnante de 15 matches sans victoire face à Manchester City en Premier League, s'inclinant à 13 reprises face aux hommes de Guardiola. Cette série de défaites a tout de même été ponctuée par des victoires en demi-finales de la FA Cup en 2017 et 2020, ainsi que par une victoire aux tirs au but lors du Community Shield en 2023, mais on ne pouvait s’empêcher de penser que City avait le dessus sur les Gunners.

    Cela n'avait guère d'importance la plupart du temps où cette série était encore en cours. City et Arsenal ne se disputaient généralement pas le titre de Premier League au même moment. Ce n'est qu'en 2022-2023, lorsque l'équipe d'Arteta a réalisé un bond en avant monumental et inattendu, que cette confrontation a pris une importance nationale.

    En raison du report des rencontres suite au décès de la reine Elizabeth II, Arsenal a dû affronter City à deux reprises au cours de la seconde moitié de la saison 2022-23, ce qui n’a fait qu’accentuer la pression. Les Gunners ont été battus à plate couture à ces deux occasions et ont perdu le titre avec cinq points d’écart. Les 248 jours pendant lesquels ils ont occupé la tête du classement sont devenus un record pour une équipe qui n’a pas terminé première.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Mettre fin à la série

    Lorsque City s'est rendu à l'Emirates Stadium en octobre 2023, Arsenal était désormais une équipe bien connue. Les hommes de Guardiola leur ont donc témoigné tout le respect qui leur était dû.

    En 2022-23, Arsenal avait battu chacune des équipes du « Big Six » au moins une fois, mais City était la seule équipe qu’il n’arrivait pas à battre, quels que soient ses efforts. Il était impératif de leur faire savoir qu’il était bien décidé à redevenir un rival direct.

    Leur première rencontre de la saison 2023-24 semblait se diriger vers un match nul 0-0 sans relief, jusqu’à ce que Gabriel Martinelli surgisse pour marquer le but de la victoire en fin de match, leur permettant de prendre deux points d’avance sur City à ce moment-là. Un poids mental leur a été enlevé des épaules.

    « Je ne sais pas si c'était un obstacle, mais nous devions le surmonter », a déclaré Arteta à propos de l'importance de cette victoire. « C'est un sentiment formidable. On pouvait le sentir, cela faisait tellement d'années que nous ne les avions pas battus. Aujourd'hui, je pense que nous avons battu la meilleure équipe du monde. »

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le message de Rodri

    La deuxième confrontation de la saison 2023-2024 revêtait une importance bien plus grande dans la course au titre. À la fin du mois de mars 2024, Liverpool était en tête du classement, mais Arsenal aurait pu prendre la première place en s'imposant à l'Etihad Stadium.

    Une fois de plus, le match a été animé, mais cette fois-ci, il s'est soldé par un score nul et vierge. Arteta n'avait pas nécessairement « garé le bus », mais son équipe a joué avec un conservatisme qu'Arsenal n'avait pas affiché à l'extérieur contre City depuis des années. D'une certaine manière, cette approche était compréhensible, même si elle a fini par faire l'objet de critiques lorsque City leur a ravi le titre d'un seul point.

    Après avoir soulevé le trophée de la Premier League pour la quatrième fois consécutive, Rodri a clairement exprimé son sentiment sur Arsenal. « Pour être honnête, je pense que c’est là », a-t-il déclaré en désignant sa tête. « C’est une question de mentalité. Arsenal mérite aussi [de remporter le championnat], ils ont réalisé une saison incroyable, mais je pense que la différence était là [dans leur tête].

    « Quand ils sont venus ici, qu’ils nous ont affrontés à l’Etihad, je les ai regardés et je me suis dit : “Ah, ces gars-là, ils ne veulent pas nous battre, ils veulent juste le match nul”. Et cette mentalité, je ne pense pas qu’on ferait la même chose. Et on les a rattrapés. Au final, si on nous donne un point d’avance, on va gagner les sept ou huit derniers matchs, même si c’est très dur. Je pense donc que tout est une question de mentalité. »

    C'était très facile pour Rodri de tenir ces propos une fois la course terminée. On se souvient que City a failli gâcher son avantage d'un point avant la dernière journée après avoir battu Tottenham Hotspur de justesse lors de l'avant-dernier match. Néanmoins, l'histoire est écrite par les vainqueurs et Arsenal n'a pas encore eu l'occasion de l'écrire à sa manière.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attiser la rivalité

    La rivalité entre Arsenal et City a atteint de nouveaux sommets en 2024-2025, même si aucune des deux équipes n'a finalement été en mesure de prétendre au titre. Leur affrontement de septembre 2024 à l'Etihad restera dans les annales : les visiteurs, après avoir été menés au score, ont pris l'avantage 2-1, mais le cours du match a basculé de manière spectaculaire lorsque Leandro Trossard a été expulsé de manière controversée juste avant la mi-temps. Les hommes d'Arteta ont tenu bon et semblaient destinés à remporter leur première victoire sur le terrain de City depuis 2015, mais John Stones a réussi à égaliser à la 98e minute.

    Pendant le match, Erling Haaland n'a cessé de se heurter à Gabriel Magalhaes, tandis que le Norvégien a également nargué le débutant Myles Lewis-Skelly en lui demandant qui était cet adolescent avant même qu'il n'ait mis les pieds sur le terrain. L'attaquant a ensuite conseillé à Arteta de « rester humble » après le match.

    Arsenal n'appréciait déjà pas particulièrement City auparavant, malgré les nombreux anciens de l'Etihad ayant trouvé un nouveau port d'attache à l'Emirates, mais cela semblait avoir porté leur haine à un niveau supérieur. City a été écrasé 5-1 plus tard dans la même saison. Lewis-Skelly, désormais titulaire régulier, a marqué et imité la célébration zen de Haaland. Des supporters ravis ont scandé depuis les tribunes : « Erling Haaland, reste humble, espèce de c*** ».

    Battre le City de Guardiola 5-1 n’est pas quelque chose à minimiser ou à effacer de l’histoire. Au contraire, cela a peut-être éradiqué toute crainte résiduelle qu’Arsenal pouvait encore avoir. Cependant, si l’équipe d’Arteta ne remporte pas la Carabao Cup dimanche soir, les gens se demanderont à nouveau si elle a vraiment franchi ce cap.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Se montrer à la hauteur

    Arsenal reste désormais invaincu lors de ses six dernières rencontres face à City, ce qui est bien loin de la série de 15 matchs sans victoire qui a précédé cette période. Lorsque Guardiola avait aligné 11 joueurs en défense lors du match nul 1-1 en septembre, c'était un signe de respect. Les Gunners ne sont plus la poule aux œufs d'or des « six grands » de la Premier League, mais une équipe d'hommes en passe d'être couronnés.

    Bon, « en attente » n’est pas tout à fait exact. Arsenal devra encore aller chercher ce qui lui revient, à commencer par cette finale de coupe. On ne lui remettra pas le trophée sur un plateau, il devra simplement le gagner ou le perdre lors d’un match unique.

    On a parfois l’impression que pour garder son sang-froid en finale de coupe, il faut jouer le match et non pas l’événement. Dans le cas d’Arsenal, c’est peut-être l’inverse qui est vrai. Ce groupe de joueurs n’a jamais disputé de finale de coupe ensemble auparavant, et l’idée qu’ils devraient la traiter comme n’importe quel autre match pourrait les amener à sous-estimer le City de Guardiola, l’entraîneur catalan ayant remporté six trophées nationaux depuis son arrivée en Angleterre.

    Arsenal doit montrer au monde entier qu'il est capable d'atteindre un niveau supérieur, de passer à la vitesse supérieure. Son style méthodique, axé sur les coups de pied arrêtés, convient certes au football à élimination directe, mais cela suffira-t-il pour battre City dans un match où l'enjeu dépasse la simple victoire du jour ?

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Déclaration quadruple

    Toute équipe qui atteint ce stade de la saison tout en étant encore en lice dans quatre compétitions fait l'objet de toutes les spéculations quant à un éventuel quadruplé. Il s'agit toujours d'un exploit sans précédent dans le football anglais. Même le triplé n'a été réalisé que trois fois : Manchester City (2023) et Manchester United (1999) ont tous deux remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions, tandis que l'équipe de Guardiola est la seule à avoir décroché un triplé national (2019).

    Arteta est pleinement conscient de la situation dans laquelle se trouve Arsenal, étant donné que le club est favori, tant auprès des bookmakers que des experts en statistiques, pour remporter chacun des quatre titres pour lesquels il est encore en lice, bien qu'il ne les ait jamais tous décrochés ensemble auparavant. « Quand on se retrouve dans cette position sans avoir gagné, cela devient davantage une nécessité, mais aussi une source de motivation, et c'est quelque chose que nous avons, et que nous essayons d'atteindre depuis un certain temps », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match.

    « Vivons cela dimanche. Je l’ai déjà fait quand ce stade était plein. C’est l’un de mes meilleurs souvenirs en tant que joueur. »

    Arsenal est la meilleure équipe du pays. Personne ne peut le contester pour l’instant, et tant qu’ils s’imposeront à Wembley, cela ne changera probablement pas avant longtemps. Il leur suffit simplement de franchir définitivement ce dernier obstacle psychologique.

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