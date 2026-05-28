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Les postes clés du club étant désormais pourvus, Mauricio Pochettino va-t-il prolonger son contrat avec l'équipe nationale américaine ? Brad Friedel explique comment l'entraîneur argentin peut aider le football américain à rivaliser avec le basket-ball et le baseball
Des postes clés en Premier League et en Liga sont en cours de pourvoi.
Actuellement, le contrat de Pochettino avec la Fédération américaine de football prendra fin à l’issue du grand tournoi prévu en Amérique du Nord cet été. Les attentes sont élevées pour cette « génération dorée », emmenée par Christian Pulisic et Weston McKennie, prête à enflammer un public mondial.
Du 11 juin au 19 juillet, tous les regards de la planète seront tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, où certaines des plus grandes stars du ballon rond s’apprêtent à briller sur la plus grande des scènes.
Pochettino contribuera à répondre aux attentes des co-organisateurs, mais quittera-t-il ses fonctions une fois cette mission accomplie ? À un moment donné, le technicien de 54 ans était fortement pressenti pour rejoindre des clubs de premier plan de la Premier League, de la Liga et d’ailleurs.
Des clubs comme Manchester United, Chelsea et Tottenham ont déjà pourvu leurs postes d’entraîneur, tandis que Manchester City devrait confier son banc à Enzo Maresca pour succéder à Pep Guardiola. En Espagne, José Mourinho serait sur le point de revenir au Real Madrid, tandis que Hansi Flick continue d’impressionner à Barcelone. L’AC Milan suit également la situation, mais d’autres candidats, comme Andoni Iraola, restent en lice pour un poste en Serie A.
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Pochettino restera-t-il à la tête de l’équipe nationale américaine ?
Dans ce contexte, Pochettino pourrait-il réévaluer ses options, alors qu'un prolongement de son mandat à la tête de l'équipe nationale américaine semble désormais envisageable ? Interrogé à ce sujet, l'ancien gardien international américain Friedel, s'exprimant en collaboration avec MrQ, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il recevra des offres du monde entier. C’est un entraîneur formidable. Tout dépendra vraiment de ce qu’il veut faire et, sans doute, des résultats de l’équipe.
Une anecdote significative : Matt Crocker, alors directeur sportif de la Fédération américaine, a élaboré ce cycle de quatre ans avant de rejoindre l’Arabie saoudite, autre participant à la Coupe du monde.
Je vois deux scénarios : soit tout le monde s’en va après la Coupe du monde, soit l’équipe s’implique davantage, car Mauricio connaît désormais le terrain depuis deux ans et demi et comprend mieux le paysage culturel du football. À terme, il pourrait même endosser un rôle combiné de directeur sportif et d’entraîneur principal, ce qui profiterait grandement aux États-Unis.
Personnellement, j’adorerais qu’il reste, car c’est la culture du football qui fait défaut aux États-Unis, mais c’est aussi le plus difficile à surmonter. »
Le principal défi auquel est confronté le football américain
Friedel analyse les défis du football américain, où compétitions internationales et MLS doivent rivaliser avec NBA, NFL, NHL et MLB : « Nos stades sont fantastiques, nos centres d’entraînement aussi, la formation des entraîneurs s’est améliorée, et les coachs sont désormais à la hauteur. Le sport se développe à toute vitesse chez les amateurs. Pourtant, le football n’est toujours pas le sport numéro un aux États-Unis. Tant qu’il ne le sera pas, nous n’aurons jamais de génération dorée, car nous ne pourrons pas attirer tous les meilleurs athlètes, ni surtout les passionnés prêts à tout donner pour ce sport. En attendant, nous devons continuer à développer la discipline autant que possible.
On m’objecte souvent : « Avec 350 millions d’habitants, vous devriez être bien mieux ». Je rétorque : « Si c’était seulement une question de population, l’Inde, la Chine ou le Pakistan domineraient ».
Or, parmi les dix pays les plus peuplés, seule le Brésil est véritablement une nation de football. L’une des raisons de leur suprématie, c’est qu’il s’agit d’une nation de football, forte de 215 millions d’habitants – quel que soit le chiffre exact – tous fous de ce sport. Si les États-Unis étaient une nation de football, ancrée dans la culture et peuplée de 350 millions d’habitants, alors oui, nous dominerions les tournois. Mais ce n’est pas le cas. »
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Calendrier de l'équipe nationale masculine des États-Unis : matchs amicaux et phase de groupes de la Coupe du monde
Les matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde de l'équipe nationale américaine contre le Sénégal et l'Allemagne approchent à grands pas. Pochettino a dévoilé sa sélection pour ce grand tournoi, qui compte 26 joueurs, et il souhaitera donner du temps de jeu au plus grand nombre possible d'entre eux avant le début de la compétition.
Le premier rendez-vous est fixé au 12 juin au SoFi Stadium (Californie) contre le Paraguay, puis l’Australie le 19 juin à Seattle. Enfin, le 25 juin, la sélection retrouvera Inglewood pour défier la Turquie et conclure cette série préparatoire.