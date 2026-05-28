Les postes clés du club étant désormais pourvus, Mauricio Pochettino va-t-il prolonger son contrat avec l'équipe nationale américaine ? Brad Friedel explique comment l'entraîneur argentin peut aider le football américain à rivaliser avec le basket-ball et le baseball

Actuellement, le contrat de Pochettino avec la Fédération américaine de football prendra fin à l’issue du grand tournoi prévu en Amérique du Nord cet été. Les attentes sont élevées pour cette « génération dorée », emmenée par Christian Pulisic et Weston McKennie, prête à enflammer un public mondial.

Du 11 juin au 19 juillet, tous les regards de la planète seront tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, où certaines des plus grandes stars du ballon rond s’apprêtent à briller sur la plus grande des scènes.

Pochettino contribuera à répondre aux attentes des co-organisateurs, mais quittera-t-il ses fonctions une fois cette mission accomplie ? À un moment donné, le technicien de 54 ans était fortement pressenti pour rejoindre des clubs de premier plan de la Premier League, de la Liga et d’ailleurs.

Des clubs comme Manchester United, Chelsea et Tottenham ont déjà pourvu leurs postes d’entraîneur, tandis que Manchester City devrait confier son banc à Enzo Maresca pour succéder à Pep Guardiola. En Espagne, José Mourinho serait sur le point de revenir au Real Madrid, tandis que Hansi Flick continue d’impressionner à Barcelone. L’AC Milan suit également la situation, mais d’autres candidats, comme Andoni Iraola, restent en lice pour un poste en Serie A.