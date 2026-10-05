L’Arabie saoudite a suspendu la construction de l’arène futuriste de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard de livres sterling/2,2 milliards d’euros) dans la mégapole de Neom, qui était destinée à être un site phare pour la Coupe du monde 2034. Selon la plateforme d’intelligence de la construction MEED Projects, comme rapporté par Reuters, l’enceinte de 46 000 places est désormais classée « en attente » sans date de reprise. Cette décision soulève de nouvelles questions sur la livraison des 15 stades proposés à la FIFA lorsque le royaume a été confirmé comme hôte unique du tournoi à 48 équipes.