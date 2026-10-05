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Les plans de l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2034 frappés par un coup dur avec la suspension du projet de stade de Neom à 2,5 milliards de dollars
Le royaume du Golfe met en pause son site futuriste
L’Arabie saoudite a suspendu la construction de l’arène futuriste de 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard de livres sterling/2,2 milliards d’euros) dans la mégapole de Neom, qui était destinée à être un site phare pour la Coupe du monde 2034. Selon la plateforme d’intelligence de la construction MEED Projects, comme rapporté par Reuters, l’enceinte de 46 000 places est désormais classée « en attente » sans date de reprise. Cette décision soulève de nouvelles questions sur la livraison des 15 stades proposés à la FIFA lorsque le royaume a été confirmé comme hôte unique du tournoi à 48 équipes.
- AFP
Changement stratégique dans le contexte des priorités nationales
Le report de l’arène, conçue pour être située à 350 mètres au-dessus du niveau du sol au sein du projet The Line, reflète un rééquilibrage des dépenses de l’État dans le cadre du plan directeur Vision 2030 du prince héritier Mohammed bin Salman. Évoquant ce changement de priorité concernant la mégastructure, le gouverneur du Public Investment Fund (PIF), Yasir Al-Rumayyan, a déclaré en avril que The Line n’était plus une priorité et n’avait pas la plus haute importance avant 2030.
L’instance mondiale salue le modèle du tournoi
Malgré des revers à Neom après la suspension du projet de gratte-ciel The Mukaab à Riyad, les autorités saoudiennes assurent que les préparatifs du tournoi restent sur la bonne voie. La Haute Autorité saoudienne chargée de l’organisation de la Coupe du monde 2034 a affirmé que la « livraison substantielle » des infrastructures du tournoi est déjà en cours, tout en faisant part des avancées concernant des sites alternatifs, la FIFA ayant auparavant salué la candidature du royaume comme étant « absolument incroyable ».
- Ali Issa
Des vents contraires économiques mettent à l’épreuve un calendrier ambitieux
L’Arabie saoudite fait face à une pression économique croissante après que son ministère des Finances a projeté un déficit budgétaire ainsi qu’une baisse de 3,6 % du PIB réel sur fond de recul des recettes pétrolières. La situation s’est compliquée avec les perturbations régionales des exportations d’énergie et les menaces sécuritaires des rebelles houthis du Yémen, qui ont récemment visé une zone proche d’une installation d’Aramco à Riyad. Pour Mohammed ben Salmane, assurer l’organisation de la Coupe du monde 2034 reste un pilier crucial dans la construction du profil économique du royaume et de son stature internationale.
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