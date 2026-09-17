« Les planètes doivent s’aligner » pour que Jude Bellingham ou Declan Rice réussissent ce que Steven Gerrard et Frank Lampard n’ont pas pu accomplir, alors que Michael Owen évoque leurs candidatures au Ballon d’Or

L’ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid et de Manchester United Owen sait ce qu’il faut pour obtenir ce type de reconnaissance. En l’état actuel des choses, il reste le dernier Anglais, et seulement le quatrième au total, à avoir terminé en tête du vote pour le Ballon d’Or. Il y était parvenu en 2001.

Harry Kane espère mettre fin à cette disette de 25 ans, l’attaquant prolifique du Bayern Munich étant clairement en course pour le statut de « meilleur joueur du monde ». Il a inscrit 61 buts en club la saison dernière, tout en ajoutant 12 autres réalisations à ce total comme capitaine de sa sélection.

Ces chiffres, qui placent l’inusable joueur de 33 ans dans la catégorie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et sont considérés comme lui ayant déjà permis de mettre une main sur le Ballon d’Or 2026. Il y a toutefois plusieurs autres sérieux prétendants.

Bellingham et Rice figurent tous deux sur la dernière liste des nommés, mais ni le « Galactique » du Real Madrid ni le vainqueur du titre avec Arsenal ne sont considérés comme des favoris. Leur heure viendra peut-être, alors qu’ils continuent d’afficher un niveau individuel impressionnant, avec les plus grands trophées nationaux, continentaux et internationaux encore en jeu.

Certains prédécesseurs légendaires, comme Gerrard et Lampard, n’ont jamais connu leur moment de gloire dans les votes du Ballon d’Or, malgré des titres de Premier League et de Ligue des champions remportés à eux deux, alors Rice ou Bellingham peuvent-ils aller encore plus loin ?