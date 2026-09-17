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« Les planètes doivent s’aligner » pour que Jude Bellingham ou Declan Rice réussissent ce que Steven Gerrard et Frank Lampard n’ont pas pu accomplir, alors que Michael Owen évoque leurs candidatures au Ballon d’Or
Owen a été le dernier Anglais à remporter le Ballon d’Or
L’ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid et de Manchester United Owen sait ce qu’il faut pour obtenir ce type de reconnaissance. En l’état actuel des choses, il reste le dernier Anglais, et seulement le quatrième au total, à avoir terminé en tête du vote pour le Ballon d’Or. Il y était parvenu en 2001.
Harry Kane espère mettre fin à cette disette de 25 ans, l’attaquant prolifique du Bayern Munich étant clairement en course pour le statut de « meilleur joueur du monde ». Il a inscrit 61 buts en club la saison dernière, tout en ajoutant 12 autres réalisations à ce total comme capitaine de sa sélection.
Ces chiffres, qui placent l’inusable joueur de 33 ans dans la catégorie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et sont considérés comme lui ayant déjà permis de mettre une main sur le Ballon d’Or 2026. Il y a toutefois plusieurs autres sérieux prétendants.
Bellingham et Rice figurent tous deux sur la dernière liste des nommés, mais ni le « Galactique » du Real Madrid ni le vainqueur du titre avec Arsenal ne sont considérés comme des favoris. Leur heure viendra peut-être, alors qu’ils continuent d’afficher un niveau individuel impressionnant, avec les plus grands trophées nationaux, continentaux et internationaux encore en jeu.
Certains prédécesseurs légendaires, comme Gerrard et Lampard, n’ont jamais connu leur moment de gloire dans les votes du Ballon d’Or, malgré des titres de Premier League et de Ligue des champions remportés à eux deux, alors Rice ou Bellingham peuvent-ils aller encore plus loin ?
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Comment Rice et Bellingham peuvent-ils mettre la main sur le Ballon d'or ?
Interrogé sur le fait de savoir si le destin jouera un rôle important dans les candidatures respectives au Ballon d’Or de deux milieux de terrain très actifs, Owen, qui est désormais ambassadeur de Casino.org et aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs britanniques, a déclaré à GOAL : « Vous venez de le dire, il faut que les étoiles s’alignent. Il faut être, évidemment, un joueur exceptionnel, mais dans une équipe exceptionnelle, qui remporte des trophées exceptionnels, les étoiles doivent vraiment s’aligner. C’est la clé.
« Quand vous regardez les critères sur lesquels ils disent que l’on vote, c’est ça. C’est cela qui compte. Vous ne pouvez donc pas être un joueur absolument exceptionnel dans une équipe qui ne gagne rien, ou plus exactement, sans aucun accomplissement.
« On pourrait dire que quelqu’un comme [Kylian] Mbappe n’a rien gagné cette saison, alors pourquoi est-il dans la course ? Mais quand on regarde, il a été meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur de La Liga et meilleur buteur de la Coupe du monde. C’est assez impressionnant, aucun de ces exploits n’est anodin. C’est là que se situe la limite.
« Les étoiles doivent vraiment s’aligner. Mais des gens comme ceux que vous avez mentionnés, et en particulier Jude Bellingham, ont ce petit quelque chose de magique, alors absolument. Il joue dans l’équipe qu’il faut pour gagner les bons trophées, et s’il est le principal artisan, le grand homme d’une bonne performance de l’Angleterre dans un tournoi majeur, alors c’est le genre de chose qui peut vous le faire gagner. »
Des superstars anglaises devraient être en lice
Un autre ancien international anglais, Gareth Barry, a déjà confié à GOAL, lorsqu’on lui a demandé qui serait le prochain Anglais à soulever le Ballon d’Or : « Malheureusement, Bellingham, il a été excellent depuis son arrivée au Real Madrid et il a accompli de grandes choses, mais, évidemment, les blessures lui coûtent probablement cher en ce moment.
« Pour moi, Declan Rice a été le meilleur milieu de terrain en Europe, le plus régulier. Ses statistiques ne cessent de s’améliorer. En passant de ce rôle de milieu défensif à celui de numéro huit, il a été sensationnel. En plus, il y a ses coups de pied arrêtés. Pour moi, c’est le meilleur milieu de terrain en Europe.
« Et Harry Kane, ses statistiques sont incroyables. Donc, ces joueurs doivent faire partie de toutes les discussions. Mais ensuite, tout dépend des trophées remportés. Si vous voulez gagner le Ballon d'Or, malheureusement, il ne s’agit pas seulement de la réussite individuelle et des statistiques. Il faut faire partie d’une équipe qui va gagner des trophées. »
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Kane, prolifique, favori pour remporter le Ballon d'Or en 2026
Kane n’a pas remporté la Ligue des champions ni la Coupe du monde en 2026, après avoir connu la désillusion d’une demi-finale dans ces deux compétitions, mais le moment est peut-être venu pour lui de remporter le Ballon d’Or, car ses exploits individuels ne peuvent pas être ignorés. Il a également remporté le titre de Bundesliga et la Coupe d’Allemagne avec le Bayern, et n’est donc pas totalement dépourvu de trophées majeurs.
Bellingham et Rice devraient entrer en lice pour de futures récompenses, compte tenu de leurs qualités, et ce serait une énorme surprise si encore deux décennies environ devaient s’écouler avant qu’une autre star du football anglais ne s’installe tout en haut de la hiérarchie mondiale.
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