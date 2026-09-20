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« Les pires 15 minutes de tous les temps ! » - Gary Neville étrille Manchester United pour avoir « marché » contre Fulham, tandis que Michael Carrick est à son tour critiqué
Neville livre une évaluation cinglante des stars de Manchester United
Neville n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation terne de son ancien club lors de son déplacement de Premier League à Fulham, dimanche. L’ancien défenseur, devenu consultant, est resté furieux après une séquence de jeu survenue après la pause, au cours de laquelle il a accusé les visiteurs d’avoir tout simplement renoncé à la rencontre.
Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur, Neville, a fait part de son incrédulité face au manque d’esprit de compétition affiché par les joueurs en rouge. Il a clairement indiqué que le niveau de performance était tombé à un niveau qu’il n’avait encore jamais vu au cours de sa longue relation avec le club d’Old Trafford. « Je regarde Man United depuis l’âge de cinq ans et ce sont les 15 pires minutes que j’aie jamais vues, a déclaré Neville. C’est absolument pathétique. Je n’ai jamais vu un tel manque d’effort. Que doit penser Carrick ? »
- Getty Images Sport
Manchester United ressemble à des « mannequins »
Les projecteurs se sont davantage braqués sur l'entraîneur Michael Carrick, qui fait face à une pression croissante après une série de résultats irréguliers. Neville s'est interrogé sur la manière dont le coach pouvait concilier les consignes données dans le vestiaire avec la léthargie affichée sur le terrain juste après la pause.
et d'urgence, décrivant de manière célèbre les joueurs comme des objets inanimés pendant la retransmission. Il a souligné que le manque d'engagement de base était l'aspect le plus préoccupant de la performance. Neville a commenté : « Quelques minutes des mannequins bleus qui jouent contre les mannequins blancs, puis ça s'inverse, match de football bizarre. Ils n'iront nulle part avec un tel manque d'urgence. Je ne sais pas si c'est la peur, un manque de complaisance, ils ne travaillent tout simplement pas assez dur. »
Une calamité défensive mène à un but contre son camp comique
L'après-midi des visiteurs a pris une tournure catastrophique lorsque leur manque de concentration a abouti à un but d'ouverture étrange pour Fulham. Une série d'erreurs défensives a commencé quand Kobbie Mainoo a perdu le ballon dans une zone dangereuse, permettant aux locaux de lancer une attaque. Bien que le gardien Senne Lammens soit d'abord parvenu à repousser une tentative de Calvin Bassey, le ballon repoussé a subi une déviation cruelle et quelque peu comique sur Lisandro Martinez.
Neville a ensuite développé les raisons de sa frustration, précisant que sa colère venait du refus des joueurs d'accomplir les tâches élémentaires d'un athlète professionnel. L'ancien international anglais a insisté sur le fait que Carrick devait s'attaquer au message que les joueurs envoient à travers leur langage corporel.
Comme Neville l'a ensuite expliqué en détaillant sa position, il a déclaré : « Je faisais simplement référence au fait qu'ils marchaient sur le terrain. Je n'ai jamais vu Manchester United autant marcher que ça. Michael doit arrêter de les défendre. Je comprends pourquoi il les défend, il est loyal et veut que ses joueurs se battent pour lui. Il reste encore un long chemin dans la saison. »
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Cunha sauve un point, mais les statistiques dressent un sombre tableau
United a tout de même évité un effondrement total, arrachant un match nul 1-1 dans les tout derniers instants de la rencontre. Matheus Cunha s’est révélé être le sauveur, en décochant une frappe tardive déviée de manière significative par David Affengruber, qui a trompé Bernd Leno. Si cette égalisation de dernière minute leur a en partie évité l’humiliation, la prestation d’ensemble a laissé les supporters comme les observateurs inquiets quant à la tournure de la saison.
Neville a conclu sa critique cinglante en soulignant que le problème relevait uniquement de l’effort, ajoutant : « Il faut rééquilibrer les choses. J’aimerais qu’il puisse faire jouer les joueurs offensifs, mais ils vont le tuer sur le plan défensif. Ne pas courir, c’est la seule chose que je qualifierai de honteuse. »
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