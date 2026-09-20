Neville n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation terne de son ancien club lors de son déplacement de Premier League à Fulham, dimanche. L’ancien défenseur, devenu consultant, est resté furieux après une séquence de jeu survenue après la pause, au cours de laquelle il a accusé les visiteurs d’avoir tout simplement renoncé à la rencontre.

Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur, Neville, a fait part de son incrédulité face au manque d’esprit de compétition affiché par les joueurs en rouge. Il a clairement indiqué que le niveau de performance était tombé à un niveau qu’il n’avait encore jamais vu au cours de sa longue relation avec le club d’Old Trafford. « Je regarde Man United depuis l’âge de cinq ans et ce sont les 15 pires minutes que j’aie jamais vues, a déclaré Neville. C’est absolument pathétique. Je n’ai jamais vu un tel manque d’effort. Que doit penser Carrick ? »