Les « petits » à la mentalité d'Anglais frappent à nouveau ! Gagnants et perdants : la lâcheté tactique de Thomas Tuchel permet à Lionel Messi et à l'Argentine de décrocher leur place en finale de la Coupe du monde

Après avoir déjà remplacé le buteur Anthony Gordon par Ezri Konsa, Tuchel a fait entrer deux défenseurs supplémentaires pour verrouiller complètement le jeu. L'Angleterre s'est retranchée face à Lionel Messi, toujours le meilleur créateur de la planète, et a prié. En vain.

L’Argentine a puisé dans son destin, déjà marqueur de son parcours dans ce tournoi, et a inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes, infligeant à l’Angleterre une nouvelle défaite déchirante alors que la victoire semblait à sa portée.

« Nous n’étions tout simplement pas assez actifs, quelle que soit la configuration », a expliqué Tuchel après le match. « Nous n’avons pas réussi à nous imposer dans les duels, nous manquions d’intensité, nous ne parvenions plus à nous approcher du but. Nous avons eu du mal à contrer les centres. »

Avant le coup d’envoi, les observateurs s’attendaient à un duel acharné, craignant que l’antagonisme historique ne prenne le dessus sur le jeu. Le scénario fut conforme aux pronostics : aucune des deux équipes ne cadra durant trente minutes, l’Argentine privilégiant l’impact physique.

Le match bascule à la 55^e minute lorsque Gordon convertit un centre de Morgan Rogers, offrant à l’Angleterre la possibilité de gérer la rencontre.

Mais au lieu de gérer leur avantage, les Anglais ont reculé. Les hommes de Tuchel se sont trop souvent retranchés, avant même que l’Allemand ne passe à une défense à cinq, schéma qui avait pourtant bien servi les Three Lions lors de leur siège contre le Mexique à l’Azteca. Cette fois, la stratégie n’a pas tenu : Enzo Fernández puis Lautaro Martínez ont transformé les offrandes de Messi, maintenant le bilan parfait de l’Argentine en demi-finales de Coupe du monde.

Au final, les Three Lions n’ont pu que regarder, abasourdis, leurs propres supporters et leur offrir des applaudissements sans conviction, alors qu’une nouvelle occasion leur échappait – et ils ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Goal revient sur les gagnants et les perdants de cette soirée d’Atlanta…