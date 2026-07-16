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England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Les « petits » à la mentalité d'Anglais frappent à nouveau ! Gagnants et perdants : la lâcheté tactique de Thomas Tuchel permet à Lionel Messi et à l'Argentine de décrocher leur place en finale de la Coupe du monde

Winners & losers
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
T. Tuchel
L. Messi
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Pendant près de 80 minutes, tout se passait presque à la perfection. L’Angleterre tenait tête à l’Argentine et menait 1-0, un avantage certes mince face aux champions en titre, mais mérité au vu de la rencontre. Une première finale de Coupe du monde depuis 1966 se profilait pour les Three Lions. Puis, en grande partie en raison des choix de l’entraîneur Thomas Tuchel, cette chance leur a échappé.

Après avoir déjà remplacé le buteur Anthony Gordon par Ezri Konsa, Tuchel a fait entrer deux défenseurs supplémentaires pour verrouiller complètement le jeu. L'Angleterre s'est retranchée face à Lionel Messi, toujours le meilleur créateur de la planète, et a prié. En vain.

L’Argentine a puisé dans son destin, déjà marqueur de son parcours dans ce tournoi, et a inscrit deux buts dans les cinq dernières minutes, infligeant à l’Angleterre une nouvelle défaite déchirante alors que la victoire semblait à sa portée.

« Nous n’étions tout simplement pas assez actifs, quelle que soit la configuration », a expliqué Tuchel après le match. « Nous n’avons pas réussi à nous imposer dans les duels, nous manquions d’intensité, nous ne parvenions plus à nous approcher du but. Nous avons eu du mal à contrer les centres. »

Avant le coup d’envoi, les observateurs s’attendaient à un duel acharné, craignant que l’antagonisme historique ne prenne le dessus sur le jeu. Le scénario fut conforme aux pronostics : aucune des deux équipes ne cadra durant trente minutes, l’Argentine privilégiant l’impact physique.

Le match bascule à la 55^e minute lorsque Gordon convertit un centre de Morgan Rogers, offrant à l’Angleterre la possibilité de gérer la rencontre.

Mais au lieu de gérer leur avantage, les Anglais ont reculé. Les hommes de Tuchel se sont trop souvent retranchés, avant même que l’Allemand ne passe à une défense à cinq, schéma qui avait pourtant bien servi les Three Lions lors de leur siège contre le Mexique à l’Azteca. Cette fois, la stratégie n’a pas tenu : Enzo Fernández puis Lautaro Martínez ont transformé les offrandes de Messi, maintenant le bilan parfait de l’Argentine en demi-finales de Coupe du monde.

Au final, les Three Lions n’ont pu que regarder, abasourdis, leurs propres supporters et leur offrir des applaudissements sans conviction, alors qu’une nouvelle occasion leur échappait – et ils ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Goal revient sur les gagnants et les perdants de cette soirée d’Atlanta…

  • messi(C)Getty Images

    Vainqueur : Lionel Messi

    Malgré tout son génie, Messi n’a pas vraiment brillé pendant environ 75 minutes de ce match. Le détenteur de huit Ballons d’Or est resté en marge du jeu. Il a certes réalisé quelques belles percées et des touches de balle astucieuses – sans oublier une faute assez spectaculaire d’Elliot Anderson –, mais Messi est par ailleurs resté discret.

    Alors pourquoi l’Angleterre lui a-t-elle soudainement offert tout le temps et l’espace nécessaires pour inverser la tendance ?

    Lorsque les Three Lions se sont repliés, Messi a enfin trouvé des espaces. Il s’est davantage impliqué, se plaçant dans des positions dangereuses aux abords de la surface.

    Sa première passe décisive, tout en instinct, est une petite louche parfaitement dosée pour Fernandez à l’entrée de la surface. La deuxième, en revanche, fait remonter le temps : un mouvement d’épaule, un changement de rythme, puis un ballon lobé du droit que Martinez convertit d’une tête.

    « C’est évidemment l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, et ce n’est pas pour rien. Comme je l’ai dit, c’était décevant de laisser autant d’espace comme nous l’avons fait, et durant ces 20 dernières minutes, cela a permis non seulement à lui, mais aussi aux autres joueurs, de prendre leurs marques dans le match, de gagner en confiance et d’envoyer des ballons dans des zones dangereuses. Au final, c’était trop pour nous », a reconnu Harry Kane après la rencontre.

    Ce pourrait bien être le dernier grand tournoi de Messi. À 39 ans, il a prouvé qu’il était toujours capable de faire la différence, et il aura l’occasion de le démontrer une dernière fois sur la plus grande scène qui soit, dimanche contre l’Espagne.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Thomas Tuchel

    À chaque fois que l'Angleterre n'a plus qu'à franchir la dernière étape – ou tout au moins à tenir bon –, elle s'effondre. Tuchel était censé être le remède naturel à ce problème. On avait présenté aux supporters l'entraîneur idéal pour les tournois, celui qui ferait la différence dans les moments décisifs.

    Pourtant, lui aussi semble avoir été submergé par le complexe d’infériorité de l’Angleterre. Se replier pour protéger une avance n’est pas, objectivement, une faute ; au contraire, choisir la voie la plus difficile peut même se révéler admirable. Mais ce n’était pas le bon moment pour une arrière-garde héroïque – ou, du moins, Tuchel a adopté trop tôt cette approche du « dos au mur ».

    Tuchel a effectué son premier changement défensif à la 72^e minute en remplaçant Gordon par Ezri Konsa et en passant à une défense à cinq, même si l’Angleterre s’était déjà clairement retranchée. Dan Burn et Nico O’Reilly sont entrés en jeu dix minutes plus tard.

    Sans surprise, l’Argentine a alors bombardé le but anglais, s’adjugeant 88 % de possession entre l’ouverture du score de Gordon et le coup de tête victorieux de Lautaro. L’Angleterre n’a pu tenir qu’un temps.

    « Je pense que c’est tout simplement la nature même du jeu », a déclaré Tuchel après le match. « Dès que l’on perd, on est critiqué… J’accepte les critiques, c’est comme ça. »

    La Fédération anglaise de football maintiendrait son soutien à Tuchel jusqu’à l’Euro 2028, mais le sélectionneur doit assumer une large part de responsabilité dans cette défaite cuisante.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Lionel Scaloni

    Sur l’autre banc, l’Argentine disposait d’un sélectionneur qui n’a jamais perdu la foi. Tandis que Tuchel renforçait son dispositif défensif, Scaloni alignait, lui, des joueurs plus offensifs. Leandro Paredes avait brillé pendant une heure, mais Scaloni l’a remplacé par Nico González, plus dangereux dans la surface. Rodrigo De Paul, titulaire habituel, est ensuite entré en jeu pour occuper le côté droit du milieu, profitant de la vulnérabilité du flanc gauche anglais.

    « Il y avait du sang dans l’eau et on a foncé », a expliqué Scaloni après le match.

    La tactique argentine reste simple : nourrir Messi en ballons, puis s’adapter autour de lui. Une équipe toute entière se met au service d’un individu, prête à tout pour lui offrir un deuxième titre mondial. Scaloni l’a bien compris.

    Peu importe donc que certains joueurs aient été repositionnés, que le milieu paraisse déséquilibré ou que la défense manque de taille : cette équipe vit de conviction, de Messi et de la force du collectif. Scaloni, à une victoire de remporter quatre tournois sur quatre depuis la Copa América 2021, en est le chef d’orchestre.

    « C’est une démonstration de l’esprit de fraternité qui nous anime ; nous nous battons jusqu’au bout… Nous sommes bien conscients à quel point cette équipe est spéciale », a-t-il déclaré.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Buteur : Harry Kane

    Ce match n’était pas taillé pour Harry Kane, ce qui peut paraître paradoxal au vu de ses plus de 70 buts marqués pour son club et en sélection depuis le début de la saison. L’Angleterre avait besoin d’un attaquant de pointe, d’un point d’appui, mais Kane s’est au contraire retrouvé entraîné dans une sorte de mêlée au milieu de terrain pendant la première mi-temps.

    Lorsque l’Angleterre a reculé, il a suivi le mouvement. Il n’a cadré qu’une seule tentative, lointaine et contrée, et n’a enregistré que 26 touches de balle, aucune dans la surface adverse.

    À l’approche d’un Euro à domicile qui pourrait offrir l’occasion idéale de clore sa carrière internationale, les rumeurs vont bon train selon lesquelles cette Coupe du monde pourrait être la dernière pour Kane, âgé de 32 ans, même s’il a minimisé cette idée à la fin du match. Il est toutefois très improbable qu’il participe à un autre tournoi dans une forme aussi exceptionnelle, et cela ressemble donc à une occasion manquée monumentale pour la star du Bayern Munich.

    Il pourrait encore se mêler à la course au Soulier d’or s’il dispute samedi le match pour la médaille de bronze contre la France, mais il existe désormais un risque réel que Kane passe à côté d’un Ballon d’Or pourtant mérité, Messi et peut-être même Lamine Yamal pouvant prétendre au Ballon d’or s’ils remportent dimanche la finale pour leurs nations respectives.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    VAINQUEUR : Le destin de l'Argentine dans le tournoi

    Le parcours de l'Argentine jusqu'en finale laisse penser à beaucoup qu'elle est destinée à défendre son titre dans le New Jersey. Elle s'est extirpée de justesse face au Cap-Vert et à la Suisse, après prolongations à chaque fois, puis a renversé la vapeur pour battre l'Égypte et l'Angleterre.

    En conférence de presse, Scaloni a parlé de « conviction », voire de « destin », un récit qui caractérise son mandat à la tête de l’Albiceleste. Au Qatar, elle a laissé filer à deux reprises une avance de deux buts avant de s’imposer aux tirs au but, notamment en finale contre la France. Le but victorieux de Lautaro en finale de la Copa América 2024 est quant à lui survenu en fin de prolongation. C’est une équipe qui croit fermement en sa capacité à remporter la victoire, et elle aura le sentiment de pouvoir réitérer cet exploit face à l’Espagne ce week-end.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDANT : Le complexe d'infériorité de l'Angleterre

    Tuchel est un entraîneur qui se concentre sur les aspects techniques du jeu. Il a été engagé pour son réalisme : il analyse les situations de jeu et, en théorie, trouve les bonnes réponses. Pourtant, même les meilleurs tacticiens butent parfois sur des obstacles insurmontables.

    Tuchel a affirmé qu’après avoir encaissé un but, l’Argentine avait retrouvé un nouvel élan, un esprit « tout ou rien » qui lui avait fait défaut pendant la première heure de jeu environ. Pourtant, s’il a raison de souligner la réaction argentine, il omet que l’Angleterre, elle, s’est complètement effondrée.

    « C’est une histoire similaire à ce qui s’est passé lors des tournois précédents », a déclaré Kane. « J’ai l’impression que nous avons eu du mal à conserver l’élan du match. Nous avions si bien joué pendant environ 60 minutes. Nous avions marqué, nous méritions d’être en tête. Et puis, pour une raison ou une autre, nous avons eu du mal à conserver le ballon. »

    Il semble y avoir dans la mentalité anglaise une faille qui la fait capituler dans les grands rendez-vous. Que ce soit en finale de l’Euro 2024, en finale continentale trois ans plus tôt ou en demi-finale du Mondial 2018, l’Angleterre n’a pas su montrer son meilleur visage. En comptant le match de mercredi, elle a mené au score à trois de ces quatre occasions, mais a chaque fois fini par s’incliner.

    Depuis 1998, l’Angleterre a affronté à sept reprises, en Coupe du monde, des équipes classées parmi les dix meilleures au monde. Elle a perdu à chaque fois. Ainsi, même si les choix tactiques de Tuchel ont pesé lourd dans l’élimination des siens, il est clair que le complexe d’infériorité des Three Lions demeure un problème persistant, quel que soit l’entraîneur en place.