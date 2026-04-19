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Mark Doyle

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Les perspectives professionnelles de Michael Carrick, le profil LinkedIn de Liam Rosenior et la candidature de Bruno Fernandes au titre de Joueur de l'année : qui sont les gagnants et les perdants de la large victoire de Manchester United sur la pelouse de Chelsea ?

Winners & losers
Opinion
Manchester United
Chelsea
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester United
M. Carrick
L. Rosenior
B. Fernandes
A. Garnacho
C. Palmer

Chelsea devait absolument s'imposer samedi soir face à Manchester United en Premier League. Il n'en a rien été : les Blues ont à nouveau perdu, et une nouvelle fois sans marquer. Pour la quatrième rencontre consécutive, les Blues sont restés muets et ont donc enchaîné quatre défaites d’affilée, leur plus longue série sans marquer depuis novembre 1912. Au classement, l’équipe de Liam Rosenior stagne à la sixième place, à quatre points de Liverpool, cinquième, qui dispose d’un match en moins.

Avec seulement cinq matches restants, Chelsea risque de manquer la Ligue des champions la saison prochaine, avec des conséquences potentiellement désastreuses. En revanche, Manchester United est sur le point d’assurer son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne grâce à un but solitaire de Matheus Cunha à Stamford Bridge, qui a porté l’écart à dix points entre les deux équipes.

Les Red Devils n’ont pas brillé et ont même été parfois chanceux, mais le fait d’avoir gardé leurs cages inviolées sans aucun défenseur central titulaire – en raison d’une série de blessures et de suspensions – devrait consolider les espoirs de Michael Carrick d’obtenir le poste à plein temps.

Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et perdants de cette rencontre cruciale dans l’ouest londonien…

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Bruno en lice pour le titre de Joueur de l’année

    Certains estiment qu’le joueur de l’année doit forcément appartenir à l’équipe championne. C’est pourtant un raisonnement qui ne tient pas debout. Même si le football reste un sport collectif, nous parlons ici d’une distinction individuelle, et le meilleur élément du championnat ne porte pas toujours le maillot de la meilleure formation.

    Cette saison l’illustre parfaitement : Declan Rice a été excellent avec Arsenal, candidat au titre, tandis qu’Erling Haaland, impliqué dans un nombre record de buts, peut lui aussi décrocher un nouveau trophée avec Manchester City.

    Pourtant, Bruno Fernandes mérite cette distinction. Peu importe son caractère parfois discutable, aucun autre joueur n’est aussi indispensable à son équipe que le Portugais.

    Il l’a encore démontré à Stamford Bridge en offrant le seul but du match à Matheus Cunha grâce à un coup de génie sur l’aile droite, portant son total de passes décisives cette saison à 18, à seulement deux unités du record historique de la Premier League.

    Nous sommes témoins d’un moment historique, et cela mérite d’être salué.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    FLOP : Alejandro Garnacho

    Le but de la victoire a d’autant plus réjoui les supporters visiteurs que, juste avant, Bruno avait aisément évité un tacle trop mol de Alejandro Garnacho. Formé à Old Trafford après avoir rejoint les Red Devils en provenance de l’Atlético de Madrid, l’Argentin n’éveille pourtant aucune tendresse chez les fans de United.

    Dès avant son entrée en jeu à la 15e minute, en remplacement d’Estevao blessé, le secteur visiteur avait ainsi conspué le « connard d’Argentine », aiguisant d’autant plus la détermination de Garnacho à prouver sa valeur face à son ancien club.

    Mais, lors d’une nouvelle performance douloureusement inefficace, le joueur de 21 ans n’a fait que confirmer que United avait eu raison de s’en séparer l’été dernier, ne parvenant même pas à prendre le dessus sur un Diogo Dalot plutôt terne.

    Certains supporters de United craignaient que le club n’ait bradé l’Argentin, mais huit mois plus tard, les 40 millions de livres (55 millions de dollars) versés par Chelsea semblent toujours être une excellente affaire pour un joueur qui n’est pas aussi doué qu’il le croit – une leçon que les Blues apprennent à leurs dépens.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Les perspectives d’emploi de Carrick

    Les résultats d’un entraîneur par intérim peuvent s’avérer trompeurs. Manchester United en a fait l’amère expérience. Il est tentant de se laisser séduire par un ancien chouchou du public durant la période de « lune de miel ».

    Même si l’on peut douter que Michael Carrick soit l’homme de la situation pour ce qui est sans doute le poste le plus difficile du football, force est de constater que son entretien d’embauche se passe à merveille.

    Depuis sa prise de fonction le 13 janvier, il a récolté plus de points que tout autre entraîneur de Premier League, propulsant United aux portes de la Ligue des champions, objectif qui semblait hors de portée sous l’ère Ruben Amorim en début de saison.

    L’ancien international anglais a insufflé clarté, cohésion et caractère à l’équipe. Il a connu son premier vrai revers lundi soir, battu à Old Trafford par Leeds United, mais la réaction des siens à Stamford Bridge s’est avérée remarquable.

    Déjà privé des suspendus Lisandro Martínez et Harry Maguire, ainsi que de l’indisponible de longue date Matthijs de Ligt, Carrick a également dû se passer de Lenny Yoro, blessé.

    Malgré une défense décimée, l’équipe a décroché une victoire cruciale – et le premier clean sheet en cinq matchs – grâce à la charnière improvisée composée du jeune Ayden Heaven, 19 ans, et du latéral Noussair Mazraoui.

    « Nous avons dû travailler d’arrache-pied ces derniers jours pour préparer une nouvelle défense à quatre », a expliqué Carrick à TNT Sports après la rencontre. « J’ai trouvé qu’Ayden Heaven et Noussair Mazraoui avaient été incroyables, Ayden étant si jeune et Noussair n’étant pas vraiment habitué à jouer en charnière centrale dans une défense à quatre. Je tiens à saluer le travail du staff technique pour avoir préparé les garçons à cette tâche. »

    Même en tenant compte de l’effet « nouveau manager », prendre les rênes d’une équipe en cours de saison n’est jamais simple, et Carrick mérite lui aussi une large part de crédit.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le grand perdant : Liam Rosenior

    Liam Rosenior est, en quelque sorte, l’antithèse de Carrick. Nommé à la tête d’un grand club de Premier League en janvier, il a, contrairement à son compatriote, précipité l’équipe vers un abîme sportif : une seule victoire en huit matchs dans l’élite, alors que la situation n’était pas initialement si critique.

    Certains objecteront que Chelsea traverse des crises plus profondes que le simple choix d’un entraîneur : plus de 500 supporters ont d’ailleurs manifesté contre les propriétaires avant la rencontre de samedi soir.

    L’une des raisons de cette défiance est le limogeage d’Enzo Maresca, sacré deux fois avec le club six mois plus tôt, remplacé par un entraîneur sans expérience ni titre.

    Rosenior incarnait la solution interne la moins onéreuse, un homme de la maison prêt à se consacrer exclusivement à l’équipe première. Il apparaît toutefois qu’il a été surévalué.

    Si les joueurs ne se sont pas ouvertement retournés contre lui, le fait que plusieurs cadres aient publiquement déploré le départ de Maresca en dit long sur le malaise.

    Malgré son jargon tendance et sa communication digne de LinkedIn, Rosenior reste un manager dont l’efficacité se mesurera avant tout aux résultats : sans qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, son départ semble inévitable.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    Vainqueur : les cinq principaux rivaux de Chelsea

    La victoire 1-0 de samedi à Stamford Bridge n’a pas seulement renforcé les chances de Manchester United en Ligue des champions. Le but décisif de Cunha à la 43e minute a dû être accueilli avec joie par les supporters d’Aston Villa et de Liverpool (même s’ils ne l’admettraient peut-être pas !).

    Au moment où nous écrivons ces lignes, Villa occupe la quatrième place de la Premier League et peut revenir à hauteur de United en battant Sunderland à domicile dimanche après-midi. L’issue n’est toutefois pas garantie : les Black Cats sont un adversaire coriace, surtout pour une équipe qui sort d’un match de Ligue Europa trois jours plus tôt. En ce sens, la défaite de Chelsea soulage quelque peu Villa, qui compte sept points d’avance sur les Blues.

    La défaite des Blues face à United a toutefois offert un coup de pouce encore plus précieux à Liverpool. Les Reds, en pleine crise de résultats, sont au plus mal après avoir perdu Hugo Ekitike jusqu’à la fin de l’année 2026, victime d’une rupture du tendon d’Achille lors de la défaite en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

    Pire encore, ils doivent désormais effectuer le court mais redoutable déplacement à travers Liverpool pour affronter leurs rivaux de la ville, qui visent eux aussi une place européenne.

    Le derby de dimanche revêt une importance capitale pour l’équipe d’Arne Slot, mais il offre aussi aux champions d’Angleterre sortants une occasion en or de repousser Chelsea à sept longueurs dans la course à la cinquième place.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    C’est une défaite pour le projet BlueCo.

    Si Chelsea venait à rater la Ligue des champions, voire toute compétition européenne, puisque Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton et Sunderland se trouvent à seulement deux points des Blues, on ne peut s’empêcher de se demander si certains joueurs clés n’envisageraient pas de quitter le navire.

    L’ancien meneur de jeu Joe Cole l’a d’ailleurs souligné sur TNT Sports : « certains joueurs vont aussitôt appeler leur agent pour qu’on les sorte de là ».

    Sur une note plus positive, Cole Palmer a déclaré avant la rencontrefaceà United qu’il n’envisageait pas de retourner à Manchester, affirmant que Chelsea n’était « pas si loin » de pouvoir briguer régulièrement les plus grands titres.

    Néanmoins, un total de 48 points en 33 journées de Premier League, conjugué à une défaite 8-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, laisse penser le contraire.

    Le jeune homme assure qu’il suffit à Chelsea de « recruter les bons joueurs » durant le mercato estival, mais l’opération s’annonce bien plus ardue si le club termine hors du top 5.

    Dans ce scénario noir, le vrai casse-tête des Blues serait surtout de retenir leurs rares joueurs de classe mondiale : Enzo Fernández n’est sans doute pas le seul cadre à réfléchir à son avenir.

    Selon des informations récentes, Chelsea compte revoir sa politique de recrutement cet été, mais il semble que ce soit déjà trop peu, trop tard. La prochaine fois que United se rendra à Stamford Bridge, Palmer pourrait même faire partie de l’équipe visiteuse plutôt que de l’équipe locale !

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