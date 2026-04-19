Les perspectives professionnelles de Michael Carrick, le profil LinkedIn de Liam Rosenior et la candidature de Bruno Fernandes au titre de Joueur de l'année – Les gagnants et les perdants de la large victoire de Manchester United à Chelsea

Les résultats d’un entraîneur par intérim peuvent s’avérer trompeurs. Manchester United en a fait l’amère expérience. Il est tentant de se laisser séduire par un ancien chouchou du public durant la période de « lune de miel ».

Même si l’on peut douter que Michael Carrick soit l’homme de la situation pour ce qui est sans doute le poste le plus difficile du football, force est de constater que son entretien d’embauche se passe à merveille.

Depuis sa prise de fonction le 13 janvier, il a récolté plus de points que tout autre entraîneur de Premier League, et United se retrouve désormais à deux doigts de la qualification en Ligue des champions, objectif qui semblait hors de portée sous l’ère Ruben Amorim en première partie de saison.

L’ancien international anglais a insufflé clarté, cohésion et caractère à l’équipe. Il a connu son premier vrai revers lundi soir, battu à Old Trafford par Leeds United, mais la réaction des siens à Stamford Bridge s’est avérée remarquable.

Déjà privé des suspendus Lisandro Martínez et Harry Maguire, ainsi que de l’indisponible de longue date Matthijs de Ligt, Carrick a également dû se passer de Lenny Yoro, blessé.

Malgré une défense décimée, l’équipe a décroché une victoire cruciale – et le premier clean sheet en cinq matchs – grâce à la charnière improvisée composée du jeune Ayden Heaven, 19 ans, et du latéral Noussair Mazraoui.

« Nous avons dû travailler d’arrache-pied ces derniers jours pour préparer une nouvelle défense à quatre », a expliqué Carrick à TNT Sports après la rencontre. « J’ai trouvé qu’Ayden Heaven et Noussair Mazraoui avaient été incroyables, Ayden étant si jeune et Noussair n’étant pas vraiment habitué à jouer en défense centrale dans une défense à quatre. Je tiens à rendre hommage au staff technique pour avoir préparé les garçons à cela. »

Même en tenant compte de l’effet « nouveau manager », prendre les rênes d’une équipe en cours de saison n’est jamais simple, et Carrick mérite lui aussi une large part de crédit.