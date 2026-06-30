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Les performances « catastrophiques » de Jude Bellingham, pourtant considéré comme un joueur « de classe mondiale », ne surprennent pas Noni Madueke, tandis que les détracteurs de la star anglaise laissent perplexe l’ailier d’Arsenal
À Bellingham, le jeu suit son cours.
Madueke a confié à ESPN qu’il n’était pas le moins du monde surpris par la performance de Bellingham, lequel a été décisif dans la victoire 2-0 de l’Angleterre face au Panama. Alors que la sélection peinait à percer le verrou d’un adversaire accrocheur, le milieu de terrain est intervenu à point nommé.
Il a ouvert le score sur un corner de Bukayo Saka, soulagant la pression qui montait sur Thomas Tuchel et son groupe. Peu après, Bellingham a endossé le rôle de meneur de jeu et a adressé un centre précis que Harry Kane a converti d’une tête puissante pour le deuxième but. Avec une participation décisive sur les deux réalisations, Bellingham a été désigné homme du match pour la deuxième rencontre consécutive.
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Faire taire les sceptiques
Bien que Bellingham ait exprimé des doutes quant à sa propre prestation lors du précédent match nul 0-0 contre le Ghana, Madueke a balayé toute critique adressée à son coéquipier. L’ailier a clairement indiqué que le public était en droit d’attendre de lui des performances d’élite constantes. Réagissant aux réactions suscitées par le match contre le Panama, Madueke a fermement défendu son coéquipier.
« Je pense que c’est un joueur de classe mondiale ; chaque fois que je le regarde jouer, je vois pratiquement toujours le même joueur », a déclaré Madueke. « Quant au dernier match, je ne comprends pas comment cela a pu surprendre qui que ce soit : c’est ce qu’il fait depuis tant d’années. Alors quand je le vois jouer comme ça, j’ai simplement l’impression que c’est tout à fait normal. »
Les leaders incontournables de l’Angleterre
Bellingham totalise pour l’instant trois participations directes aux buts de l’Angleterre dans cette Coupe du monde, ce qui l’aligne sur le bilan de Kane, auteur de deux réalisations lors de la victoire 4-2 contre la Croatie. Madueke a salué le duo pour sa capacité à répondre présent dès que la sélection en a le plus besoin. « Je pense qu’ils ont été nos deux joueurs les plus décisifs, ceux qui prennent leurs responsabilités », a-t-il ajouté.
« Je pense que Jude, surtout lors du dernier match, était imparable, et bien sûr, on sait toujours à quoi s'attendre de la part d'Harry en matière de buts. Je suis donc vraiment ravi qu'ils jouent leur meilleur football et j'espère que cela continuera pour les huitièmes de finale, car nous avons besoin d'eux. »
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Prochaine étape : les phases à élimination directe
L'Angleterre est désormais certaine de disputer la phase à élimination directe et va pouvoir se préparer à l'intensité de cette étape cruciale. Tuchel et son groupe s'apprêtent à défier la République démocratique du Congo en seizièmes de finale. Avec Bellingham et Kane à leur meilleur niveau, les Three Lions abordent cette rencontre avec confiance et l'intention de poursuivre leur parcours en conservant cette dynamique victorieuse.