Les performances « catastrophiques » de Jude Bellingham, pourtant considéré comme un joueur « de classe mondiale », ne surprennent pas Noni Madueke, tandis que les détracteurs de la star anglaise laissent perplexe l’ailier d’Arsenal

Madueke a confié à ESPN qu’il n’était pas le moins du monde surpris par la performance de Bellingham, lequel a été décisif dans la victoire 2-0 de l’Angleterre face au Panama. Alors que la sélection peinait à percer le verrou d’un adversaire accrocheur, le milieu de terrain est intervenu à point nommé.

Il a ouvert le score sur un corner de Bukayo Saka, soulagant la pression qui montait sur Thomas Tuchel et son groupe. Peu après, Bellingham a endossé le rôle de meneur de jeu et a adressé un centre précis que Harry Kane a converti d’une tête puissante pour le deuxième but. Avec une participation décisive sur les deux réalisations, Bellingham a été désigné homme du match pour la deuxième rencontre consécutive.