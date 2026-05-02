« Les perdants pleurent » : Roberto De Zerbi exhorte les joueurs de Tottenham à « tout donner sur le terrain » avant le choc contre Aston Villa

L’entraîneur de Tottenham a exigé que son groupe cesse de s’apitoyer sur son sort, alors que la menace d’une relégation historique plane sur le nord de Londres. Malgré une victoire cruciale contre les Wolves lors de la dernière sortie, l’ambiance au sein du club est assombrie par une série ininterrompue de blessures, qui réduit l’effectif de l’équipe première à sa plus simple expression pour les quatre dernières rencontres de la saison.

S’adressant aux médias, De Zerbi a lancé un défi à ses joueurs : ignorer la spirale négative qui entoure le club. « Le plus grand défi aujourd’hui est de faire taire cette voix qui résonne en nous, chez les joueurs, au sein du staff et chez les supporters », a-t-il déclaré. « Cette voix engendre des pensées négatives. Je considère que ce ne sont que des idées négatives, des absurdités. Je ne veux pas que les personnes qui m’entourent pleurent ou pensent autrement que moi. »