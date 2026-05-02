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« Les perdants pleurent » : Roberto De Zerbi exhorte les joueurs de Tottenham à « tout donner sur le terrain » avant le choc contre Aston Villa
De Zerbi exige un état d'esprit positif
L’entraîneur de Tottenham a exigé que son groupe cesse de s’apitoyer sur son sort, alors que la menace d’une relégation historique plane sur le nord de Londres. Malgré une victoire cruciale contre les Wolves lors de la dernière sortie, l’ambiance au sein du club est assombrie par une série ininterrompue de blessures, qui réduit l’effectif de l’équipe première à sa plus simple expression pour les quatre dernières rencontres de la saison.
S’adressant aux médias, De Zerbi a lancé un défi à ses joueurs : ignorer la spirale négative qui entoure le club. « Le plus grand défi aujourd’hui est de faire taire cette voix qui résonne en nous, chez les joueurs, au sein du staff et chez les supporters », a-t-il déclaré. « Cette voix engendre des pensées négatives. Je considère que ce ne sont que des idées négatives, des absurdités. Je ne veux pas que les personnes qui m’entourent pleurent ou pensent autrement que moi. »
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Le calvaire des blessures se poursuit pour les Spurs.
Les frustrations de l’entraîneur italien s’expliquent par une liste de blessés qui s’allonge, avec des éléments clés comme Xavi Simons, absent plusieurs mois en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur. La situation s’est aggravée après l’annonce de l’indisponibilité de Dominic Solanke, touché aux ischio-jambiers, et probablement forfait jusqu’à la fin de la saison de Premier League. Avec au moins huit joueurs seniors sur le flanc, De Zerbi doit gérer la fin de saison avec un effectif réduit.
« On entend dire : “Nous n’avons pas de chance, nous avons trop de blessés, nous avons perdu Xavi Simons qui était l’un des meilleurs et des plus importants joueurs pour nous lors des deux derniers matchs, notre staff médical n’est pas assez compétent et le terrain du stade n’est pas bon” », a ajouté De Zerbi. Malgré ces obstacles, il refuse de se chercher des alibis : « Oui, ce n’est pas notre meilleur moment, c’est dur, c’est difficile, mais les perdants pleurent et les perdants pensent négativement. »
Mission de survie à Villa Park
Actuellement 18e du classement, Tottenham risque bel et bien de connaître sa première relégation depuis 1977. L’écart avec le maintien reste toutefois faible, et De Zerbi estime qu’un résultat face à l’Aston Villa d’Unai Emery, en pleine forme, est à la portée de son équipe si elle fait preuve de la bonne combativité. « Même si Villa est redoutable, une victoire des Spurs ne serait pas un miracle », a-t-il insisté.
Interrogé sur l’épreuve qui se profile, l’ancien coach de Brighton s’est montré direct sur ce qu’il attend de son groupe : « Nous devons nous battre jusqu’au bout sur le terrain, et pour cela, nous devons accepter de perdre le match. Avant de perdre le match, nous devons jouer, nous devons nous battre, et nous avons deux points de moins que West Ham, mais West Ham doit aussi disputer des matchs difficiles, tout comme nous. Nous avons le niveau pour remporter ces rencontres et pour nous maintenir. »
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Le guide de survie
Le calendrier ne laisse aucun répit au club du nord de Londres alors qu’il s’apprête à disputer ses quatre derniers matchs. Après leur déplacement à Villa Park, les Spurs devront affronter Leeds United, Chelsea et Everton lors d’une série de rencontres qui déterminera leur avenir en première division. La récente victoire contre les Wolves – leur première en 16 tentatives – a apporté une lueur d’espoir, mais les absences de Solanke et Simons risquent de briser cet élan aussitôt. Avec un effectif réduit à sa plus simple expression, l’entraîneur italien devra gérer avec prudence ses ressources en baisse si les Spurs veulent dépasser West Ham et assurer leur maintien en Premier League pour une année supplémentaire.