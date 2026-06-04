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Les Pays-Bas ont été critiqués pour leur attitude « trop gentille » après leur défaite surprenante face à l’Algérie lors d’un match de préparation à la Coupe du monde, et Donyell Malen a été pointé du doigt pour avoir manqué des occasions décisives
Koeman, déçu par l'inefficacité des Oranje
Les Pays-Bas ont dominé une bonne partie de leur match de préparation contre l’Algérie au stade De Kuip, sans toutefois concrétiser leur supériorité en buts. Les Oranje se sont créés plusieurs occasions nettes, mais n’ont pas réussi à percer avant d’encaisser un but décisif en fin de rencontre. Cette défaite 1-0 a laissé Koeman visiblement frustré avant le départ de l’équipe pour New York, où elle affrontera l’Ouzbékistan lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde.
Malen, particulièrement attendu, a connu une soirée difficile face au but : il a touché le poteau et gaspillé deux autres occasions qui auraient pu offrir l’avantage aux siens.
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Koeman s’interroge sur l’agressivité et la finition
Après le coup de sifflet final, Koeman a exprimé sa déception, pointant du doigt le manque d’efficacité de son équipe devant le but et son manque de rigueur dans l’approche du match.
« Je déteste perdre. On doit gagner ce genre de match quand on se crée quatre ou cinq occasions franches », a déclaré Koeman à NOS. « Si on les concrétise, un match comme celui-ci devient beaucoup plus facile. Ça ne devrait alors pas poser de problème, mais en deuxième mi-temps, on a moins bien joué. On a manqué d’agressivité et on a été trop gentils. »
L’entraîneur néerlandais a également pointé du doigt les occasions manquées par Malen : « Il doit absolument marquer au moins un but. D’habitude, il y parvient. »
Malen n’a pas caché sa déception après sa prestation
Malen a exprimé sa déception après la rencontre, reconnaissant qu’il n’avait pas bien frappé le ballon sur sa plus belle occasion.
« En tant qu’attaquant, on est là pour marquer, a-t-il reconnu. On a créé assez d’occasions, mais aujourd’hui, ça ne voulait pas rentrer. C’est le lot des avant-postes. Je ne suis pas bien sorti de la surface, et je n’ai pas frappé le ballon comme il faut. Je n’ai pas vu mes coéquipiers à côté, sinon j’aurais passé le ballon. »
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Dernière chance de réagir avant la rencontre face au Japon
Les Pays-Bas disposent d’une dernière chance de prendre leur envol avant d’affronter l’Ouzbékistan à New York. Après une défaite décevante et sous la pression croissante des supporters et des experts, une victoire convaincante leur permettrait de retrouver confiance avant le tournoi. Les Oranje entameront leur campagne dans le groupe F face au Japon le 14 juin, conscients qu’ils doivent encore progresser.