Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Donyell Malen Netherlands AlgeriaGetty Images
Yosua Arya

Traduit par

Les Pays-Bas ont été critiqués pour leur attitude « trop gentille » après leur défaite surprenante face à l’Algérie lors d’un match de préparation à la Coupe du monde, et Donyell Malen a été pointé du doigt pour avoir manqué des occasions décisives

Pays-Bas
D. Malen
Pays-Bas vs Algérie
Algérie
Matchs Amicaux
R. Koeman
Coupe du monde

Les Pays-Bas ont connu une défaite décevante face à l’Algérie lors de leur match de préparation à la Coupe du monde, déclenchant la colère de Ronald Koeman. Le sélectionneur des Oranje a pointé du doigt le manque d’agressivité et de discipline de son équipe, tandis que Donyell Malen a été critiqué après avoir manqué plusieurs occasions franches, juste avant que les visiteurs ne marquent le but de la victoire en fin de rencontre.

  • Koeman, déçu par l'inefficacité des Oranje

    Les Pays-Bas ont dominé une bonne partie de leur match de préparation contre l’Algérie au stade De Kuip, sans toutefois concrétiser leur supériorité en buts. Les Oranje se sont créés plusieurs occasions nettes, mais n’ont pas réussi à percer avant d’encaisser un but décisif en fin de rencontre. Cette défaite 1-0 a laissé Koeman visiblement frustré avant le départ de l’équipe pour New York, où elle affrontera l’Ouzbékistan lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde.

    Malen, particulièrement attendu, a connu une soirée difficile face au but : il a touché le poteau et gaspillé deux autres occasions qui auraient pu offrir l’avantage aux siens.

    • Publicité
  • Donyell MalenGetty Images

    Koeman s’interroge sur l’agressivité et la finition

    Après le coup de sifflet final, Koeman a exprimé sa déception, pointant du doigt le manque d’efficacité de son équipe devant le but et son manque de rigueur dans l’approche du match.

    « Je déteste perdre. On doit gagner ce genre de match quand on se crée quatre ou cinq occasions franches », a déclaré Koeman à NOS. « Si on les concrétise, un match comme celui-ci devient beaucoup plus facile. Ça ne devrait alors pas poser de problème, mais en deuxième mi-temps, on a moins bien joué. On a manqué d’agressivité et on a été trop gentils. »

    L’entraîneur néerlandais a également pointé du doigt les occasions manquées par Malen : « Il doit absolument marquer au moins un but. D’habitude, il y parvient. »

  • Malen n’a pas caché sa déception après sa prestation

    Malen a exprimé sa déception après la rencontre, reconnaissant qu’il n’avait pas bien frappé le ballon sur sa plus belle occasion.

    « En tant qu’attaquant, on est là pour marquer, a-t-il reconnu. On a créé assez d’occasions, mais aujourd’hui, ça ne voulait pas rentrer. C’est le lot des avant-postes. Je ne suis pas bien sorti de la surface, et je n’ai pas frappé le ballon comme il faut. Je n’ai pas vu mes coéquipiers à côté, sinon j’aurais passé le ballon. »

  • NetherlandsGetty Images

    Dernière chance de réagir avant la rencontre face au Japon

    Les Pays-Bas disposent d’une dernière chance de prendre leur envol avant d’affronter l’Ouzbékistan à New York. Après une défaite décevante et sous la pression croissante des supporters et des experts, une victoire convaincante leur permettrait de retrouver confiance avant le tournoi. Les Oranje entameront leur campagne dans le groupe F face au Japon le 14 juin, conscients qu’ils doivent encore progresser.

Matchs Amicaux
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB
Matchs Amicaux
Bolivie crest
Bolivie
BOL
Algérie crest
Algérie
ALG