Les Pays-Bas ont été critiqués pour leur attitude « trop gentille » après leur défaite surprenante face à l’Algérie lors d’un match de préparation à la Coupe du monde, et Donyell Malen a été pointé du doigt pour avoir manqué des occasions décisives

Les Pays-Bas ont dominé une bonne partie de leur match de préparation contre l’Algérie au stade De Kuip, sans toutefois concrétiser leur supériorité en buts. Les Oranje se sont créés plusieurs occasions nettes, mais n’ont pas réussi à percer avant d’encaisser un but décisif en fin de rencontre. Cette défaite 1-0 a laissé Koeman visiblement frustré avant le départ de l’équipe pour New York, où elle affrontera l’Ouzbékistan lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde.

Malen, particulièrement attendu, a connu une soirée difficile face au but : il a touché le poteau et gaspillé deux autres occasions qui auraient pu offrir l’avantage aux siens.