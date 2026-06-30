« Les paroles ne coûtent rien ! » - Dietmar Hamann affirme que Julian Nagelsmann « regarde rarement » les matchs de club des joueurs allemands dans une diatribe cinglante après l'élimination de l'Allemagne de la Coupe du monde 2026

Interrogé par RTE après la rencontre, Hamann a estimé que les maux de l’Allemagne dépassaient les simples résultats, constatant un manque de cohésion au sein de l’équipe tout au long du mandat de Nagelsmann.

« Je pense que le cœur et le cran viennent de l’esprit d’équipe, du fait d’être ensemble, de savoir qu’on peut faire confiance à ses coéquipiers – qu’ils sont là pour vous quand on en a besoin », a expliqué Hamann. « J’ai simplement l’impression que, sous la houlette de cet entraîneur, cela n’a jamais vraiment été le cas.

« Ils ont certes aligné quelques performances correctes par moments, mais dans l’ensemble leurs prestations sont restées décevantes. Cela a été le cas lors de l’Euro, pendant les qualifications, et lors de cette Coupe du monde.

« On a toujours parlé de l’ambiance et de l’esprit au sein du groupe. C’est bien beau de le dire, mais il faut le montrer. Les paroles ne coûtent rien, et je n’ai jamais été convaincu que cette équipe fût aussi soudée… et honnêtement, c’est la faute de l’entraîneur. C’est à lui de souder les joueurs. »