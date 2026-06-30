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« Les paroles ne coûtent rien ! » - Dietmar Hamann affirme que Julian Nagelsmann « regarde rarement » les matchs de club des joueurs allemands dans une diatribe cinglante après l'élimination de l'Allemagne de la Coupe du monde 2026
L'aventure de l'Allemagne s'achève de manière historique
Les espoirs de l'Allemagne de mettre fin à sa série de déceptions en Coupe du monde se sont envolés après une défaite aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale. Kai Havertz avait égalisé après l'ouverture du score de Julio Enciso, tandis qu'un but décisif de Jonathan Tah en prolongation avait été refusé avant que la rencontre ne se termine aux tirs au but. Les tirs manqués de Havertz, Nick Woltemade et Tah ont infligé à l'Allemagne sa toute première défaite aux tirs au but en Coupe du monde. Ce revers suit l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2024, puis deux sorties dès la phase de groupes en 2018 et 2022.
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Hamann remet en question les qualités de dirigeant de Nagelsmann
Interrogé par RTE après la rencontre, Hamann a estimé que les maux de l’Allemagne dépassaient les simples résultats, constatant un manque de cohésion au sein de l’équipe tout au long du mandat de Nagelsmann.
« Je pense que le cœur et le cran viennent de l’esprit d’équipe, du fait d’être ensemble, de savoir qu’on peut faire confiance à ses coéquipiers – qu’ils sont là pour vous quand on en a besoin », a expliqué Hamann. « J’ai simplement l’impression que, sous la houlette de cet entraîneur, cela n’a jamais vraiment été le cas.
« Ils ont certes aligné quelques performances correctes par moments, mais dans l’ensemble leurs prestations sont restées décevantes. Cela a été le cas lors de l’Euro, pendant les qualifications, et lors de cette Coupe du monde.
« On a toujours parlé de l’ambiance et de l’esprit au sein du groupe. C’est bien beau de le dire, mais il faut le montrer. Les paroles ne coûtent rien, et je n’ai jamais été convaincu que cette équipe fût aussi soudée… et honnêtement, c’est la faute de l’entraîneur. C’est à lui de souder les joueurs. »
Les rumeurs de recrutement accentuent la pression sur le sélectionneur allemand.
Hamann reproche à Nagelsmann de ne pas assez se déplacer pour observer ses joueurs et ses adversaires. Il affirme que le sélectionneur allemand « regarde rarement les matchs », et lui reproche de ne pas s’être rendu à Milan pour voir Yann Bisseck, ni à Brentford pour suivre Kevin Schade, malgré leurs performances en club.
« Voilà un sélectionneur qui regarde rarement les matchs, vraiment rarement », a ajouté Hamann. « Il n’est jamais allé une seule fois à Milan pour voir jouer Bisseck, alors qu’il aurait dû l’emmener à la Coupe du monde. Il n’est jamais allé à Brentford en deux ans et demi pour voir Schade, qui a marqué 10 buts [8] la saison dernière et 10 buts [11] la saison d’avant.
En Bundesliga, il se rendrait à peine à un ou deux matchs par mois. Il a manqué des rencontres de Ligue des champions impliquant le Real Madrid, puis la Coupe d’Afrique des nations en janvier, où il aurait pu observer la Côte d’Ivoire et plusieurs adversaires potentiels.
« La Coupe du monde des clubs la saison dernière : les stades, les conditions météo, la chaleur… [Le sélectionneur du Portugal, Roberto] Martinez est là, [le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas] Tuchel est là. [Le sélectionneur de la France, Didier] Deschamps, qui a tout gagné et approche de la soixantaine, est aux États-Unis depuis trois semaines. Qui n’est pas là ? Notre homme. Aucune pitié de ma part : l’équipe et lui ont récolté ce qu’ils ont semé, et ils rentrent chez eux demain. »
- AFP
Nagelsmann laisse son avenir entre les mains de la DFB
Sous une pression croissante, Nagelsmann affirme qu'il ne démissionnera pas. Le sélectionneur allemand, lié à la DFB jusqu'en 2028, se dit prêt à poursuivre sa mission si l'instance le soutient. La préparation du prochain Championnat d'Europe et de la Ligue des Nations attend désormais la décision de la fédération concernant son avenir.