Les outsiders de l'Angleterre : Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White et les dix joueurs qui pourraient encore se frayer un chemin vers la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde – classement

Le sélectionneur allemand doit soumettre sa liste provisoire de 35 à 55 joueurs d’ici le 11 mai – un mois avant le coup d’envoi du tournoi – avant de la réduire à une sélection finale de 26 joueurs. À ce stade avancé, on pourrait s’attendre à ce que le sélectionneur des Three Lions ait déjà une idée assez précise de ceux qui l’accompagneront en Amérique du Nord cet été, mais il reste encore une marge de manœuvre pour quelques changements de dernière minute.

Plusieurs joueurs en stand-by misent sur l’effet de récence et un brin de chance pour s’immiscer in extremis dans la liste, tandis que d’autres, déjà appelés par le passé, voient désormais leur place s’éloigner.

Ci-dessous, GOAL évalue les joueurs anglais actuellement en deuxième ligne, en fonction de leurs chances de remontada de dernière minute vers le groupe final.