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Krishan Davis

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Les outsiders de l'Angleterre : Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White et les dix joueurs qui pourraient encore se frayer un chemin vers la liste de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde – classement

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Alexander-Arnold
M. Gibbs-White
C. Gallagher
I. Toney
M. Lewis-Skelly
T. Tuchel
A. Scott
T. Chalobah
FEATURES

Le compte à rebours a commencé pour Thomas Tuchel, qui s’apprête à boucler sa liste pour la Coupe du monde 2026. Les joueurs encore en lice ont toutefois encore quelques semaines pour se mettre en évidence et convaincre le sélectionneur. Mais toutes les opportunités ne se valent pas.

Le sélectionneur allemand doit soumettre sa liste provisoire de 35 à 55 joueurs d’ici le 11 mai – un mois avant le coup d’envoi du tournoi – avant de la réduire à une sélection finale de 26 joueurs. À ce stade avancé, on pourrait s’attendre à ce que le sélectionneur des Three Lions ait déjà une idée assez précise de ceux qui l’accompagneront en Amérique du Nord cet été, mais il reste encore une marge de manœuvre pour quelques changements de dernière minute.

Plusieurs joueurs en stand-by misent sur l’effet de récence et un brin de chance pour s’immiscer in extremis dans la liste, tandis que d’autres, déjà appelés par le passé, voient désormais leur place s’éloigner.

Ci-dessous, GOAL évalue les joueurs anglais actuellement en deuxième ligne, en fonction de leurs chances de remontada de dernière minute vers le groupe final.

  • England v Finland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    10Angel Gomes (Wolves)

    De retour en Premier League après cinq ans et demi en Ligue 1, Angel Gomes espérait relancer sa carrière internationale avec les Three Lions. Mais son arrivée à Wolverhampton en provenance de Marseille lors du mercato hivernal ne s’est pas déroulée comme prévu. Barré dans l’équipe déjà reléguée de Rob Edwards, le milieu de terrain se trouve à la croisée des chemins.

    Tuchel ne l’a toujours pas convoqué, sa dernière sélection remontant à l’ère expérimentale de Lee Carsley comme sélectionneur intérimaire de l’Angleterre, après la démission de Sir Gareth Southgate suite à l’Euro 2024. Seul un miracle, ou une série inattendue de blessures, pourrait lui ouvrir les portes de l’avion à destination de l’Amérique du Nord.

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  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    9Curtis Jones (Liverpool)

    Curtis Jones, dont la carrière internationale peine à décoller, pourrait bientôt devoir envisager un départ de Liverpool pour démontrer plus régulièrement ses indéniables qualités. Le milieu de terrain a encore connu des hauts et des bas lors de la saison 2025-2026, sans réussir à s’imposer comme un maillon indispensable du moteur des Reds.

    À 25 ans, il n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League cette saison, se contentant de deux passes décisives, un bilan bien trop maigre pour un joueur de son talent créatif. C’est sans doute l’une des principales raisons pour lesquelles il n’a pas été rappelé en sélection anglaise depuis la défaite surprise en match amical contre le Sénégal en juin 2025. Jones avait pourtant été convoqué pour le tout premier stage des Three Lions sous les ordres de Tuchel.

  • Ruben Loftus-Cheek(C)Getty Images

    8Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)

    Après avoir décroché de manière inattendue sa première sélection en équipe nationale depuis sept ans en septembre dernier, Ruben Loftus-Cheek aurait pu croire qu’il était de retour dans le viseur de l’Angleterre. Cependant, il a ensuite été écarté en novembre et n’a plus eu sa chance depuis.

    Âgé de 30 ans, il n’a guère brillé sous les couleurs de l’AC Milan : une fracture de la mâchoire, survenue au pire moment, a interrompu sa progression en février et l’a exclu du onze de départ des Rossoneri alors que la saison touche à son terme. Ses chances de participer à la tournée nord-américaine sont désormais quasi nulles.

  • Ivan Toney England 2025Getty Images

    7Ivan Toney (Al-Ahli)

    Ivan Toney brille en Arabie saoudite : ses performances sont difficiles à ignorer, mais Tuchel fait pour l’instant comme si de rien n’était. Non sélectionné depuis la défaite en match amical contre le Sénégal il y a près d’un an, l’ancien attaquant de Brentford, désormais à Al-Ahli, n’a pas encore convaincu le sélectionneur allemand de son retour en sélection.

    L’avant-centre totalise près de 40 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues dans le Golfe, et son expérience des grands rendez-vous, forgée comme arme offensive lors de l’Euro 2024, pourrait s’avérer précieuse. Pourtant, le sélectionneur anglais semble toujours lui fermer la porte, malgré son statut de deuxième meilleur attaquant du pays, juste derrière Harry Kane (Bayern Munich).

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    6Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    À l’approche de la Coupe du monde, Trent Alexander-Arnold reste le joueur de la liste qui divise le plus. Recruté par le Real Madrid l’été dernier, le latéral droit a connu un départ laborieux avant de montrer des signes de reprise : trois passes décisives en six matches de Liga depuis son retour de blessure en février.

    Si sa maîtrise de la passe reste précieuse, ses lacunes défensives continuent d’être exploitées en Espagne et il demeure en défaveur auprès de Tuchel : il a même été écarté de la liste élargie de 35 joueurs dévoilée en mars, signe clair que l’Allemand pourrait laisser l’ancien Reds à la maison pour le tournoi. Cela fait bientôt un an que le joueur de 27 ans a disputé sa dernière sélection avec son pays.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    5Conor Gallagher (Tottenham)

    Tout comme Gomes, Conor Gallagher a fait son retour en Premier League en janvier, espérant retrouver une place en sélection anglaise après une longue absence. Au lieu de pouvoir s'exprimer pleinement sur le terrain, il s'est retrouvé entraîné dans une lutte inattendue contre la relégation avec Tottenham.

    Le milieu de terrain semblait quelque peu désorienté au cœur de ce chaos alors qu’il tentait de retrouver ses marques dans le football anglais. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc pourrait changer son destin à la toute dernière minute. Sa performance infatigable et tenace, décisive pour la victoire contre Aston Villa récemment, a montré Gallagher à son meilleur niveau et lui a peut-être permis d’attirer l’attention de Tuchel.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    4Trevoh Chalobah (Chelsea)

    Il est difficile d’évaluer la place qu’occupe Chalobah dans les plans de Tuchel. Le défenseur central de Chelsea a été sélectionné pour la première fois en équipe d’Angleterre par l’Allemand l’été dernier, avant d’être écarté en septembre et octobre, puis de faire son retour lors de la trêve internationale de novembre, sans toutefois entrer sur le terrain.

    Surtout, une blessure à la cheville l’a tenu éloigné de la sélection en mars, puis il a pris part à la crise de résultats sans précédent de Chelsea, désormais englué au milieu du classement. Un contexte défavorable alors que le sélectionneur s’apprête à finaliser son groupe pour le tournoi qui approche à grands pas. Si des joueurs comme Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire et John Stones sont en forme, Chalobah se retrouvera forcément en bas de la hiérarchie.

  • Myles Lewis-Skelly England 03242025(C)Getty Images

    3Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    Qui a inscrit le tout premier but sous les ordres de Tuchel avec l’Angleterre ? Myles Lewis-Skelly. Néanmoins, le milieu de terrain d’Arsenal, reconvertible en arrière gauche, doit encore faire ses preuves pour que sa carrière internationale ne se résume pas à une simple anecdote. D’abord convoqué régulièrement par le sélectionneur allemand, il a vu son temps de jeu en club trop limité en début de saison et a depuis perdu sa place en sélection.

    À seulement 19 ans, ce milieu de terrain polyvalent reconverti en arrière gauche possède un potentiel d’élite. Son temps de jeu a d’ailleurs augmenté ces dernières semaines, Mikel Arteta devant composer avec les blessures en pleine lutte pour le titre contre Manchester City et la course à la Ligue des champions. Il a d’ailleurs impressionné face à Fulham et contre l’Atlético Madrid la semaine dernière. Tuchel l’a déjà encensé, et il pourrait encore le convoquer in extremis pour le prochain rassemblement.

  • Alex Scott England 2025Getty

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott, qui peut estimer avoir été victime de la malchance en étant écarté lors de la trêve internationale de mars, restera sans aucun doute dans le viseur du sélectionneur alors que ce dernier peaufine ses plans pour le milieu de terrain de l’Angleterre en Amérique du Nord. Le joueur de Bournemouth a mérité sa première convocation avec l’équipe A en novembre, mais n’a pas pu fouler la pelouse. Depuis, il n’a cessé d’impressionner par ses performances pleines d’énergie au niveau du club.

    Tout dépendra des autres milieux que Tuchel emmènera au Mondial, notamment Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Elliot Anderson et James Garner. Scott offre un profil différent : celui d’un meneur reculé capable d’alterner jeu court et percussions balle au pied. L’ancien Gunner pourrait ainsi constituer l’alternative idéale à la pépite du Real Madrid.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    1Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Morgan Gibbs-White pourrait bien bousculer les plans de Phil Foden et Cole Palmer, actuellement en perte de vitesse, et leur disputer une place dans l’avion vers la Coupe du monde. Le meneur de jeu de Nottingham Forest, en grande forme depuis le début de l’année, est en pole position pour décrocher in extremis l’un des précieux postes de numéro 10 convoités par Tuchel.

    À 26 ans, il est le deuxième meilleur buteur de la Premier League en 2026 avec 10 réalisations, s’épanouissant dans un rôle plus offensif et plus libre sous les ordres de Vitor Pereira, ses efforts contribuant de manière significative au quasi-sauvetage des Garibaldi. Sept de ces buts ont été inscrits depuis début mars, et il est probable que Gibbs-White se retrouve au cœur d’une des décisions les plus délicates de l’entraîneur dans les semaines à venir.