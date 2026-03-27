Les nouveaux maillots domicile et extérieur de l'Angleterre signés Nike reflètent l'ambiance qui règne dans tout le pays à l'approche de la Coupe du monde 2026

Cet été marquera le 60e anniversaire du seul et unique triomphe de l'Angleterre dans une grande compétition, et alors qu'une nouvelle génération dorée approche de son apogée, c'est une nouvelle occasion en or de mettre fin à ces années de souffrance.

Une équipe qui mêle des joueurs expérimentés tels que Harry Kane et Declan Rice à de jeunes talents comme Cole Palmer et Kobbie Mainoo a suscité un optimisme discret – la conviction qu’un événement majeur pourrait survenir et changer le destin du pays tout entier.

Nike a su capter ce sentiment avec ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour les Three Lions et la campagne promotionnelle qui les accompagne. Le géant de l'équipement sportif a su saisir l'ambiance du moment, en célébrant l'héritage, la culture et l'identité anglais à l'approche de la Coupe du monde. Cet été, l'Angleterre devra faire preuve de « Guts 2 Glory » (du courage pour la gloire).