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Krishan Davis

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Les nouveaux maillots domicile et extérieur de l'Angleterre signés Nike reflètent l'ambiance qui règne dans tout le pays à l'approche de la Coupe du monde 2026

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C. Palmer
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2026 serait-elle enfin, ENFIN, l'année de l'Angleterre ?! Nike nous a convaincus en dévoilant les maillots domicile et extérieur des Three Lions à l'approche de la Coupe du monde. En s'appuyant sur la force de l'équipe nationale lors d'un tournoi majeur, la marque a su capter l'état d'esprit d'un pays qui aspire à un moment de rassemblement. Vivement le mois de juin.

Cet été marquera le 60e anniversaire du seul et unique triomphe de l'Angleterre dans une grande compétition, et alors qu'une nouvelle génération dorée approche de son apogée, c'est une nouvelle occasion en or de mettre fin à ces années de souffrance.

Une équipe qui mêle des joueurs expérimentés tels que Harry Kane et Declan Rice à de jeunes talents comme Cole Palmer et Kobbie Mainoo a suscité un optimisme discret – la conviction qu’un événement majeur pourrait survenir et changer le destin du pays tout entier.

Nike a su capter ce sentiment avec ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour les Three Lions et la campagne promotionnelle qui les accompagne. Le géant de l'équipement sportif a su saisir l'ambiance du moment, en célébrant l'héritage, la culture et l'identité anglais à l'approche de la Coupe du monde. Cet été, l'Angleterre devra faire preuve de « Guts 2 Glory » (du courage pour la gloire).

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    « À la fois familier et d’une nouvelle assurance »

    Selon leurs propres termes, le nouveau maillot domicile de l'Angleterre signé Nike dégage un air indéniablement « familier » ; ses créateurs se sont manifestement plongés dans les archives pour trouver l'inspiration, donnant naissance à un maillot qui, tout en s'inspirant indéniablement du rétro, est parfaitement adapté à l'ère moderne.

    Si l’on passe en revue l’historique des maillots de l’Angleterre, l’édition 2026 est sans aucun doute celle qui ressemble le plus au maillot Umbro emblématique de 2000 : un look épuré avec un col rond et des touches de rouge. En remontant encore plus loin, on retrouve également des échos du maillot de 1988.

    La version moderne présente un motif subtil des Trois Lions sur l’ensemble du maillot, avec des numéros, des bordures et des détails rouges saisissants sur le col et les poignets. L’accent est mis sur l’héritage du football anglais, que Nike a indéniablement su exploiter avec un maillot qui semble être une synthèse de tout ce qui l’a précédé.

    « Le maillot domicile semble familier tout en affichant une nouvelle assurance », explique Nike, « rendant hommage à l'histoire tout en signalant le renouveau de l'Angleterre sur la scène mondiale. »

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    En gras et en rouge

    Tout comme le maillot domicile, le maillot extérieur a le potentiel de devenir emblématique si l'Angleterre tient ses promesses sous la houlette de Thomas Tuchel et réalise un tournoi mémorable en Amérique du Nord cet été.

    Les Three Lions reviennent au maillot rouge pour leurs déplacements pour la première fois depuis 2022, qui sera associé à un short bleu marine élégant faisant écho aux accents bleu foncé du haut.

    La tenue reprend la même iconographie des Three Lions que le maillot domicile, tandis que l'écusson et le « Swoosh » de Nike sont centrés sur la poitrine. Cette fois-ci, les numéros et les noms sont en blanc, dans une police d'inspiration rétro.

    « Le maillot extérieur marque un tournant historique dans l’identité visuelle de l’Angleterre, en associant un maillot rouge à un short bleu marine », explique Nike. « Cette combinaison audacieuse symbolise une équipe d’Angleterre tournée vers l’avenir, prête à défier les conventions tout en restant ancrée dans la tradition. »

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    Les aspects techniques

    Bien sûr, ces deux modèles sont dotés de toutes les technologies modernes auxquelles on peut s’attendre. La technologie de refroidissement haute performance Aero-FIT de Nike s’avérera sans aucun doute indispensable face à la chaleur torride de l’été aux États-Unis, au Canada et au Mexique, offrant un flux d’air plus de deux fois supérieur à celui des tissus traditionnels grâce à des zones en maille ouverte et fermée qui contribuent à créer un espace autour de la peau.

    De plus, ces tenues sont fabriquées à partir de déchets textiles 100 % recyclés, une prouesse remarquable rendue possible grâce à un procédé chimique de pointe dont le produit final est d'une qualité équivalente à celle des matières vierges.

  • « De la ténacité à la gloire »

    Bien sûr, aucun lancement de la collection Nike x Angleterre ne serait complet sans une campagne promotionnelle bien ficelée pour mettre tout le monde dans l'ambiance du tournoi à venir, et tant le fournisseur que la fédération ont su relever le défi.

    La vidéo de Nike met en scène Chance Campbell, jeune footballeur et star des réseaux sociaux, en pleine discussion animée avec un ami sur ce qu’il faudra à l’Angleterre pour aller jusqu’au bout, alors qu’ils sont assis sur l’emblématique arche de Wembley. « Il faut du cran, de la gloire, de la détermination », dit-il. « Je te le dis, cette fois-ci, ça va être différent. »

    Après avoir motivé son pote, Chance demande à Cole Palmer s’il est partant, alors qu’ils contemplent la ligne d’horizon de Londres. « Je suis partant, boss », répond la star de Chelsea.

    La vidéo de l’Angleterre est tout aussi percutante, avec en toile de fond une collaboration entre le célèbre DJ Fred Again et Mike Skinner de The Streets. Ce clip euphorique célèbre l’Angleterre et ses particularités, « des épiceries de quartier aux rôtis du dimanche », en mettant l’accent sur « l’espoir » que ce beau jeu apporte en cette période de profonde incertitude politique et sociale. « Le Jules Rimet peut-il revenir à la maison ? En Angleterre, sur cette terre verte et agréable », conclut le poème récité.

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    Donner de l'espoir au-delà du terrain

    Une fois de plus, Nike a su capter l'état d'esprit national et le pouvoir fédérateur d'un grand tournoi, l'équipe de football du pays suscitant l'optimisme au moment où nous en avons le plus besoin.

    Les temps sont durs, mais – pour reprendre les mots de Skinner – « le beau jeu apporte de l’espoir » et peut être un vecteur de changement positif. Si la Coupe du monde revient enfin au pays cet été après six longues décennies, ces maillots resteront gravés dans la mémoire collective, tout comme les célèbres maillots rouges de 1966.

    Ce sont plus que de simples tenues de football : ce sont des symboles de fierté nationale qui rassembleront les gens à un moment où nous ne pourrions guère être plus divisés, célébrant le patrimoine, la culture et l’identité qui définissent le pays.

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