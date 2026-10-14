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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Les notes du Real Madrid face à la Roma : Antonio Rudiger arrache la victoire dans un match à sept buts en Ligue des champions

Real Madrid
Ligue des Champions
Roma vs Real Madrid
Roma

Le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire en fin de match au Stadio Olimpico pour battre la Roma 4-3, au terme d’une rencontre chaotique en Ligue des champions. Le but de la victoire inscrit par Antonio Ruediger à la 90e minute a couronné ce retournement de situation, alors que l’équipe de Jose Mourinho était menée 3-1 en seconde période.

Le Real Madrid a signé l’une des victoires les plus improbables de ces dernières années en Ligue des champions, remontant un retard de deux buts en seconde période pour battre la Roma 4-3 au Stadio Olimpico. Marten de Roon a ouvert le score pour les locaux, avant que Kylian Mbappe n’égalise avant la pause. Mais le match a semblé échapper à l’équipe de Jose Mourinho lorsque Donyell Malen a marqué deux fois en six minutes au début de la seconde période, profitant de la désorganisation de la défense madrilène.

L’entrée en jeu de jeunes joueurs au jeu direct a été le catalyseur d’une remontée historique. Cristian Espi a réduit l’écart à la 82e minute, avant qu’Endrick n’égalise trois minutes plus tard, profitant de la créativité d’Arda Guler. Porté par cette dynamique, le Real Madrid a poussé pour arracher la victoire. Antonio Rudiger a surgi aux avant-postes à la 90e minute pour offrir les trois points aux Madrilènes, laissant la Roma sous le choc sur sa propre pelouse.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois - 5/10

    Une soirée difficile pour le Belge, exposé par une ligne défensive haute qui n’a pas réussi à resserrer efficacement les espaces. Il a réalisé quatre arrêts pour éviter que le score ne s’alourdisse davantage, mais regrettera d’avoir encaissé trois buts, notamment parce que Malen a pu exploiter les espaces dans l’axe en seconde période.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Le grand héros de la soirée. Malgré les défaillances défensives collectives qui ont conduit Madrid à encaisser trois buts, la volonté de gagner de Ruediger était manifeste. Il a gardé son sang-froid dans le chaos et a surgi à la 90e minute pour inscrire le but décisif, permettant à Madrid de voir sa ténacité récompensée par trois points.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Il a eu du mal à gérer les transitions menées par Malen et Dybala. Son placement a parfois laissé à désirer lorsque la Roma partait rapidement vers l’avant, et il n’a pas apporté la couverture nécessaire aux latéraux très offensifs pendant la période où Madrid a encaissé deux buts coup sur coup.

    Marc Cucurella - 6/10

    Il a déployé son activité habituelle sur le flanc gauche, mais les pistons de la Roma l’ont contraint à rester en retrait pendant une bonne partie du match. Il a été remplacé à la 78e minute, lorsque Madrid a adopté un dispositif plus offensif pour tenter de revenir au score.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Une prestation relativement discrète au regard de ses standards. Il n’a pas réussi à imposer sa puissance physique habituelle sur l’aile droite et a été remplacé par Arda Guler à la 59e minute, Mourinho cherchant davantage de qualité technique pour déstabiliser le bloc de la Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Milieu de terrain

    Jude Bellingham - 7/10

    Le trait d’union de l’équipe madrilène. Même lorsque le score semblait compromettre les chances de Madrid, sa capacité à conserver le ballon et à progresser entre les lignes a maintenu la Roma sous pression. Il a joué un rôle essentiel dans la pression exercée pendant les vingt dernières minutes, qui a conduit à la remontée.

    Federico Valverde - 6/10

    Capitaine de l’équipe, Valverde a apporté l’énergie nécessaire au milieu de terrain, mais a peiné à contenir la supériorité numérique de la Roma dans l’axe au début de la seconde période. En fin de match, alors que Madrid envoyait davantage de joueurs vers l’avant, son rôle a surtout consisté à faire circuler le ballon.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Il n’a pas suffisamment protégé sa défense à quatre face aux contre-attaques de la Roma. Trop facilement éliminé sur le deuxième but de Malen, il a finalement cédé sa place à Bernardo Silva à la 70e minute, Madrid cherchant un profil tactique différent.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Attaque

    Yan Diomande - 6/10

    Une prestation contrastée pour le jeune joueur. Il a montré des éclairs de talent et participé à l’action qui a amené l’égalisation de Mbappe, mais il a manqué de régularité pour dominer un milieu de terrain européen de haut niveau. Remplacé à la 79e minute.

    Vinicius Junior - 5/10

    Il a affiché sa frustration pendant une bonne partie des 59 minutes qu’il a passées sur le terrain. La Roma a efficacement placé deux joueurs sur lui, et il a peiné à trouver les espaces nécessaires pour faire la différence dans le dernier tiers. Il a été remplacé avant l’heure de jeu dans le cadre d’un réajustement tactique.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Le joueur le plus dangereux de Madrid en première période, avec une finition clinique à la 25e minute pour remettre son équipe à égalité. Son influence a toutefois diminué après la pause, lorsqu’il s’est retrouvé isolé, même si sa seule présence a suffisamment mobilisé les défenseurs pour libérer des espaces aux joueurs entrés en fin de match.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Remplaçants et entraîneur

    Endrick : 9/10

    Une entrée qui a changé le cours du match. Entré à la 59e minute, il a délivré la passe décisive sur le but d’Espi avant d’inscrire lui-même l’égalisation cruciale à la 85e minute. Sa capacité à aller droit au but et son efficacité étaient exactement ce dont Madrid avait besoin.

    Arda Guler : 9/10

    Une démonstration de l’impact que peut avoir un remplaçant. Entré à la 59e minute, Guler a délivré deux passes décisives capitales : l’une pour l’égalisation d’Endrick, l’autre pour le but de la victoire de Ruediger. Sa vision du jeu et la qualité de ses coups de pied arrêtés ont fait la différence.

    Cristian Espi : 8/10

    Le jeune joueur a montré son instinct de buteur en marquant à la 82e minute, trois minutes seulement après son entrée en jeu. Son but a ravivé l’espoir d’une remontée.

    Bernardo Silva : 6/10

    Entré à la 70e minute pour apporter davantage de maîtrise au milieu de terrain. Il a aidé l’équipe à retrouver son calme dans une fin de match mouvementée.

    Alvaro Carreras : non noté

    Un remplacement tactique en toute fin de match pour préserver le résultat pendant le temps additionnel.

    Jose Mourinho : 8/10

    Si son dispositif défensif a d’abord semblé perméable, Mourinho mérite d’être largement salué pour ses changements audacieux. Remplacer ses attaquants vedettes (Vinicius et Mbappe) et ses latéraux pour miser sur la jeunesse et la créativité (Guler, Endrick, Espi) était un pari énorme, qui a parfaitement fonctionné : une défaite 3-1 s’est transformée en victoire 4-3.

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