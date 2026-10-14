Le Real Madrid a signé l’une des victoires les plus improbables de ces dernières années en Ligue des champions, remontant un retard de deux buts en seconde période pour battre la Roma 4-3 au Stadio Olimpico. Marten de Roon a ouvert le score pour les locaux, avant que Kylian Mbappe n’égalise avant la pause. Mais le match a semblé échapper à l’équipe de Jose Mourinho lorsque Donyell Malen a marqué deux fois en six minutes au début de la seconde période, profitant de la désorganisation de la défense madrilène.
L’entrée en jeu de jeunes joueurs au jeu direct a été le catalyseur d’une remontée historique. Cristian Espi a réduit l’écart à la 82e minute, avant qu’Endrick n’égalise trois minutes plus tard, profitant de la créativité d’Arda Guler. Porté par cette dynamique, le Real Madrid a poussé pour arracher la victoire. Antonio Rudiger a surgi aux avant-postes à la 90e minute pour offrir les trois points aux Madrilènes, laissant la Roma sous le choc sur sa propre pelouse.
GOAL note les joueurs du Real Madrid au Stadio Olimpico.