Le Real Madrid a signé l’une des victoires les plus improbables de ces dernières années en Ligue des champions, renversant un déficit de deux buts en seconde période pour battre la Roma 4-3 au Stadio Olimpico. Marten de Roon a ouvert le score pour l’équipe à domicile, avant que Kylian Mbappe n’égalise avant la pause. Mais la rencontre a semblé échapper à l’équipe de Jose Mourinho lorsque Donyell Malen a frappé deux fois en six minutes au début de la seconde période, profitant d’une défense madrilène désorganisée.
L’entrée en jeu de jeunes joueurs, qui ont apporté davantage de jeu direct, a été le déclic d’une remontée historique. Cristian Espi a réduit l’écart à la 82e minute, avant qu’Endrick n’égalise seulement trois minutes plus tard, en profitant de la créativité d’Arda Guler. Porté par cette dynamique, Madrid a poussé pour arracher la victoire, obtenue à la 90e minute grâce à une montée d’Antonio Rudiger qui lui a permis d’inscrire le but décisif. La Roma est restée sous le choc sur son propre terrain.
GOAL note les joueurs du Real Madrid au Stadio Olimpico.