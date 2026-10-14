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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Les notes des joueurs du Real Madrid face à la Roma : Antonio Rudiger arrache la victoire dans un match haletant à sept buts en Ligue des champions

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Real Madrid
Ligue des Champions
FEATURES
Roma vs Real Madrid
Roma

Le Real Madrid a signé une remontée spectaculaire en fin de match au Stadio Olimpico pour battre l’AS Rome 4-3 lors d’une rencontre de Ligue des champions riche en rebondissements. Le but de la victoire inscrit par Antonio Ruediger à la 90e minute a couronné ce renversement de situation, alors que l’équipe de Jose Mourinho était menée 3-1 en seconde période.

Le Real Madrid a signé l’une des victoires les plus improbables de ces dernières années en Ligue des champions, renversant un déficit de deux buts en seconde période pour battre la Roma 4-3 au Stadio Olimpico. Marten de Roon a ouvert le score pour l’équipe à domicile, avant que Kylian Mbappe n’égalise avant la pause. Mais la rencontre a semblé échapper à l’équipe de Jose Mourinho lorsque Donyell Malen a frappé deux fois en six minutes au début de la seconde période, profitant d’une défense madrilène désorganisée.

L’entrée en jeu de jeunes joueurs, qui ont apporté davantage de jeu direct, a été le déclic d’une remontée historique. Cristian Espi a réduit l’écart à la 82e minute, avant qu’Endrick n’égalise seulement trois minutes plus tard, en profitant de la créativité d’Arda Guler. Porté par cette dynamique, Madrid a poussé pour arracher la victoire, obtenue à la 90e minute grâce à une montée d’Antonio Rudiger qui lui a permis d’inscrire le but décisif. La Roma est restée sous le choc sur son propre terrain.

GOAL note les joueurs du Real Madrid au Stadio Olimpico.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois - 5/10

    Une soirée difficile pour le Belge, exposé par une ligne défensive haute qui n’a pas su resserrer les espaces. S’il a réalisé quatre arrêts pour limiter les dégâts, il regrettera d’avoir encaissé trois buts, notamment parce que Malen a pu exploiter les espaces dans l’axe en seconde période.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Le héros de la soirée. Malgré les défaillances défensives collectives qui ont coûté trois buts à Madrid, la volonté de gagner de Ruediger a été manifeste. Il a gardé son sang-froid dans la confusion et a surgi à la 90e minute pour inscrire le but décisif, récompensant la combativité de Madrid par trois points.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Il a eu du mal à gérer les transitions menées par Malen et Dybala. Son placement a parfois été discutable lorsque la Roma partait vite vers l’avant, et il n’a pas apporté la couverture nécessaire aux latéraux très offensifs pendant la période où Madrid a encaissé deux buts coup sur coup.

    Marc Cucurella - 6/10

    Il a déployé son activité habituelle sur le côté gauche, mais a été contraint de rester en retrait par les pistons de la Roma pendant une grande partie du match. Il a été remplacé à la 78e minute, lorsque Madrid a adopté un dispositif plus offensif pour tenter de revenir au score.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Une prestation relativement discrète pour lui. Il n’a pas imposé sa puissance physique habituelle sur l’aile droite et a été remplacé par Arda Guler à la 59e minute, Mourinho cherchant davantage de qualité technique pour déstabiliser le bloc de la Roma.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Milieu de terrain

    Jude Bellingham - 7/10

    Le lien entre les lignes du Madrid. Même lorsque le score semblait compromettre les chances de son équipe, sa capacité à conserver le ballon et à progresser entre les lignes a maintenu la Roma sous pression. Il a joué un rôle essentiel dans la pression exercée lors des vingt dernières minutes, qui a conduit à la remontée.

    Federico Valverde - 6/10

    Capitaine de l’équipe, Valverde a apporté l’énergie nécessaire dans l’entrejeu, mais a peiné à contenir la supériorité numérique de la Roma au milieu de terrain au début de la seconde période. En fin de match, alors que le Madrid multipliait les offensives, son rôle a surtout consisté à faire circuler le ballon.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Il n’a pas suffisamment protégé la défense à quatre face aux contre-attaques de la Roma. Trop facilement éliminé sur le deuxième but de Malen, il a finalement cédé sa place à Bernardo Silva à la 70e minute, le Madrid cherchant à adopter un profil tactique différent.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Attaque

    Yan Diomande - 6/10

    Une prestation en demi-teinte pour le jeune joueur. Il a montré des éclairs de talent et participé à la construction de l’action menant à l’égalisation de Mbappe, mais il lui a manqué la régularité nécessaire pour dominer un milieu de terrain européen de haut niveau. Remplacé à la 79e minute.

    Vinicius Junior - 5/10

    Il a affiché sa frustration pendant une bonne partie de ses 59 minutes sur le terrain. Les joueurs de la Roma ont efficacement défendu à deux sur lui, et il a eu du mal à trouver les espaces pour faire la différence dans le dernier tiers du terrain. Il a été remplacé avant l’heure de jeu dans le cadre d’un remaniement tactique.

    Kylian Mbappe - 7/10

    Principale menace offensive de Madrid en première période, il a conclu avec sang-froid à la 25e minute pour permettre à son équipe d’égaliser. Son influence a toutefois diminué après la pause, lorsqu’il s’est retrouvé isolé, même si sa seule présence a suffisamment mobilisé les défenseurs pour libérer des espaces aux remplaçants entrés en fin de match.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Remplaçants et entraîneur

    Endrick - 9/10

    Une entrée qui a changé le cours du match. Entré à la 59e minute, il a délivré une passe décisive pour le but d’Espi avant d’inscrire lui-même l’égalisation cruciale à la 85e minute. Son jeu direct et son efficacité devant le but étaient exactement ce dont Madrid avait besoin.

    Arda Guler - 9/10

    Une entrée en jeu magistrale. Guler est entré à la 59e minute et a délivré deux passes décisives capitales : l’une pour l’égalisation d’Endrick, l’autre pour le but de la victoire de Ruediger. Sa vision du jeu et la qualité de ses coups de pied arrêtés ont fait la différence.

    Cristian Espi - 8/10

    Le jeune joueur a fait preuve d’un véritable instinct de buteur en marquant à la 82e minute, seulement trois minutes après son entrée en jeu. Son but a fait naître l’espoir d’une remontée.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entré à la 70e minute pour apporter davantage de maîtrise au milieu de terrain, il a aidé son équipe à retrouver son calme dans une fin de match frénétique.

    Alvaro Carreras - Non noté

    Un changement tactique tardif pour préserver le résultat dans le temps additionnel.

    Jose Mourinho - 8/10

    Si son dispositif défensif a semblé perméable dans un premier temps, Mourinho mérite d’être largement salué pour ses changements entreprenants. Remplacer ses attaquants vedettes (Vinicius et Mbappe) et ses latéraux pour miser sur la jeunesse et la créativité (Guler, Endrick, Espi) était un énorme pari qui a parfaitement réussi, transformant une défaite 3-1 en victoire 4-3.

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