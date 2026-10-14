Thibaut Courtois - 5/10

Une soirée difficile pour le Belge, exposé par une ligne défensive haute qui n’a pas su resserrer les espaces. S’il a réalisé quatre arrêts pour limiter les dégâts, il regrettera d’avoir encaissé trois buts, notamment parce que Malen a pu exploiter les espaces dans l’axe en seconde période.

Antonio Rudiger - 8/10

Le héros de la soirée. Malgré les défaillances défensives collectives qui ont coûté trois buts à Madrid, la volonté de gagner de Ruediger a été manifeste. Il a gardé son sang-froid dans la confusion et a surgi à la 90e minute pour inscrire le but décisif, récompensant la combativité de Madrid par trois points.

Ibrahima Konate - 5/10

Il a eu du mal à gérer les transitions menées par Malen et Dybala. Son placement a parfois été discutable lorsque la Roma partait vite vers l’avant, et il n’a pas apporté la couverture nécessaire aux latéraux très offensifs pendant la période où Madrid a encaissé deux buts coup sur coup.

Marc Cucurella - 6/10

Il a déployé son activité habituelle sur le côté gauche, mais a été contraint de rester en retrait par les pistons de la Roma pendant une grande partie du match. Il a été remplacé à la 78e minute, lorsque Madrid a adopté un dispositif plus offensif pour tenter de revenir au score.

Denzel Dumfries - 5/10

Une prestation relativement discrète pour lui. Il n’a pas imposé sa puissance physique habituelle sur l’aile droite et a été remplacé par Arda Guler à la 59e minute, Mourinho cherchant davantage de qualité technique pour déstabiliser le bloc de la Roma.