En seconde période, Luis Enrique a puisé dans son banc pour redonner de l’élan à une attaque qui tournait au ralenti. Malgré la frustration d’avoir tiré son penalty à côté à la 72e minute, Ousmane Dembélé ne s’est pas laissé abattre. Les Parisiens ont fini par trouver la faille à la 77e minute grâce à Illia Zabarnyi, avant que Dembélé ne parachève la remontée à la 85e minute.
Un but de Désiré Doué dans le temps additionnel, à la 93e minute (90'+3), a donné plus d’ampleur au score, reflet de la domination finalement exercée par le PSG. Cette victoire capitale propulse le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 avec 14 points, tandis que Strasbourg occupe la 12e place avec 7 points. Voici les notes des joueurs du Paris Saint-Germain :