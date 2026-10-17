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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Moataz Elgammal
Traduit par

Les notes des joueurs du Paris Saint-Germain face à Strasbourg : les remplaçants Dembele et Doue offrent une victoire cruciale après avoir été menés

Player ratings
Luis Enrique
Ousmane Dembélé
Désiré Doué
Paris Saint-Germain
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Ligue 1

La flexibilité tactique du Paris Saint-Germain a été mise à rude épreuve en Alsace, où le club parisien a décroché une victoire 3-1 au terme d’une remontée spectaculaire face à Strasbourg. La première période a été marquée par le pressing intense des locaux, récompensé à la 17e minute lorsque Giovanni Reyna a trouvé le chemin des filets au terme d’une action bien construite à laquelle a participé Gessime Yassine. Malgré leur domination dans la possession, les visiteurs ont manqué de verticalité pour percer le bloc bas strasbourgeois et ont regagné les vestiaires avec encore beaucoup à faire.

En seconde période, Luis Enrique a puisé dans son banc pour redonner de l’élan à une attaque qui tournait au ralenti. Malgré la frustration d’avoir tiré son penalty à côté à la 72e minute, Ousmane Dembélé ne s’est pas laissé abattre. Les Parisiens ont fini par trouver la faille à la 77e minute grâce à Illia Zabarnyi, avant que Dembélé ne parachève la remontée à la 85e minute.

Un but de Désiré Doué dans le temps additionnel, à la 93e minute (90'+3), a donné plus d’ampleur au score, reflet de la domination finalement exercée par le PSG. Cette victoire capitale propulse le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 avec 14 points, tandis que Strasbourg occupe la 12e place avec 7 points. Voici les notes des joueurs du Paris Saint-Germain :

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    Gardien de but et défense

    Matvey Safonov - 8/10

    Malgré la domination de son équipe dans la possession du ballon, Matvey Safonov a été très sollicité. Il a réalisé sept arrêts décisifs pour limiter l’écart au score. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score rapide, mais s’est montré très fiable dans les buts.

    Warren Zaïre-Emery - 7/10

    Aligné au poste d’arrière droit, Warren Zaïre-Emery a été le moteur de son équipe sur le flanc, faisant constamment circuler le ballon et cherchant à se projeter vers l’avant. Il lui a manqué la dernière passe aujourd’hui, mais sa sérénité a permis à son équipe de maîtriser le rythme du match.

    Illia Zabarnyi - 8/10

    Une prestation déterminante d’Illia Zabarnyi. Mis à l’épreuve par les contre-attaques en première période, le défenseur central s’est élevé plus haut que tout le monde à la 77e minute pour égaliser de la tête sur un centre.

    Lucas Hernández - 7/10

    Solide dans les duels physiques, Lucas Hernández a offert une base fiable à la construction du jeu. Il a disputé l’intégralité de la rencontre et a efficacement tenu la défense lors du changement de dispositif en fin de match.

    Lucas Digne - 5/10

    Un après-midi difficile pour Lucas Digne. Le latéral gauche expérimenté n’a pas réussi à apporter les montées nécessaires pour étirer un bloc défensif resserré. Il a été remplacé dès le début de la seconde période.

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    Milieu de terrain

    Lucas Beraldo - 6,5/10

    Aligné au milieu de terrain, Lucas Beraldo s’est montré propre avec le ballon, mais a manqué de fermeté défensive pour enrayer la dynamique du début de match. Beraldo a été remplacé dans le cadre d’un double changement peu après la pause.

    João Neves - 7/10

    João Neves a laissé entrevoir son immense potentiel grâce à quelques passes incisives vers l’avant, mais s’est souvent retrouvé pris dans la densité adverse. Neves a beaucoup travaillé défensivement avant de céder sa place à la 63e minute.

    Dro Fernández - 7,5/10

    Une prestation impressionnante de Dro Fernández, qui s’est créé plusieurs occasions et s’est distingué par sa qualité technique. Fernández a bien participé à la construction du jeu, mais a été remplacé pour permettre une approche offensive plus directe.

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    Attaque

    Maghnes Akliouche : 6,5/10

    Maghnes Akliouche a fait preuve d’intelligence dans son placement, mais a manqué d’efficacité aujourd’hui. Akliouche a raté une énorme occasion à la 9e minute, puis a vu une autre frappe dangereuse repoussée en fin de match.

    Ferran Torres : 7/10

    Un match marqué par la persévérance de Ferran Torres. L’Espagnol a délivré la passe décisive sur le dernier but, inscrit dans le temps additionnel, récompensant ses courses incessantes. Torres a créé des espaces précieux que ses coéquipiers ont pu exploiter.

    Khvicha Kvaratskhelia : 7/10

    Khvicha Kvaratskhelia s’est montré menaçant sur l’aile gauche, créant plusieurs ouvertures avant d’être remplacé. Kvaratskhelia semblait en jambes, mais la connexion dans le dernier geste a fait défaut.

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    Remplaçants et entraîneur

    Nuno Mendes - 7/10

    Entré à la 53e minute, Nuno Mendes a immédiatement apporté à l’équipe la largeur qui lui manquait. Sa vitesse a fait reculer l’adversaire.

    Vitinha - 7/10

    L’entrée de Vitinha à la 54e minute a apporté au milieu de terrain la maîtrise qui lui manquait. Il s’est montré très efficace pour faire progresser le ballon entre les lignes.

    Désiré Doué - 8/10

    Une entrée remarquée pour Désiré Doué. Il a apporté de l’énergie et couronné sa prestation d’un but bien exécuté à la 93e minute.

    Ousmane Dembélé - 8,5/10

    Le joueur qui a incontestablement fait basculer le match. Malgré un penalty manqué, Dembélé a réagi en délivrant la passe décisive sur l’égalisation, avant d’inscrire le but de la victoire. Une véritable leçon de résilience mentale.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Après son entrée, Hakimi a apporté une autre dimension sur le flanc droit. Il a contraint les pistons adverses à se cantonner à un rôle purement défensif.

    Luis Enrique - 8/10

    L’entraîneur Luis Enrique mérite d’être largement salué pour ses changements proactifs. Ses choix ont complètement modifié le cours du match et fini par submerger l’adversaire.

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