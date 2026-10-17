Matvey Safonov - 8/10

Malgré la domination de son équipe dans la possession du ballon, Matvey Safonov a été très sollicité. Il a réalisé sept arrêts décisifs pour limiter l’écart au score. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score rapide, mais s’est montré très fiable dans les buts.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Aligné au poste d’arrière droit, Warren Zaïre-Emery a été le moteur de son équipe sur le flanc, faisant constamment circuler le ballon et cherchant à se projeter vers l’avant. Il lui a manqué la dernière passe aujourd’hui, mais sa sérénité a permis à son équipe de maîtriser le rythme du match.

Illia Zabarnyi - 8/10

Une prestation déterminante d’Illia Zabarnyi. Mis à l’épreuve par les contre-attaques en première période, le défenseur central s’est élevé plus haut que tout le monde à la 77e minute pour égaliser de la tête sur un centre.

Lucas Hernández - 7/10

Solide dans les duels physiques, Lucas Hernández a offert une base fiable à la construction du jeu. Il a disputé l’intégralité de la rencontre et a efficacement tenu la défense lors du changement de dispositif en fin de match.

Lucas Digne - 5/10

Un après-midi difficile pour Lucas Digne. Le latéral gauche expérimenté n’a pas réussi à apporter les montées nécessaires pour étirer un bloc défensif resserré. Il a été remplacé dès le début de la seconde période.