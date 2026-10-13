Le parcours du Bayern Munich en Ligue des champions a pris un tournant aussi spectaculaire que déroutant à la Lyse Arena, où le club allemand a concédé un match nul haletant face à Viking (3-3). Le Bayern semblait encore endormi en début de rencontre et accusait deux buts de retard à la pause. Des erreurs défensives ont permis à Gianni Stensness d’ouvrir le score après seulement deux minutes, avant que Peter Christiansen ne double la mise en fin de première période. Malgré 66 % de possession, le Bayern a peiné à trouver ses repères tactiques au cours de 45 premières minutes sans relief.
La seconde période a été marquée par une nette hausse d’intensité, les ajustements tactiques de Kompany portant leurs fruits. Kane a mené la remontée en transformant d’abord un penalty à la 54e minute, puis en égalisant d’une finition précise six minutes plus tard. Lorsque Luis Diaz a donné l’avantage au Bayern à la 71e minute, le renversement de situation semblait acquis. Mais malgré ses 25 tirs au total, le Bayern n’a pas su gérer la fin de match et a permis à Herman Haugen d’arracher l’égalisation à la 90e minute pour des locaux combatifs.