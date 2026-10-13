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Mohamed Saeed
Traduit par

Les notes des joueurs du Bayern Munich face à Viking : Harry Kane sauve un point après un effondrement défensif

Bayern Munich
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Viking
H. Kane
V. Kompany
Viking vs Bayern Munich
Ligue des Champions

Le Bayern Munich a vécu une soirée chaotique en Norvège : revenu d’un retard de deux buts, il a concédé l’égalisation en fin de match pour finalement faire match nul -3-3 face à Viking. Si Harry Kane a fait parler son talent individuel pour mener cette remontée, les failles défensives continuent de hanter l’équipe de Vincent Kompany.

Le parcours du Bayern Munich en Ligue des champions a pris un tournant aussi spectaculaire que déroutant à la Lyse Arena, où le club allemand a concédé un match nul haletant face à Viking (3-3). Le Bayern semblait encore endormi en début de rencontre et accusait deux buts de retard à la pause. Des erreurs défensives ont permis à Gianni Stensness d’ouvrir le score après seulement deux minutes, avant que Peter Christiansen ne double la mise en fin de première période. Malgré 66 % de possession, le Bayern a peiné à trouver ses repères tactiques au cours de 45 premières minutes sans relief.

La seconde période a été marquée par une nette hausse d’intensité, les ajustements tactiques de Kompany portant leurs fruits. Kane a mené la remontée en transformant d’abord un penalty à la 54e minute, puis en égalisant d’une finition précise six minutes plus tard. Lorsque Luis Diaz a donné l’avantage au Bayern à la 71e minute, le renversement de situation semblait acquis. Mais malgré ses 25 tirs au total, le Bayern n’a pas su gérer la fin de match et a permis à Herman Haugen d’arracher l’égalisation à la 90e minute pour des locaux combatifs.

  • Gardien et défense

    Jonas Urbig - 5/10

    Une soirée difficile pour le jeune gardien, titularisé à la place de Manuel Neuer. Il ne peut être tenu pour seul responsable des défaillances collectives devant lui, mais encaisser trois buts sur seulement cinq tirs cadrés laisse penser qu’il n’a pas su s’imposer dans sa surface. Il a réalisé deux arrêts, mais a été battu dès le début du match et ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter la désillusion en fin de rencontre.

    Kim Min-jae - 5/10

    Le défenseur sud-coréen a souffert face à l’engagement physique de l’attaque de Viking. Souvent hésitant dans les phases de transition, il a participé au bloc haut qui a permis au Bayern de dominer territorialement, mais a manqué de vitesse pour revenir sur les contre-attaques de Viking, à l’origine de deux occasions franches.

    Konrad Laimer - 7/10

    Laimer a connu deux mi-temps contrastées. Fragile défensivement en première période, il a reçu un carton jaune à la 52e minute. Il a toutefois fait preuve d’une grande ténacité pour délivrer la passe décisive sur le but de Luis Diaz à la 71e minute, avant d’être remplacé peu après.

    Jonathan Tah - 6/10

    Une soirée à oublier pour l’expérimenté défenseur central. Malgré sa mise en garde contre tout relâchement de ses coéquipiers dans la presse avant le match, il a paru lent et s’est fait surprendre sur le but inscrit en début de rencontre. Son placement a été incertain tout au long de la première mi-temps, ce qui a conduit à son remplacement tactique à la pause.

    Nathaniel Brown - 6/10

    Le jeune joueur a semblé intimidé par la scène européenne. Il a eu du mal à gérer les courses des ailiers de Viking dans son dos et a peu apporté offensivement durant sa présence sur le terrain. Comme Tah, il a été remplacé à la pause, Kompany cherchant à changer la dynamique du match.

  • imago-sport-1084492803.jpgNTB

    Milieu de terrain

    Lennart Karl - 6/10

    Le jeune milieu de terrain a été largement contourné en première période, alors que le Bayern manquait de maîtrise dans l’axe. Il a peiné à faire valoir son impact physique face à Askildsen et Bell, avant de céder sa place à la pause lorsque le Bayern a adopté une organisation offensive plus agressive.

    Tom Bischof - 7/10

    Bischof a laissé entrevoir ses qualités techniques en tentant de trouver des passes à travers le bloc bas et tenace de Viking. Il a beaucoup travaillé pour permettre au Bayern de conserver 62 % de possession, mais n’a pas trouvé la passe décisive nécessaire pour déstabiliser les Norvégiens dans un dernier tiers très encombré.

    Joshua Kimmich - 8/10

    Le capitaine a été le principal moteur de la progression du Bayern. Sa vision du jeu a été essentielle au regain de vigueur de son équipe en seconde période : il a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Harry Kane, à la 60e minute. Il a bien dicté le tempo, même s’il regrettera la perte de maîtrise de son équipe dans les dernières minutes.


  • Attaque

    Luis Diaz : 7/10

    Soutenu par la direction pour mettre fin à sa disette de buts, Diaz a répondu présent en inscrivant le but décisif qui a donné l’avantage à son équipe à la 71e minute. Son jeu direct a posé des problèmes à la défense de Viking, et il a constitué une menace constante sur le flanc gauche avant d’être remplacé par Stanisic dans un choix défensif qui s’est finalement retourné contre son équipe.

    Michael Olise : 6/10

    Actif et créatif, Olise a souvent repiqué dans l’axe pour participer à la construction du jeu. Il a reçu un carton rouge à la 74e minute, dans une période de forte pression. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, sa présence a contraint Viking à mobiliser plusieurs défenseurs sur le côté droit, libérant des espaces ailleurs.

    Harry Kane : 9/10

    La star incontestée du côté des visiteurs. Kane a fait preuve d’un mental hors du commun pour ramener son équipe dans le match. Il a transformé son penalty avec sang-froid à la 54e minute, puis a démontré son instinct de buteur pour égaliser à la 60e. Avec neuf tirs cadrés pour son équipe, Kane a été le principal artisan de tout ce qu’elle a réussi dans le dernier tiers du terrain.


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  • Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alphonso Davies - 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Brown, il a immédiatement permis au Bayern de jouer plus directement vers l’avant. Sa vitesse a forcé Viking à reculer, offrant davantage d’espace aux attaquants.

    Dayot Upamecano - 6/10

    Il a remplacé Tah à la pause et apporté plus de stabilité à la défense pendant une bonne partie de la seconde période, même si le but encaissé en fin de match risque de l’agacer.

    Ismael Saibari - 5/10

    Entré à la mi-temps à la place de Karl pour donner plus d’élan à l’attaque, il a participé à la construction du jeu, mais sa soirée a été écourtée : il est ressorti à la 83e minute, remplacé par Hiroki Ito.

    Josip Stanisic - Non noté

    Entré à la 77e minute à la place de Diaz pour aider son équipe à préserver son avantage, il n’a pas pu empêcher l’égalisation tardive.

    Hiroki Ito - Non noté

    Entré à la 83e minute dans le cadre d’un changement tactique en fin de match.

    Vincent Kompany - 7/10

    Kompany mérite d’être salué pour son triple changement à la mi-temps, qui a déclenché la remontée. Toutefois, son onze de départ manquait de l’intensité nécessaire et sa décision de faire entrer des joueurs à vocation plus défensive en fin de match n’a pas empêché la défaillance à la 90e minute.

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