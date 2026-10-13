Jonas Urbig - 5/10

Une soirée difficile pour le jeune gardien, titularisé à la place de Manuel Neuer. Il ne peut être tenu pour seul responsable des défaillances collectives devant lui, mais encaisser trois buts sur seulement cinq tirs cadrés laisse penser qu’il n’a pas su s’imposer dans sa surface. Il a réalisé deux arrêts, mais a été battu dès le début du match et ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter la désillusion en fin de rencontre.

Kim Min-jae - 5/10

Le défenseur sud-coréen a souffert face à l’engagement physique de l’attaque de Viking. Souvent hésitant dans les phases de transition, il a participé au bloc haut qui a permis au Bayern de dominer territorialement, mais a manqué de vitesse pour revenir sur les contre-attaques de Viking, à l’origine de deux occasions franches.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer a connu deux mi-temps contrastées. Fragile défensivement en première période, il a reçu un carton jaune à la 52e minute. Il a toutefois fait preuve d’une grande ténacité pour délivrer la passe décisive sur le but de Luis Diaz à la 71e minute, avant d’être remplacé peu après.

Jonathan Tah - 6/10

Une soirée à oublier pour l’expérimenté défenseur central. Malgré sa mise en garde contre tout relâchement de ses coéquipiers dans la presse avant le match, il a paru lent et s’est fait surprendre sur le but inscrit en début de rencontre. Son placement a été incertain tout au long de la première mi-temps, ce qui a conduit à son remplacement tactique à la pause.

Nathaniel Brown - 6/10

Le jeune joueur a semblé intimidé par la scène européenne. Il a eu du mal à gérer les courses des ailiers de Viking dans son dos et a peu apporté offensivement durant sa présence sur le terrain. Comme Tah, il a été remplacé à la pause, Kompany cherchant à changer la dynamique du match.