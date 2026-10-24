Les notes des joueurs de Manchester City face à Aston Villa : Erling Haaland marque, mais le doublé de Nicolas Jackson fait tomber l’équipe d’Enzo Maresca

Gianluigi Donnarumma : 5/10

Un après-midi frustrant pour l’Italien, qui n’a subi que deux tirs cadrés et a encaissé un but sur chacun d’eux. Si Jackson a fait preuve d’efficacité sur l’ouverture du score, Donnarumma a commis une erreur coûteuse sur le deuxième but, à la 60e minute, en laissant la frappe de Jackson lui passer trop facilement sous le corps. Il n’a presque rien eu à faire avec les mains par ailleurs, mais a beaucoup participé à la construction du jeu alors que Manchester City dominait la possession.

Abdukodir Khusanov : 6/10

Aligné au poste d’arrière droit avant de passer en défense centrale après la pause, Khusanov a été le plus stable des quatre défenseurs titulaires. Il n’a pas été averti et s’est montré rigoureux dans son placement, contribuant aux 47 dégagements de City face aux longs ballons joués par Villa en contre-attaque.

Ruben Dias : 5/10

Le capitaine a peiné à organiser une ligne défensive inhabituellement vulnérable. Sa passe transversale risquée a mis Marc Guehi sous pression sur l’action menant à l’ouverture du score. Si sa qualité de passe est restée globalement élevée, son incapacité à contenir les déplacements de Jackson a été un facteur décisif dans la défaite.

Marc Guehi : 4/10

Une rencontre difficile pour le défenseur central. Son mauvais contrôle sur une passe de Dias a permis à John McGinn de récupérer le ballon et de servir Jackson pour l’ouverture du score de Villa à la sixième minute. Il a ensuite été averti à la 32e minute pour une faute cynique. En difficulté face à la vitesse des transitions de Villa, il a été remplacé à la mi-temps par Maresca dans le cadre d’un réajustement tactique.

Josko Gvardiol : 6/10

Dans son rôle hybride, Gvardiol a constamment offert une solution sur la gauche, contribuant aux 27 centres de City. Sur le plan défensif, il a été moins exposé que ses coéquipiers de l’axe, même s’il a eu du mal à assurer la couverture lorsque Villa renversait rapidement le jeu vers l’autre côté lors de ses contre-attaques.