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FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa
Traduit par

Les notes des joueurs de Manchester City face à Aston Villa : Erling Haaland marque, mais le doublé de Nicolas Jackson fait tomber l’équipe d’Enzo Maresca

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Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League

Manchester City a subi un revers frustrant face à Aston Villa, qui s’est imposé 2-1 grâce à un doublé de Nicolas Jackson. Malgré l’égalisation d’Erling Haaland en seconde période, l’équipe d’Enzo Maresca n’a pas su tirer profit de sa possession supérieure à Villa Park.

Le déplacement de City à Villa Park a tourné au cauchemar tactique pour Maresca, les visiteurs s’inclinant 2-1. La rencontre a commencé de la pire des manières pour City lorsque Jackson a profité d’une erreur défensive pour donner l’avantage à Villa dès la sixième minute. Malgré 63 % de possession et 15 tirs, Manchester City a peiné à déjouer le bloc bas et discipliné mis en place par Unai Emery en première période.

La seconde période a d’abord laissé entrevoir une remontée lorsque Haaland a égalisé d’une tête précise sur un centre d’Iliman Ndiaye à la 52e minute. Mais les fragilités défensives qui avaient handicapé City tout l’après-midi ont refait surface huit minutes plus tard. Jackson a de nouveau marqué pour redonner l’avantage à Villa. Malgré une forte pression en fin de match et un total de buts attendus (xG) de 1,96, City n’a pas trouvé une deuxième égalisation, un coup d’arrêt important dans sa dynamique de début de saison.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Gianluigi Donnarumma : 5/10

    Un après-midi frustrant pour l’Italien, qui n’a subi que deux tirs cadrés et a encaissé un but sur chacun d’eux. Si Jackson a fait preuve d’efficacité sur l’ouverture du score, Donnarumma a commis une erreur coûteuse sur le deuxième but, à la 60e minute, en laissant la frappe de Jackson lui passer trop facilement sous le corps. Il n’a presque rien eu à faire avec les mains par ailleurs, mais a beaucoup participé à la construction du jeu alors que Manchester City dominait la possession.

    Abdukodir Khusanov : 6/10

    Aligné au poste d’arrière droit avant de passer en défense centrale après la pause, Khusanov a été le plus stable des quatre défenseurs titulaires. Il n’a pas été averti et s’est montré rigoureux dans son placement, contribuant aux 47 dégagements de City face aux longs ballons joués par Villa en contre-attaque.

    Ruben Dias : 5/10

    Le capitaine a peiné à organiser une ligne défensive inhabituellement vulnérable. Sa passe transversale risquée a mis Marc Guehi sous pression sur l’action menant à l’ouverture du score. Si sa qualité de passe est restée globalement élevée, son incapacité à contenir les déplacements de Jackson a été un facteur décisif dans la défaite.

    Marc Guehi : 4/10

    Une rencontre difficile pour le défenseur central. Son mauvais contrôle sur une passe de Dias a permis à John McGinn de récupérer le ballon et de servir Jackson pour l’ouverture du score de Villa à la sixième minute. Il a ensuite été averti à la 32e minute pour une faute cynique. En difficulté face à la vitesse des transitions de Villa, il a été remplacé à la mi-temps par Maresca dans le cadre d’un réajustement tactique.

    Josko Gvardiol : 6/10

    Dans son rôle hybride, Gvardiol a constamment offert une solution sur la gauche, contribuant aux 27 centres de City. Sur le plan défensif, il a été moins exposé que ses coéquipiers de l’axe, même s’il a eu du mal à assurer la couverture lorsque Villa renversait rapidement le jeu vers l’autre côté lors de ses contre-attaques.

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    Milieu de terrain

    Enzo Fernandez : 6/10

    L’Argentin a touché beaucoup de ballons dans le double pivot lors des phases de progression de Manchester City. Son coup franc joué court a contribué à lancer l’action de l’égalisation. Il lui a toutefois manqué la passe incisive dans le jeu pour déstabiliser le milieu de terrain dense d’Aston Villa, et il a parfois été éliminé trop facilement lorsque les locaux partaient rapidement en contre-attaque.

    Elliot Anderson : 5/10

    Une prestation discrète du milieu de terrain, qui a disputé l’intégralité des 90 minutes aux côtés de Fernandez sans parvenir à peser sur la rencontre. Jackson l’a éliminé trop facilement sur l’action du premier but d’Aston Villa. Il n’a pas non plus effectué les courses tardives dans la surface que Maresca attend habituellement et a reçu un carton jaune à la 74e minute, alors que la frustration prenait le dessus.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Iliman Ndiaye - 7/10 :

    Le joueur le plus en vue de City sur le flanc droit. Après avoir mis Zion Suzuki à l’épreuve et trouvé l’extérieur du poteau en première période, Ndiaye a délivré une superbe passe décisive sur l’égalisation de Haaland à la 52e minute. Il a éliminé son défenseur d’un passement de jambes avant d’adresser un centre précis au second poteau. Il est resté dangereux jusqu’à sa sortie, quelque peu surprenante, à la 69e minute.

    Rayan Cherki - 4/10 :

    Un après-midi décevant pour le milieu offensif. Aligné en numéro 10, il n’a pas réussi à créer la moindre occasion significative en première période et a reçu un carton jaune à la 38e minute pour un tacle commis sous le coup de la frustration. Maresca en avait assez vu et l’a remplacé à la pause.

    Jeremy Doku - 6/10 :

    Comme toujours, Doku a apporté de la vitesse sur son aile. Il a éliminé son défenseur à plusieurs reprises et a contribué aux sept corners obtenus par les visiteurs, mais ses centres et ses passes ont souvent manqué de précision pour trouver un coéquipier. Ian Maatsen l’a bien contenu pendant une grande partie de la seconde période, et il a expédié une tentative hors du cadre en fin de match.

    Erling Haaland - 7/10 :

    Le Norvégien a fait ce qu’il sait faire de mieux : il a propulsé le ballon au fond des filets d’une tête piquée au second poteau à la 52e minute, redonnant brièvement espoir à City. Il est passé tout près d’arracher le nul dans les derniers instants, mais Maatsen a dégagé sa tête de la 90e minute sur la ligne. Souvent isolé, il a montré des signes croissants de frustration alors que les dernières passes étaient régulièrement trop longues en fin de match.

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Rico Lewis : 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Guehi, Lewis s'est installé au poste d'arrière droit tandis que Khusanov se recentrait. Il a apporté davantage de sûreté technique et de courses dans le couloir droit pour aider City à repousser Villa, sans toutefois pouvoir empêcher le deuxième but des locaux.

    Phil Foden : 6/10

    Entré à la pause à la place de Cherki après avoir été relégué sur le banc malgré son triplé en milieu de semaine contre l'AEK Athènes, il s'est montré remuant. À la 90e minute, il a adressé un centre dangereux à Haaland, dont la tête a été repoussée, mais n'a pas pu rééditer ses exploits de la semaine.

    Ryan McAidoo : 5/10

    Il a remplacé un Ndiaye remuant à la 69e minute, Maresca cherchant à apporter de la fraîcheur. Mais le jeune joueur a peiné à avoir l'impact espéré face au bloc bas de Villa et a reçu un carton jaune à la 76e minute pour avoir retenu Maatsen.

    Enzo Maresca : 5/10

    La décision de l'entraîneur de titulariser Guehi et Cherki s'est retournée contre lui, le contraignant à effectuer un double changement à la pause. En outre, la sortie du dangereux Ndiaye à la 69e minute a freiné l'élan de City, dont l'équipe a finalement été déjouée par le dispositif de contre-attaque efficace d'Emery.

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