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Alvino Hanafi
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Les notes des joueurs de la Juventus face au Celta Vigo : Randal Kolo Muani inscrit le but de la victoire dans les derniers instants et parachève la remontée du club italien

Juventus FC
Celta Vigo
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Celta Vigo vs Juventus FC
Ligue Europa

La Juventus a poursuivi son sans-faute en Ligue Europa grâce à une victoire arrachée 2-1 face au Celta Vigo à l’Abanca Balaidos. Menée à la pause, elle a fait preuve de résilience tactique pour renverser la situation grâce à des buts de Nick Woltemade et de Randal Kolo Muani, ce dernier ayant marqué dans le temps additionnel.

La Juventus de Luciano Spalletti a fait preuve d’une grande force mentale en Galice, surmontant une première période décousue pour décrocher les trois points. Les Bianconeri ont d’abord peiné à contenir les transitions rapides du Celta et ont concédé l’ouverture du score à la 18e minute, lorsque Hugo Alvarez a profité d’un moment d’inattention défensive. Malgré 53 % de possession, la Juventus a eu du mal à percer le bloc compact de l’équipe espagnole, jusqu’à ce que les ajustements tactiques de la seconde période commencent à porter leurs fruits.

L’égalisation de Nick Woltemade juste avant l’heure de jeu a complètement inversé la dynamique. La Juventus a intensifié ses attaques et terminé la rencontre avec 22 tirs au total. Si le Celta Vigo est resté dangereux en contre, la profondeur du banc italien s’est révélée décisive. Au terme d’une fin de match haletante, Andrea Cambiaso a délivré le ballon décisif à Randal Kolo Muani, qui l’a poussé au fond des filets à la deuxième minute du temps additionnel. La Juventus reste ainsi en tête du classement de la Ligue Europa, avec deux victoires en deux matches.

GOAL note les joueurs de la Juventus après le match à Balaidos.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario a largement été spectateur pendant une bonne partie de la soirée, la Juventus monopolisant le ballon, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher Hugo Alvarez d’ouvrir le score à la 18e minute. Il a réalisé un arrêt officiellement comptabilisé et a bien distribué le ballon sous pression, permettant à la Juventus de relancer efficacement depuis l’arrière.

    Federico Gatti - 6/10

    Aligné à droite de la défense à trois, Gatti s’est montré agressif dans les duels, mais a parfois eu du mal à suivre les déplacements de Swedberg. Il a été remplacé à la 70e minute, Spalletti souhaitant davantage de vitesse pour couvrir les espaces en fin de match.

    Lloyd Kelly - 5/10

    Kelly a passé une soirée difficile au cœur de la défense. Averti à la 54e minute pour une faute tactique, il a globalement semblé mal à l’aise face aux combinaisons rapides du Celta dans l’axe. Il a été remplacé par Bremer à la 70e minute après une heure éprouvante.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Le plus serein des défenseurs centraux titulaires, Kalulu a utilisé sa vitesse pour couvrir Gatti et Kelly. Il est resté sur le terrain pendant les 90 minutes, apportant la stabilité défensive nécessaire alors que la Juventus avançait son bloc à la recherche du but de la victoire.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Francisco Conceicao - 6/10

    Dans un rôle hybride entre piston et ailier, Conceicao a apporté de la largeur, mais sa dernière passe a manqué de précision pour inquiéter régulièrement la défense du Celta. Il a été remplacé à la 64e minute dans le cadre d’un double changement destiné à apporter du sang neuf sur les côtés.

    Kristijan Alajbegovic - 5/10

    Le jeune joueur a peiné à s’imposer sur la scène européenne, éprouvant des difficultés à suivre le rythme du milieu de terrain du Celta. Sans avoir eu d’influence notable sur la rencontre, il a été remplacé en même temps que Conceicao à la 64e minute.

    Teun Koopmeiners - 7/10

    Koopmeiners a été le principal organisateur au milieu de terrain, cherchant constamment à faire progresser le jeu entre les lignes. Sans signer sa prestation la plus prolifique, il a fait preuve d’une discipline tactique qui a permis aux milieux les plus offensifs de se projeter, avant d’être ménagé à la 82e minute.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr a apporté la présence physique nécessaire pour rivaliser avec le milieu technique du Celta. Il a couvert énormément de terrain et récupéré plusieurs deuxièmes ballons importants, aidant la Juventus à conserver 53 % de possession tout au long de la rencontre.

    Weston McKennie - 6/10

    McKennie a évolué dans un rôle hybride, se projetant pour soutenir l’attaque. Son énergie a été utile au pressing, mais il lui a manqué l’efficacité dans le dernier tiers du terrain qui caractérisait ses récentes prestations.

    Andrea Cambiaso - 8/10

    Meilleur joueur du onze de départ, Cambiaso a constitué une menace constante sur le côté gauche. Sa persévérance a été récompensée à la 92e minute lorsqu’il a délivré la passe décisive à Kolo Muani pour le but de la victoire, concluant une prestation de grande qualité marquée par la précision de ses centres et son activité.

  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Attaque

    Nick Woltemade - 7/10

    Woltemade a joué en pointe avec intelligence et a été récompensé de sa persévérance à la 59e minute, en se glissant dans la surface pour inscrire le but égalisateur. Une contribution décisive qui a changé la physionomie du match alors que la Juventus semblait à court d’idées.

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  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Le remplaçant décisif par excellence. Entré à la 64e minute, il a apporté de la vitesse et de la percussion à l’attaque de la Juventus. Son instinct de buteur s’est exprimé lorsqu’il a réagi plus vite que tout le monde au centre de Cambiaso pour inscrire le but de la victoire à la 90e+2.

    Nico Gonzalez - 6/10

    Entré à la 64e minute, il a contribué à étirer la défense du Celta, permettant à la Juventus de repousser les locaux dans leur moitié de terrain pendant le dernier quart du match.

    Bremer - 6/10

    Il a remplacé Kelly à la 70e minute et a immédiatement apporté davantage d’autorité à la défense, remportant plusieurs duels aériens pour neutraliser les longs ballons du Celta en fin de match.

    Jhon Lucumi - 5/10

    Une entrée en jeu quelque peu brouillonne à partir de la 70e minute. Averti moins de deux minutes après son entrée, il a semblé avoir du mal à suivre le rythme du match.

    Douglas Luiz - Non noté

    Entré à la 82e minute pour aider à préserver le résultat, il n’a pas eu assez de temps pour être noté, mais a joué simplement.

    Luciano Spalletti - 7/10

    Le triple changement effectué par Spalletti en seconde période a renversé la dynamique du match. Constatant que ses titulaires faiblissaient, il a fait entrer Kolo Muani et Bremer, ce qui a corrigé les problèmes d’organisation de l’équipe et donné à l’attaque l’élan nécessaire pour arracher la victoire dans les derniers instants.

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