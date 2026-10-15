Francisco Conceicao - 6/10

Dans un rôle hybride entre piston et ailier, Conceicao a apporté de la largeur, mais sa dernière passe a manqué de précision pour inquiéter régulièrement la défense du Celta. Il a été remplacé à la 64e minute dans le cadre d’un double changement destiné à apporter du sang neuf sur les côtés.

Kristijan Alajbegovic - 5/10

Le jeune joueur a peiné à s’imposer sur la scène européenne, éprouvant des difficultés à suivre le rythme du milieu de terrain du Celta. Sans avoir eu d’influence notable sur la rencontre, il a été remplacé en même temps que Conceicao à la 64e minute.

Teun Koopmeiners - 7/10

Koopmeiners a été le principal organisateur au milieu de terrain, cherchant constamment à faire progresser le jeu entre les lignes. Sans signer sa prestation la plus prolifique, il a fait preuve d’une discipline tactique qui a permis aux milieux les plus offensifs de se projeter, avant d’être ménagé à la 82e minute.

Pape Sarr - 7/10

Sarr a apporté la présence physique nécessaire pour rivaliser avec le milieu technique du Celta. Il a couvert énormément de terrain et récupéré plusieurs deuxièmes ballons importants, aidant la Juventus à conserver 53 % de possession tout au long de la rencontre.

Weston McKennie - 6/10

McKennie a évolué dans un rôle hybride, se projetant pour soutenir l’attaque. Son énergie a été utile au pressing, mais il lui a manqué l’efficacité dans le dernier tiers du terrain qui caractérisait ses récentes prestations.

Andrea Cambiaso - 8/10

Meilleur joueur du onze de départ, Cambiaso a constitué une menace constante sur le côté gauche. Sa persévérance a été récompensée à la 92e minute lorsqu’il a délivré la passe décisive à Kolo Muani pour le but de la victoire, concluant une prestation de grande qualité marquée par la précision de ses centres et son activité.