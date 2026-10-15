La Juventus de Luciano Spalletti a fait preuve d’une grande force mentale en Galice, surmontant une première période décousue pour décrocher les trois points. Les Bianconeri ont d’abord peiné à contenir les transitions rapides du Celta et ont concédé l’ouverture du score à la 18e minute, lorsque Hugo Alvarez a profité d’un moment d’inattention défensive. Malgré 53 % de possession, la Juventus a eu du mal à percer le bloc compact de l’équipe espagnole, jusqu’à ce que les ajustements tactiques de la seconde période commencent à porter leurs fruits.
L’égalisation de Nick Woltemade juste avant l’heure de jeu a complètement inversé la dynamique. La Juventus a intensifié ses attaques et terminé la rencontre avec 22 tirs au total. Si le Celta Vigo est resté dangereux en contre, la profondeur du banc italien s’est révélée décisive. Au terme d’une fin de match haletante, Andrea Cambiaso a délivré le ballon décisif à Randal Kolo Muani, qui l’a poussé au fond des filets à la deuxième minute du temps additionnel. La Juventus reste ainsi en tête du classement de la Ligue Europa, avec deux victoires en deux matches.
GOAL note les joueurs de la Juventus après le match à Balaidos.