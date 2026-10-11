La Juventus a quitté la Sardaigne avec le sentiment d’avoir laissé passer une occasion après son match nul 1-1 contre Cagliari. Elle a largement dominé la rencontre, sans faire preuve de l’efficacité nécessaire devant le but. Malgré 72 % de possession et 22 tirs au total, l’équipe de Luciano Spalletti s’est rapidement retrouvée menée.
Son plan de jeu reposait largement sur la création de surnombres sur les côtés et sur une pression constante, mais les visiteurs n’ont pas réussi à transformer leurs 1,92 xG en avantage au score, se heurtant souvent au bloc défensif de Cagliari.
Les locaux ont ouvert le score à la 20e minute par Daniel Maldini, profitant d’un moment d’inattention de la défense turinoise. La Juve a réagi en occupant largement le terrain adverse, mais a manqué de jeu vertical jusqu’à la fin de la seconde période. Il a fallu attendre la 81e minute pour que Randal Kolo Muani parvienne enfin à tromper un Simone Scuffet inspiré et permette aux deux équipes de se partager les points.