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imago-sport-1084422469.jpgLaPresse
Mohamed Saeed
Traduit par

Les notes des joueurs de la Juventus face à Cagliari : Randal Kolo Muani arrache un point, mais la domination de la Juventus ne suffit pas à lui offrir la victoire

Juventus FC
Player ratings
R. Kolo Muani
Cagliari vs Juventus FC
Cagliari
Serie A
L. Spalletti

La Juventus a dominé la possession et les tirs, mais a dû se contenter d’un match nul 1-1 face à une équipe de Cagliari tenace. L’égalisation tardive de Randal Kolo Muani a fini par briser la résistance des locaux, après l’ouverture du score précoce de Daniel Maldini.

La Juventus a quitté la Sardaigne avec le sentiment d’avoir laissé passer une occasion après son match nul 1-1 contre Cagliari. Elle a largement dominé la rencontre, sans faire preuve de l’efficacité nécessaire devant le but. Malgré 72 % de possession et 22 tirs au total, l’équipe de Luciano Spalletti s’est rapidement retrouvée menée.

Son plan de jeu reposait largement sur la création de surnombres sur les côtés et sur une pression constante, mais les visiteurs n’ont pas réussi à transformer leurs 1,92 xG en avantage au score, se heurtant souvent au bloc défensif de Cagliari.

Les locaux ont ouvert le score à la 20e minute par Daniel Maldini, profitant d’un moment d’inattention de la défense turinoise. La Juve a réagi en occupant largement le terrain adverse, mais a manqué de jeu vertical jusqu’à la fin de la seconde période. Il a fallu attendre la 81e minute pour que Randal Kolo Muani parvienne enfin à tromper un Simone Scuffet inspiré et permette aux deux équipes de se partager les points.


  • imago-sport-1084417790.jpgIPA Sport

    Gardien de but et défense

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario a eu remarquablement peu à faire pendant une bonne partie de la soirée, la Juventus maîtrisant le ballon. Il a été battu par la tentative de Daniel Maldini à la 20e minute, une action sur laquelle il aurait pu espérer une meilleure protection. Il a terminé le match avec un seul arrêt, face à un adversaire qui a su se montrer efficace lors de ses rares incursions offensives.

    Gleison Bremer - 6/10

    Le capitaine a dirigé une défense rarement mise à l’épreuve dans le jeu, mais qui n’a pas réussi à préserver sa cage inviolée. Bremer a dominé ses duels, mais le bloc défensif a semblé légèrement désorganisé sur l’action qui a mené au but de Cagliari. Il a joué un rôle essentiel dans le maintien d’une ligne haute, permettant à la Juve de resserrer le jeu.

    Jhon Lucumi - 6/10

    Lucumi a apporté de la solidité aux côtés de Bremer et participé à la construction du jeu depuis l’arrière, comme en témoignent les 844 passes effectuées au total par l’équipe. Comme son partenaire, il sera toutefois frustré d’avoir encaissé un but sur l’un des deux seuls tirs cadrés de Cagliari durant toute la rencontre.

    Mehmet Zeki Celik - 5/10

    Celik a peiné à apporter l’élan offensif nécessaire sur le flanc droit avant d’être remplacé à la 64e minute. Solide défensivement, il n’a toutefois pas assez apporté par ses dédoublements pour aider la Juventus à déjouer le bloc bas de Cagliari.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Kalulu s’est montré globalement fiable et a fait preuve d’une bonne vitesse de repli lors des rares tentatives de contre-attaque de Cagliari. Il a contribué à la solidité défensive qui a limité les hôtes à seulement 0,225 xG, même s’il a représenté une menace limitée dans le dernier tiers du terrain pendant les longues phases de pression de la Juve.

  • imago-sport-1084416345.jpgIPA Sport

    Milieu de terrain

    Douglas Luiz : 7/10

    Le Brésilien a été la plaque tournante du milieu de terrain de la Juventus, aidant son équipe à conserver une possession de balle de 72 %. Il a fait circuler le ballon efficacement, mais a peiné à trouver la passe décisive pour déverrouiller la défense sarde. Il a cédé sa place à Teun Koopmeiners en fin de match, alors que la recherche du but de la victoire s’intensifiait.

    Pape Sarr : 7/10

    Énergique et efficace à la récupération, Sarr a permis à la Juventus de reprendre rapidement le ballon et de garder l’initiative. Sa capacité à couvrir du terrain a permis aux joueurs plus créatifs de se projeter davantage, mais il n’a lui-même guère représenté une menace devant le but dans un match où la Juve avait besoin que ses joueurs en retrait apportent aussi leur contribution offensive.

    Weston McKennie : 5/10

    Une soirée difficile pour l’Américain, averti dès la 17e minute. Ce carton jaune a semblé freiner son agressivité habituelle, et Spalletti l’a remplacé à la pause pour des raisons tactiques, afin de réorganiser le milieu de terrain et d’éviter une éventuelle expulsion.


  • imago-sport-1084417982.jpgIPA Sport

    Attaque

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez a montré par séquences ses qualités individuelles sur l’aile, mais la défense de Cagliari lui a souvent opposé deux joueurs. Il a participé aux 35 centres envoyés dans la surface par la Juventus, sans parvenir à trouver un coéquipier sur ses derniers ballons, avant d’être remplacé à l’heure de jeu.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Une première période frustrante pour Conceicao, qui a peiné à peser face à une équipe adverse regroupée très bas. Incapable de trouver des espaces dans le dos de la défense, il a été remplacé à la pause dans le cadre d’un double changement destiné à donner davantage d’élan à l’attaque.

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Le sauveur de la Juventus. Kolo Muani a occupé la pointe de l’attaque avec intelligence avant d’inscrire le but égalisateur à la 81e minute. Dans un match où la Juventus a tenté 22 tirs, c’est lui qui a gardé son sang-froid pour lui éviter de repartir les mains vides, justifiant son rôle de point d’appui de l’attaque.


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  • imago-sport-1084414576.jpgLaPresse

    Remplaçants et entraîneur

    Kristjan Alajbegovic - 8/10

    Entré à la mi-temps, Alajbegovic a délivré la passe décisive sur le but crucial de Kolo Muani. Son entrée a apporté une autre dimension au jeu offensif de la Juventus, et sa vision du jeu a été déterminante pour enfin débloquer la situation.

    Edon Zhegrova - 6/10

    Entré à la mi-temps à la place de Conceicao, il a apporté davantage de percussion. Sa vitesse a fait reculer Cagliari, mais ses frappes et ses centres ont souvent manqué de précision pour permettre à son équipe d’inscrire un deuxième but.

    Nick Woltemade - 6/10

    Il a remplacé Gonzalez à la 60e minute. Il a mis son physique à profit pour mobiliser les défenseurs, libérant un peu plus d’espace pour Kolo Muani dans la surface en fin de match.

    Andrea Cambiaso - 6/10

    Entré à la place de Celik pour apporter davantage de largeur et de qualité de centre, il a aidé la Juventus, par son énergie, à maintenir la pression sur le but de Cagliari pendant les 25 dernières minutes.

    Teun Koopmeiners - Non noté

    Un dernier pari tactique à la 84e minute, mais il n’a pas eu assez de temps pour modifier sensiblement le score.

    Luciano Spalletti - 6/10

    Spalletti sera satisfait de la domination exercée par son équipe, mais frustré par son manque de réalisme devant le but. Son double changement à la mi-temps a témoigné d’une volonté de réagir et a fini par porter ses fruits avec l’égalisation. L’incapacité de son onze de départ à trouver la faille en début de match reste toutefois préoccupante.

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