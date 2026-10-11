Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario a eu remarquablement peu à faire pendant une bonne partie de la soirée, la Juventus maîtrisant le ballon. Il a été battu par la tentative de Daniel Maldini à la 20e minute, une action sur laquelle il aurait pu espérer une meilleure protection. Il a terminé le match avec un seul arrêt, face à un adversaire qui a su se montrer efficace lors de ses rares incursions offensives.

Gleison Bremer - 6/10

Le capitaine a dirigé une défense rarement mise à l’épreuve dans le jeu, mais qui n’a pas réussi à préserver sa cage inviolée. Bremer a dominé ses duels, mais le bloc défensif a semblé légèrement désorganisé sur l’action qui a mené au but de Cagliari. Il a joué un rôle essentiel dans le maintien d’une ligne haute, permettant à la Juve de resserrer le jeu.

Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi a apporté de la solidité aux côtés de Bremer et participé à la construction du jeu depuis l’arrière, comme en témoignent les 844 passes effectuées au total par l’équipe. Comme son partenaire, il sera toutefois frustré d’avoir encaissé un but sur l’un des deux seuls tirs cadrés de Cagliari durant toute la rencontre.

Mehmet Zeki Celik - 5/10

Celik a peiné à apporter l’élan offensif nécessaire sur le flanc droit avant d’être remplacé à la 64e minute. Solide défensivement, il n’a toutefois pas assez apporté par ses dédoublements pour aider la Juventus à déjouer le bloc bas de Cagliari.

Pierre Kalulu - 6/10

Kalulu s’est montré globalement fiable et a fait preuve d’une bonne vitesse de repli lors des rares tentatives de contre-attaque de Cagliari. Il a contribué à la solidité défensive qui a limité les hôtes à seulement 0,225 xG, même s’il a représenté une menace limitée dans le dernier tiers du terrain pendant les longues phases de pression de la Juve.