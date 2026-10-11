Mike Maignan - 6/10

Le Français a surtout été spectateur pendant une bonne partie du match, Sassuolo ne cadrant que quatre tirs. Il a réalisé un arrêt décisif en se détendant pour repousser une tentative de Kieron Bowie peu avant que Milan n’encaisse un but, mais n’a pas pu faire grand-chose sur l’égalisation d’Odenthal à bout portant à la 68e minute. Il a bien distribué le ballon et s’est tenu haut sur le terrain pour accompagner la longue possession de Milan.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Une soirée éprouvante physiquement pour le Serbe. Il est passé tout près d’ouvrir le score dans les derniers instants du temps additionnel de la première période (45+6'), mais sa tête puissante au premier poteau a été brillamment repoussée par Arijanet Muric. Défensivement, la vivacité des attaquants de Sassuolo l’a mis en difficulté. Il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel (90+1') après une intervention désespérée.

Mario Gila - 6/10

Le plus serein des trois défenseurs titulaires, Gila a bien lu le jeu et joué un rôle important dans la construction des actions milanaises. Il a efficacement couvert les espaces et obtenu, dans les derniers instants, une faute décisive qui a entraîné l’annulation du but qui aurait pu donner la victoire à Sassuolo.

Matteo Gabbia - 5/10

Une apparition de courte durée pour l’Italien, contraint de quitter le terrain sur une civière en raison d’une blessure préoccupante après seulement 20 minutes de jeu. Il s’était montré solide pendant son bref passage sur la pelouse, mais sa sortie précoce a perturbé l’organisation défensive prévue par Amorim.