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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Les notes des joueurs de l’AC Milan face à Sassuolo : La magie de Modric en sortie de banc ne suffit pas à éviter le faux pas des hommes d’Amorim

L. Modric
A. Rabiot
Milan AC
Sassuolo vs Milan AC
Sassuolo
Serie A

La frappe puissante d’Adrien Rabiot semblait mettre l’AC Milan sur la voie de la victoire avant que Cas Odenthal n’arrache l’égalisation pour Sassuolo. L’équipe de Ruben Amorim a dominé la possession, mais a peiné à contenir la menace des locaux sur coups de pied arrêtés lors d’un match nul peu enthousiasmant (1-1). Elle a échappé à la défaite en fin de rencontre lorsqu’un but de la victoire a été refusé aux locaux.

Le déplacement de l’AC Milan au MAPEI Stadium s’est transformé en leçon de frustration tactique : l’équipe d’Amorim a eu 59 % de possession sans parvenir à convertir cette domination en trois points. La première période a été hachée, davantage marquée par des blessures précoces, notamment celle de Matteo Gabbia, que par la fluidité offensive. Milan a cherché à construire ses attaques en passant par les côtés et s’est procuré ses meilleures occasions juste avant la pause, mais le bloc bas de Sassuolo est resté discipliné.

Le match s’est enfin animé en seconde période lorsque Rabiot a ouvert le score à la 63e minute d’une frappe puissante, sur une passe du vétéran Luka Modric, entré à la mi-temps. Mais cet avantage n’a duré que cinq minutes. Incapable de dégager le ballon sur un corner, Milan a permis à Odenthal d’égaliser pour Sassuolo. L’AC Milan a finalement eu de la chance de repartir avec un point : la reprise de volée de Kristian Thorstvedt en fin de match a été annulée pour une faute commise au début de l’action. De quoi laisser Amorim méditer sur une occasion manquée de poursuivre sur sa lancée.

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    Gardien de but et défense

    Mike Maignan - 6/10

    Le Français a surtout été spectateur pendant une bonne partie du match, Sassuolo ne cadrant que quatre tirs. Il a réalisé un arrêt décisif en se détendant pour repousser une tentative de Kieron Bowie peu avant que Milan n’encaisse un but, mais n’a pas pu faire grand-chose sur l’égalisation d’Odenthal à bout portant à la 68e minute. Il a bien distribué le ballon et s’est tenu haut sur le terrain pour accompagner la longue possession de Milan.

    Strahinja Pavlovic - 6/10

    Une soirée éprouvante physiquement pour le Serbe. Il est passé tout près d’ouvrir le score dans les derniers instants du temps additionnel de la première période (45+6'), mais sa tête puissante au premier poteau a été brillamment repoussée par Arijanet Muric. Défensivement, la vivacité des attaquants de Sassuolo l’a mis en difficulté. Il a reçu un carton jaune dans le temps additionnel (90+1') après une intervention désespérée.

    Mario Gila - 6/10

    Le plus serein des trois défenseurs titulaires, Gila a bien lu le jeu et joué un rôle important dans la construction des actions milanaises. Il a efficacement couvert les espaces et obtenu, dans les derniers instants, une faute décisive qui a entraîné l’annulation du but qui aurait pu donner la victoire à Sassuolo.

    Matteo Gabbia - 5/10

    Une apparition de courte durée pour l’Italien, contraint de quitter le terrain sur une civière en raison d’une blessure préoccupante après seulement 20 minutes de jeu. Il s’était montré solide pendant son bref passage sur la pelouse, mais sa sortie précoce a perturbé l’organisation défensive prévue par Amorim.

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    Milieu de terrain

    Adrien Rabiot - 8/10

    Sans conteste le meilleur joueur du Milan. Le Français a dicté le rythme du match et ouvert le score à la 63e minute d’une frappe sensationnelle du pied gauche depuis un angle fermé. Il a montré pourquoi il est la pièce maîtresse de ce milieu de terrain, se montrant constamment dangereux et alliant domination physique et grande maîtrise technique.

    Yunus Musah - 6/10

    Aligné au cœur du milieu de terrain aux côtés de Rabiot, l’Américain a apporté une énergie considérable et sa capacité à progresser balle au pied. Il a joué un rôle essentiel dans la transition entre la défense et l’attaque, mais sa dernière passe a manqué de la précision nécessaire pour déverrouiller la défense tenace de Sassuolo avant son remplacement à la 78e minute.

    Samuel Chukwueze - 5,5/10

    Aligné comme piston droit, le Nigérian a eu du mal à éliminer régulièrement son vis-à-vis et s’est souvent engagé dans des impasses. Il a tout de même délivré un centre précis en fin de première période, sur lequel une tête de Ramos a contraint le gardien à un bel arrêt. Dans l’ensemble, sa prestation individuelle a toutefois été décevante avant son remplacement à la 85e minute.

    Pervis Estupinan - 5/10

    Un match difficile pour le piston gauche équatorien, qui n’a pas réussi à peser sur le jeu comme à son habitude. Averti à la 41e minute pour une faute délibérée sur Domenico Berardi, il a ensuite été remplacé à la mi-temps, Amorim cherchant à apporter davantage de créativité.

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    Attaque

    Diego Moreira : 6,5/10

    Une prestation très active de la part de cet attaquant polyvalent, qui a fait preuve d’une grande résistance en poursuivant le match après un violent choc à la tête à la 27e minute. Il a tiré un excellent coup franc que Rabiot a repris de la tête juste au-dessus, puis a adressé le centre à l’origine de l’énorme occasion de Pavlovic en première période. Il a dû passer piston gauche en seconde période pour permettre l’entrée de Modric.

    Christian Pulisic : 6/10

    Pulisic a montré par séquences son accélération et sa vision du jeu caractéristiques, se plaçant entre les lignes derrière l’attaquant pour participer à la construction et créant une bonne occasion pour Chukwueze en seconde période. Il a toutefois souvent été étouffé par le double pivot de Sassuolo et a été remplacé à la 78e minute.

    Goncalo Ramos : 5,5/10

    Une soirée frustrante pour l’attaquant portugais. Longtemps isolé, il a tout de même obligé Muric à réaliser un superbe arrêt sur une tête à bout portant à la 43e minute. Sa frustration a fini par éclater en fin de match : il a reçu un carton jaune à la 87e minute pour avoir envoyé le ballon au loin.

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Koni De Winter - 6/10

    Entré tôt dans la rencontre (20e) à la place de Gabbia, blessé. Il a bien pris ses marques et apporté de l’impact physique, mais a été averti peu avant la mi-temps (45+3e) pour avoir retenu délibérément Armand Lauriente.

    Luka Modric - 7/10

    Entré à la mi-temps à la place d’Estupinan, il a immédiatement rehaussé le niveau technique de l’équipe. Il ne lui a fallu que 17 minutes pour délivrer, en une touche de balle, la passe tranchante à l’origine du but de Rabiot. Sa vision du jeu reste de classe mondiale, même lorsqu’il débute sur le banc.

    Alphadjo Cisse - 5/10

    Entré à la 78e minute à la place de Pulisic, il n’a pas réussi à apporter l’urgence offensive nécessaire alors que le jeu devenait haché.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Il a remplacé Musah à la 78e minute pour apporter du sang neuf au milieu de terrain. Il a fait circuler le ballon, mais n’a pas eu le temps de modifier sensiblement la dynamique offensive.

    Omari Hutchinson - non noté

    Entré à la 85e minute à la place de Chukwueze. Trop peu de temps de jeu pour lui attribuer une note.

    Ruben Amorim - 5/10

    L’entraîneur sera profondément frustré par la facilité avec laquelle son équipe a laissé filer son avantage sur un coup de pied arrêté. Si son choix de faire entrer Modric à la mi-temps a été décisif et a directement conduit à l’ouverture du score, le manque de concentration de son équipe et son incapacité à venir à bout d’un Sassuolo tenace révèlent une fragilité tactique qui lui a coûté deux points précieux.

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