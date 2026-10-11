Le déplacement de l’AC Milan au MAPEI Stadium s’est transformé en leçon de frustration tactique : l’équipe d’Amorim a eu 59 % de possession sans parvenir à convertir cette domination en trois points. La première période a été hachée, davantage marquée par des blessures précoces, notamment celle de Matteo Gabbia, que par la fluidité offensive. Milan a cherché à construire ses attaques en passant par les côtés et s’est procuré ses meilleures occasions juste avant la pause, mais le bloc bas de Sassuolo est resté discipliné.
Le match s’est enfin animé en seconde période lorsque Rabiot a ouvert le score à la 63e minute d’une frappe puissante, sur une passe du vétéran Luka Modric, entré à la mi-temps. Mais cet avantage n’a duré que cinq minutes. Incapable de dégager le ballon sur un corner, Milan a permis à Odenthal d’égaliser pour Sassuolo. L’AC Milan a finalement eu de la chance de repartir avec un point : la reprise de volée de Kristian Thorstvedt en fin de match a été annulée pour une faute commise au début de l’action. De quoi laisser Amorim méditer sur une occasion manquée de poursuivre sur sa lancée.