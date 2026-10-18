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FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP
Mohamed Saeed
Traduit par

Les notes des joueurs de l’AC Milan face à l’Atalanta : Adrien Rabiot brille dans un match à cinq buts haletant à San Siro

Milan AC
Player ratings
Atalanta Bergame
A. Rabiot
R. Amorim
Milan AC vs Atalanta Bergame
Serie A

L’AC Milan a arraché une victoire 3-2 face à l’Atalanta à San Siro, résistant à une frayeur en fin de match pour empocher les trois points. Adrien Rabiot s’est particulièrement illustré par sa créativité lors d’une rencontre où Milan a pris trois buts d’avance avant de contenir la réaction pleine d’énergie de l’Atalanta.

L’AC Milan a prolongé son impressionnant début de saison sans défaite en Serie A grâce à une victoire haletante 3-2 face à l’Atalanta à San Siro. L’équipe de Ruben Amorim semblait se diriger vers un succès confortable après avoir pris deux buts d’avance à la pause. Son dispositif tactique lui a permis de dominer la possession, avec 56 % du ballon, et de se procurer des occasions de meilleure qualité, comme en témoigne son total de 2,41 buts attendus (xG), contre 1,65 pour les visiteurs.

La seconde période a toutefois été bien plus chaotique. Après avoir porté son avance à 3-0 peu après la reprise, l’AC Milan a connu un relâchement défensif qui a permis à l’Atalanta de marquer deux fois et de ménager une fin de match à suspense.

Malgré la pression en fin de rencontre et quatre tirs cadrés concédés, la qualité technique de Milan dans le dernier tiers du terrain et la prestation autoritaire de son milieu de terrain lui ont permis de conserver la quatrième place du classement, à un point de la Lazio, troisième.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Gardien de but et défense

    Mike Maignan : 6/10

    Le capitaine du Milan a passé une première heure relativement tranquille, mais s’est retrouvé exposé lorsque l’organisation défensive s’est effritée en fin de match. Il a réalisé deux arrêts, sans pouvoir faire grand-chose sur les deux buts encaissés, l’Atalanta ayant trouvé des espaces dans la défense milanaise. Sa relance est restée aussi fiable que d’habitude et a aidé le Milan à construire depuis l’arrière sous la pression.

    Koni De Winter : 6,5/10

    Aligné à droite de la défense à trois, De Winter a fait preuve de discipline face à la menace représentée par Rowe. Il a contribué à une prestation défensive qui n’a laissé que deux corners à l’Atalanta et s’est montré solide dans les airs, même si les buts encaissés en fin de match ont légèrement terni sa prestation.

    Mario Gila : 7,5/10

    Une soirée marquée par un grand moment et une sortie tactique en fin de match pour le défenseur. Impérial pendant la première heure, Gila a marqué à la 57e minute pour porter le score à 3-0 en faveur du Milan, après une montée bien sentie. Il a toutefois reçu un carton jaune à la 84e minute et a immédiatement été remplacé, Amorim cherchant à préserver le résultat.

    Strahinja Pavlovic : 6,5/10

    Le défenseur serbe a apporté la combativité nécessaire à l’arrière, livrant des duels physiques pour gêner Krstovic. Membre d’une défense qui a semblé impénétrable pendant 60 minutes, il a eu un peu plus de mal lorsque l’Atalanta a haussé le rythme et apporté du sang neuf sur les côtés.

  • Milieu de terrain

    Yunus Musah : 7/10

    Aligné dans un rôle dynamique, Musah a apporté une énergie décisive dans la bataille du milieu de terrain remportée par Milan. Il a joué un rôle essentiel dans les transitions, aidant son équipe à totaliser près de 601 passes. Il a été remplacé à la 75e minute, Milan cherchant à apporter de la fraîcheur pour contrer le regain de forme tardif de l’Atalanta.

    Diego Moreira : 7,5/10

    Moreira a délivré la passe décisive sur le but de Rabiot juste avant la mi-temps, un moment qui a profondément changé la dynamique du match. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes a constamment posé problème aux pistons de l’Atalanta, avant son remplacement.

    Samuel Chukwueze : 6,5/10

    Très actif sur son aile, Chukwueze a fait reculer la défense de l’Atalanta grâce à ses courses directes. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive, sa présence a ouvert des espaces dont Pulisic et Rabiot ont pu profiter. Il a été le premier joueur remplacé par Amorim, à la 53e minute.

    Luka Modric : 7,5/10

    L’âge ne semble être qu’un chiffre pour le Croate, qui a dicté le rythme du match avec une aisance déconcertante. La précision de ses passes a aidé Milan à conserver 56 % de possession, tandis que son placement tactique a empêché l’Atalanta de lancer des contre-attaques efficaces pendant une grande partie de la rencontre.


  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    Attaque

    Adrien Rabiot - 9/10

    Une leçon de jeu au milieu de terrain. Rabiot a inscrit le deuxième but, décisif, à la 43e minute, avant d’offrir à Gila le but de la 57e. Il avait également participé à la construction de l’action menant à l’ouverture du score. Un rare excès d’enthousiasme lui a valu un carton jaune à la 41e minute. Il a été, de loin, le meilleur joueur sur le terrain.

    Goncalo Ramos - 8/10

    À la pointe de l’attaque, Ramos a parfaitement rempli son rôle. Il a fait preuve d’un grand sang-froid pour transformer un penalty à la 24e minute, ouvrant le score et donnant le ton de la soirée. Il a bien occupé la pointe, offrant constamment une solution et pressant les défenseurs centraux de l’Atalanta.

    Christian Pulisic - 7/10

    L’Américain reste le moteur créatif de cette équipe. S’il n’a pas marqué, ses déplacements et ses combinaisons ont été essentiels aux 2,41 xG de Milan. Il a quitté le terrain à la 75e minute sous les chaleureux applaudissements du public de San Siro.

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  • imago-sport-1084725007.jpgLaPresse

    Remplaçants et entraîneur

    Omari Hutchinson : 6/10

    Entré à la 53e minute à la place de Chukwueze, il a montré par moments ses qualités individuelles, mais a dû défendre davantage que prévu lorsque l’Atalanta a commencé à revenir dans le match.

    Pervis Estupinan : 6/10

    Entré à la 75e minute pour apporter de la solidité défensive à gauche, il a dû beaucoup travailler face aux montées de Zappacosta pour les visiteurs.

    Ardon Jashari : 5,5/10

    Entré en fin de match pour renforcer le milieu de terrain, il a eu du mal à se mettre au rythme de la rencontre alors que l’Atalanta multipliait les montées dans les dix dernières minutes.

    Ruben Loftus-Cheek : 6/10

    Il a apporté un impact physique bienvenu lors des 15 dernières minutes, aidant Milan à préserver le résultat malgré une pression croissante.

    Fikayo Tomori : non noté

    Entré à la 84e minute à la place de Gila pour préserver le résultat. Il n’est pas resté assez longtemps sur le terrain pour recevoir une note juste.

    Ruben Amorim : 7,5/10

    Le 3-4-2-1 d’Amorim a parfaitement fonctionné pendant une heure, déjouant le pressing haut de l’Atalanta. Si les buts encaissés en fin de match vont le frustrer, son choix de titulariser Rabiot et Modric ensemble a été un coup de maître tactique qui a permis à son équipe de dominer l’axe du terrain.

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