L’AC Milan a prolongé son impressionnant début de saison sans défaite en Serie A grâce à une victoire haletante 3-2 face à l’Atalanta à San Siro. L’équipe de Ruben Amorim semblait se diriger vers un succès confortable après avoir pris deux buts d’avance à la pause. Son dispositif tactique lui a permis de dominer la possession, avec 56 % du ballon, et de se procurer des occasions de meilleure qualité, comme en témoigne son total de 2,41 buts attendus (xG), contre 1,65 pour les visiteurs.

La seconde période a toutefois été bien plus chaotique. Après avoir porté son avance à 3-0 peu après la reprise, l’AC Milan a connu un relâchement défensif qui a permis à l’Atalanta de marquer deux fois et de ménager une fin de match à suspense.

Malgré la pression en fin de rencontre et quatre tirs cadrés concédés, la qualité technique de Milan dans le dernier tiers du terrain et la prestation autoritaire de son milieu de terrain lui ont permis de conserver la quatrième place du classement, à un point de la Lazio, troisième.