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Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Les notes des joueurs de Crystal Palace face au Besiktas : Yeremi Pino et Jean-Philippe Mateta permettent à leur équipe de revenir au score à Istanbul dans un match nul fou

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Crystal Palace
Ligue Europa
Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas

Crystal Palace a remonté son retard à la pause pour arracher un nul 2-2 face à Besiktas, au stade Tupras, lors d’un match de Ligue Europa disputé à haute intensité. Les buts de Yeremi Pino et Jean-Philippe Mateta en seconde période ont brièvement donné l’avantage à Crystal Palace, avant qu’une égalisation tardive ne scelle le partage des points.

Palace a fait preuve d’une grande solidité tactique pour décrocher un point dans l’atmosphère intimidante d’Istanbul. Après une première période frustrante, conclue par l’ouverture du score de Wilfrid Ndidi pour les locaux dans le temps additionnel, Palace est revenu des vestiaires avec une verticalité retrouvée.

Le réalisme de Pino et la puissance physique de Mateta ont complètement renversé la dynamique du match dans les dix minutes suivant la reprise. Palace a pris l’avantage en exploitant la ligne défensive haute de Besiktas.

La rencontre est toutefois restée chaotique jusqu’au coup de sifflet final. Besiktas est parvenu à égaliser par l’intermédiaire du remplaçant Jerome Olaitan à la 73e minute, profitant d’un bref relâchement de la défense à trois de Palace.

Malgré l’expulsion d’Umit Akdag côté Besiktas en fin de match, l’équipe de Pierre Sage n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire. Elle quitte le Tupras Stadium avec un point durement acquis qui la maintient pleinement dans la course à la phase à élimination directe.

GOAL Les joueurs de Crystal Palace au Tupras Stadium...

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Walter Benitez - 6/10 :

    Une soirée chargée pour le gardien qui, malgré les deux buts encaissés, n’est directement responsable d’aucun d’eux. Il a bien régné dans sa surface face à une avalanche de corners, mais s’est retrouvé sans protection sur l’ouverture du score de Ndidi et l’égalisation d’Olaitan.

    Chris Richards - 5/10 :

    Une soirée difficile pour l’Américain, qui a peiné à faire face à l’intensité du pressing de Besiktas. Il a manqué de son assurance habituelle avec le ballon et s’est retrouvé mal placé lors de la transition qui a mené à l’égalisation tardive des locaux.

    Axel Disasi - 6/10 :

    Le Français a apporté sa présence physique dans la défense à trois, mais a parfois eu du mal à suivre les déplacements de Trossard. Précieux dans les airs, il a remporté plusieurs duels, même si son placement sur le deuxième but laisse quelque peu à désirer.

    Jaydee Canvot - 7/10 :

    Une prestation pleine de sang-froid de la part du jeune joueur. Il a parfaitement lu le jeu, sortant de la ligne défensive pour intercepter le ballon, et a semblé le plus à l’aise des défenseurs dans la relance.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Anan Khalaily - 6/10 :

    A délivré une passe décisive sur le but de Pino à la 51e minute, montrant sa vision du jeu dans les petits espaces. Il a toutefois peiné à peser régulièrement sur la rencontre.

    Adam Wharton - 7/10 :

    Le métronome du milieu de terrain de Palace. Sa capacité à résister au pressing et à trouver des passes vers l’avant a été déterminante dans le regain de Palace en seconde période. Il a terminé le match avec un taux élevé de passes réussies malgré une forte pression.

    Daichi Kamada - 6/10 :

    A évolué dans les espaces entre le milieu de terrain et l’attaque. Si sa qualité technique était évidente, il a parfois été dépassé sur le plan physique dans l’entrejeu en première période.

    Tyrick Mitchell - 6/10 :

    A fait preuve de son activité habituelle sur le flanc gauche. Appliqué dans ses tâches défensives, il a aussi tenté d’offrir une solution dans le dernier tiers du terrain, mais ses centres ont manqué de la précision nécessaire pour déstabiliser régulièrement la défense turque.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Attaque

    Dwight McNeil : 5/10

    Une prestation discrète de l’ailier. Il n’a pas réussi à peser dans le dernier tiers du terrain ni à fournir à Mateta les ballons dont il avait besoin. Il a été remplacé par Ismaila Sarr peu après l’heure de jeu.

    Jean-Philippe Mateta : 7/10

    Il a occupé la pointe de l’attaque avec sa puissance physique habituelle. Il a bien conclu son action à la 55e minute pour donner l’avantage à Palace, en prenant le dessus sur les défenseurs centraux de Besiktas. Il a été remplacé à la 61e minute, Sage cherchant à apporter de la fraîcheur.

    Yeremi Pino : 8/10

    Le joueur le plus en vue de Crystal Palace. Pino a été une menace constante en contre-attaque et a fait preuve d’un immense sang-froid pour conclure sur une passe de Khalaily à la 51e minute. Averti plus tôt dans la rencontre, il est resté discipliné sur le plan tactique et a continué d’offrir une solution à ses coéquipiers jusqu’à sa sortie.

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  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ismaila Sarr - 6/10 :

    Entré à la 61e minute à la place de McNeil. Sa vitesse a contraint Besiktas à reculer, mais il a manqué de précision dans la dernière passe pour créer une occasion de marquer le but de la victoire.

    Jorgen Strand Larsen - 6/10 :

    Entré à la place de Mateta pour maintenir une présence physique en attaque. Il s’est bien battu dans les airs, mais a eu peu d’occasions de frapper au but.

    Dario Osorio - 6/10 :

    Entré à la place de Pino à la 72e minute. Il a beaucoup travaillé défensivement alors que Crystal Palace cherchait à préserver le point du nul après l’égalisation.

    Eddie Nketiah - Non noté :

    Entré en fin de match à la place de Strand Larsen. Il n’a pas eu assez de temps pour changer le score.

    Pierre Sage - 7/10 :

    Ses ajustements à la mi-temps ont fait mouche, avec un changement d’approche tactique pour exploiter la ligne défensive haute de Besiktas. Il sera toutefois déçu que son équipe n’ait pas su conserver son avantage après avoir mené 2-1.

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