Palace a fait preuve d’une grande solidité tactique pour décrocher un point dans l’atmosphère intimidante d’Istanbul. Après une première période frustrante, conclue par l’ouverture du score de Wilfrid Ndidi pour les locaux dans le temps additionnel, Palace est revenu des vestiaires avec une verticalité retrouvée.

Le réalisme de Pino et la puissance physique de Mateta ont complètement renversé la dynamique du match dans les dix minutes suivant la reprise. Palace a pris l’avantage en exploitant la ligne défensive haute de Besiktas.

La rencontre est toutefois restée chaotique jusqu’au coup de sifflet final. Besiktas est parvenu à égaliser par l’intermédiaire du remplaçant Jerome Olaitan à la 73e minute, profitant d’un bref relâchement de la défense à trois de Palace.

Malgré l’expulsion d’Umit Akdag côté Besiktas en fin de match, l’équipe de Pierre Sage n’a pas réussi à inscrire le but de la victoire. Elle quitte le Tupras Stadium avec un point durement acquis qui la maintient pleinement dans la course à la phase à élimination directe.

GOAL Les joueurs de Crystal Palace au Tupras Stadium...