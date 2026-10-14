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Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Les notes des joueurs d’Aston Villa face à Fenerbahce : Ross Barkley et Nicolas Jackson brillent dans une victoire écrasante à six buts

Player ratings
Aston Villa
FEATURES
Aston Villa vs Fenerbahce
Fenerbahce
Ligue des Champions
N. Jackson
R. Barkley

Aston Villa a étrillé Fenerbahce 6-0 à Villa Park, poursuivant son sans-faute en Ligue des champions. Ross Barkley et Nicolas Jackson ont chacun inscrit un doublé, tandis que l’équipe d’Unai Emery a surclassé le géant turc.

Unai Emery avait demandé que Villa Park devienne une forteresse. Ses joueurs lui ont répondu par une leçon tactique, démantelant méthodiquement Fenerbahce lors d’une victoire 6-0.

Aston Villa a rapidement pris l’ascendant grâce à l’ouverture du score de Johan Manzambi à la 12e minute, donnant le ton d’une première période où les locaux se sont projetés vers l’avant avec une efficacité redoutable. Lorsque Nicolas Jackson a inscrit deux buts avant la pause, la ligne défensive haute de l’équipe turque avait été complètement mise à nu par la verticalité de Villa et son occupation précise des espaces.

L’intensité n’a pas faibli en seconde période, Emery utilisant son banc pour maintenir la pression physique. Ross Barkley s’est alors illustré en transformant un penalty avec sang-froid, avant de marquer une deuxième fois quatre minutes plus tard pour anéantir les dernières velléités de résistance.

Un but de Tammy Abraham en fin de match a parachevé une prestation au cours de laquelle Villa a cadré 13 tirs, tout en ne concédant pratiquement aucune occasion notable. Ce résultat place Villa à la troisième place du classement de la Ligue des champions, avec un bilan parfait de deux victoires en deux matches.

GOAL attribue ses notes aux joueurs d’Aston Villa à Villa Park.

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    Gardien de but et défense

    Zion Suzuki : 8/10

    Si le score laisse penser qu’il a passé une soirée tranquille, Suzuki a été décisif pour préserver sa cage inviolée. Il a réalisé 6 arrêts face à Fenerbahce, qui a pourtant généré 1,74 xG. Sa qualité de relance a aidé Villa à déjouer le pressing initial, et sa prise de balle a été irréprochable tout au long du match.

    Matty Cash : 7/10

    Une prestation disciplinée sur le côté droit. Cash a su concilier ses montées offensives avec la rigueur défensive, laissant peu d’espace à Oguz Aydin. Il a réalisé plusieurs interceptions importantes pour couper le jeu dans le tiers central du terrain.

    Victor Lindeloef : 7/10

    Une prestation solide et discrète. Lindeloef s’est placé intelligemment face à Vedat Muriqi, empêchant cet attaquant puissant de servir de point d’appui efficace aux visiteurs.

    Pau Torres : 8/10

    Le chef d’orchestre depuis l’arrière. La capacité de Torres à casser les lignes par la passe s’est une nouvelle fois illustrée, contribuant aux 385 passes réussies de Villa. En défense, il est resté calme sous la pression et a aidé son équipe à gérer 7 situations sur corner.

    Aaron Wan-Bissaka : 8/10

    Aligné au poste d’arrière gauche, Wan-Bissaka a mis sa vitesse de repli au service de l’équipe face aux contre-attaques de Fenerbahce. Il a joué un rôle central dans une défense qui a réalisé 20 interceptions, écartant sans cesse le danger avant qu’il n’atteigne Suzuki.

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ross Barkley : 10/10

    Une prestation parfaite au milieu de terrain. Barkley a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Jackson avant de mettre lui-même le match hors de portée des visiteurs. Il a transformé un penalty à la 68e minute, puis inscrit un superbe deuxième but à la 72e, terminant la soirée avec deux buts et une passe décisive.

    Boubacar Kamara : 8/10

    Une vision du jeu exceptionnelle sur sa passe décisive pour le premier but de Jackson, à la 31e minute. La rigueur de Kamara dans son placement a permis à Villa de ne jamais trop se découvrir, même lorsque l’équipe projetait de nombreux joueurs vers l’avant pour marquer davantage.

    Johan Manzambi : 8/10

    Il a lancé les hostilités en ouvrant le score d’une belle frappe à la 12e minute. Son énergie au milieu de terrain a empêché Matteo Guendouzi de dicter le tempo, et il a apporté l’impulsion nécessaire avant d’être remplacé à la 73e minute.

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    Attaque

    John McGinn - 8/10 :

    Aligné sur l’aile droite, McGinn est souvent redescendu au milieu de terrain pour créer des espaces et permettre à Barkley et Manzambi de se déplacer plus librement.

    Nicolas Jackson - 9/10 :

    Jackson a fait preuve d’un véritable instinct de buteur, mettant pratiquement fin au suspense avant la mi-temps. Grâce à un excellent déplacement, il a marqué à la 31e minute sur une passe de Kamara, avant d’inscrire un deuxième but d’une frappe précise à la 39e. Une menace constante dans le dos de la défense.

    Ibrahim Mbaye - 8/10 :

    Source de créativité sur l’aile, Mbaye a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Barkley. Ses accélérations ont contraint le défenseur de Fenerbahce à reculer pendant la majeure partie du match, offrant à Villa la largeur nécessaire pour étirer le bloc de Fenerbahce.

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alysson (73') : 7/10

    Entré en jeu en fin de match, il a délivré la passe décisive sur le dernier but de Tammy Abraham, montrant que Villa restait dangereux même après la sortie de ses principaux titulaires.

    Joao Gomes (73') : 6/10

    Entré pour renforcer le milieu de terrain pendant les vingt dernières minutes, Gomes a joué simple et contribué à préserver la cage inviolée.

    Tammy Abraham (79') : 7/10

    Il a montré une grande envie de marquer et a trouvé le chemin des filets à la 90e minute pour parachever la démonstration (6-0). Une entrée en jeu parfaite pour un attaquant soucieux de garder le rythme.

    Alejandro Garnacho (79') : 6/10

    Il a apporté de la fraîcheur et de la percussion dans les dernières minutes, maintenant la défense de Fenerbahce sous pression jusqu’au coup de sifflet final.

    Leon Goretzka (83') : 6/10

    Entré pour les dernières minutes, il a apporté son calme de joueur expérimenté et aidé à conclure une soirée européenne dominée de bout en bout.

    Unai Emery : 9/10

    Emery a parfaitement ajusté sa tactique. En invitant Fenerbahce à presser avant d’exploiter les espaces ainsi créés par des passes directes, il a orchestré une victoire écrasante. Ses changements, effectués au bon moment, ont permis à Villa de conserver son élan.

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