Unai Emery avait demandé que Villa Park devienne une forteresse. Ses joueurs lui ont répondu par une leçon tactique, démantelant méthodiquement Fenerbahce lors d’une victoire 6-0.

Aston Villa a rapidement pris l’ascendant grâce à l’ouverture du score de Johan Manzambi à la 12e minute, donnant le ton d’une première période où les locaux se sont projetés vers l’avant avec une efficacité redoutable. Lorsque Nicolas Jackson a inscrit deux buts avant la pause, la ligne défensive haute de l’équipe turque avait été complètement mise à nu par la verticalité de Villa et son occupation précise des espaces.

L’intensité n’a pas faibli en seconde période, Emery utilisant son banc pour maintenir la pression physique. Ross Barkley s’est alors illustré en transformant un penalty avec sang-froid, avant de marquer une deuxième fois quatre minutes plus tard pour anéantir les dernières velléités de résistance.

Un but de Tammy Abraham en fin de match a parachevé une prestation au cours de laquelle Villa a cadré 13 tirs, tout en ne concédant pratiquement aucune occasion notable. Ce résultat place Villa à la troisième place du classement de la Ligue des champions, avec un bilan parfait de deux victoires en deux matches.

GOAL attribue ses notes aux joueurs d’Aston Villa à Villa Park.