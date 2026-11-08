Les notes de la Juventus : Vicario excellent, Lucumì catastrophique, Koopmeiners convaincant. Enfin Kolo Muani

VICARIO 7 : il ne peut rien sur le but de Pellegrino. Il n’est pas irréprochable sur le tir de Jimenez qui permet à Njie de donner l’avantage à son équipe, mais il s’interpose devant Brescianini et Mastantuono grâce à deux grandes parades aux 92e et 93e minutes. Il fait la différence et contribue largement au point décroché.

KALULU 5,5 : il fait le minimum et monte peu, préoccupé par la vitesse de Njie et les déplacements de Kolo Muani et de McKennie, qui ont tendance à s’écarter.

BREMER 6 : il souffre terriblement face à Pellegrino, mais a le mérite de profiter de la sortie incompréhensible de De Gea pour égaliser de la tête à 2-2. C’est son troisième but en championnat, mais la seule vraie satisfaction de son match. Défensivement, il est trop souvent en difficulté.

LUCUMI' 5 : perdu, il lit mal de nombreuses situations et ne parvient jamais à suivre son adversaire. Une glissade de sa part aurait pu coûter cher. Le maillon faible de la défense de la Juventus.

CABAL 5 : il est plus convaincant lorsqu’il monte depuis son poste de latéral. Défensivement, il est dépassé de toutes parts. Il tarde à intervenir sur Jimenez lors du 2-1 de la Fiorentina (56e, CELIK 5,5 : il peine face à Mastantuono, qui remporte la plupart de leurs duels).

MCKENNIE 6 : il s’écarte ou repique dans l’axe selon les moments, accompagne les attaques et passe près de marquer de la tête. Il manque de chance sur le contre qui amène le 2-1 de la Fiorentina (78e, EKHATOR 6 : il a une belle occasion de la tête, mais envoie le ballon au-dessus).

DOUGLAS LUIZ 6 : il manque un peu de personnalité et ne brille pas par ses initiatives, mais il est important pour l’équilibre de l’équipe et assure bien le lien entre les lignes.

KOOPMEINERS 6,5 : entreprenant, il fait écran et se crée surtout des occasions de loin. Un match plein, attentif et productif. Un net progrès.

KOLO MUANI 7 : après les premiers signes encourageants à Alkmaar, en Ligue Europa, la confirmation arrive à Florence : le couloir droit est son habitat naturel, et le défenseur qui s’y trouve, une proie de choix. Il se joue de Viery sur le 1-1 et offre aussi à Woltemade une occasion de porter le score à 2-1. Il est vif, remuant et constitue enfin un atout.

WOLTEMADE 6 : il laisse filer Pellegrino sur l’ouverture du score, mais se rattrape en concluant une passe parfaite de Kolo Muani pour inscrire son premier but en championnat. Il a une énorme occasion de donner l’avantage à la Juve, mais De Gea le met en échec (56e, ZHEGROVA 6 : il entre en jeu et délivre une passe parfaite à Douglas Luiz, qui place sa tête au-dessus).

BOGA 6 : en première période, il oblige Jimenez à rester en retrait et le mobilise. Il signe quelques bonnes accélérations mais, comme souvent, manque de constance au fil du match (56e, ALAJBEGOVIC 6,5 : il a le sens du jeu, donne toujours l’impression de pouvoir inventer quelque chose et se met au service de ses coéquipiers).

SPALLETTI 6 : une Juve volontaire, qui montre du caractère et se crée beaucoup d’occasions, surtout en première période. Mais elle paie ses erreurs individuelles. Spalletti fait tourner son effectif sans avoir beaucoup d’options, avec un match tous les trois jours, et obtient des réponses positives de Koopmeiners et de Kolo Muani. Derrière, toutefois, l’équipe est trop souvent en difficulté. La fatigue se fait sentir en seconde période et il ne trouve pas les solutions pour l’emporter.