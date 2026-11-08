Voici les notes de Fiorentina-Juventus (2-2), match de la 11e journée de Serie A. La Fiorentina grimpe à la 15e place avec 9 points, la Juventus à la 7e avec 18 points.
Les notes de Fiorentina-Juventus : De Gea gâche tout, Pellegrino est un vrai numéro 9. Enfin Kolo Muani, Koopmeiners convaincant, Lucumì catastrophique
LES NOTES DE LA FIORENTINA
DE GEA 6 : réactif sur la frappe de Cabal de l’extérieur de la surface et, surtout, sur la reprise à bout portant de Woltemade peu après l’égalisation de la Juventus. Son match est terni par une sortie complètement ratée sur le 2-2 inscrit par Bremer. Il répond présent sur la frappe du droit d’Alajbegovic.
JIMENEZ 6 : la présence de Boga et d’un Cabal particulièrement entreprenant le contraint à défendre exclusivement en première période. La Fiorentina repart fort au début de la seconde période et l’Espagnol gagne lui aussi du terrain : sur son centre tendu à ras de terre, Vicario et sa défense cafouillent, et Njie en profite.
DRAGUSIN 5,5 : trop loin de Woltemade sur l’égalisation de la Juventus signée par l’Allemand. Il reste également spectateur sur la deuxième occasion de l’avant-centre, qui oblige De Gea à réaliser un miracle. Sa seconde période est moins difficile. Le coup de sifflet de Colombo étouffe sa joie sur ce qui aurait pu être le but du 3-2 pour la Fiorentina, immédiatement annulé pour une poussette évidente sur Kalulu.
VIERY 5 : la lecture du Brésilien sur la passe tendue qui permet à Kolo Muani de lui échapper une première fois est inexplicable. L’attaquant l’élimine de nouveau d’un crochet avant de servir Woltemade.
JOAO MARIO 5,5 : contrairement à Jimenez, il a un peu plus d’occasions de participer aux attaques, mais ses principaux soucis viennent, en première période, d’un Kolo Muani absolument déchaîné. Il trouve un peu d’espace en seconde période, même si le Portugais parvient rarement à proposer quelque chose de vraiment dangereux. Il négocie mal une possibilité de centre en fin de match.
NDOUR 6 : on le voit peu et, pour un milieu de terrain, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Lors des 45 premières minutes, il ne se signale que par une frappe du droit de loin qui file hors du cadre. Il joue surtout un rôle défensif et tente de marquer d’un geste acrobatique en seconde période, sans toucher le ballon.
OULAI 5,5 : il agace Vanoli à deux reprises par une gestion du ballon trop « tranquille » à son goût. Il met de l’ordre en résolvant plusieurs situations compliquées, mais perd en lucidité au fil des minutes. Averti pour protestation au début de la seconde période, il risque un deuxième carton peu après en voulant arrêter Boga.
(à la 65e, FAGIOLI 5,5 : il n’apporte rien, notamment parce que la Juventus mène toujours le jeu et qu’il a peu d’occasions de se mettre en évidence).
MASTANTUONO 6 : il a tendance à vouloir toujours résoudre les situations tout seul, s’obstinant à garder le ballon au pied et se heurtant souvent à la défense de la Juventus. En seconde période, à 2-1, il ignore Njie sur sa gauche après une belle percée et cherche égoïstement à frapper au but. En fin de match, alors que les deux équipes sont totalement étirées, il passe tout près du but de la victoire.
GONCALVES 6 : une passe décisive sur corner pour l’ouverture du score de Pellegrino. Il est toujours au cœur des actions et des initiatives les plus importantes de la Fiorentina. En fin de première période, il adresse un autre bon ballon, que l’ancien avant-centre de Parme ne reprend pas pour quelques centimètres. On le voit beaucoup moins en seconde période.
(à la 65e, BRESCIANINI 6 : il entre pour apporter davantage d’impact physique au milieu et redonner de l’équilibre à une Fiorentina initialement plus portée vers l’attaque que d’habitude. Il touche très peu de ballons, mais l’un d’eux passe tout près de devenir celui du 3-2, empêché par un réflexe de Vicario.
NJIE 6 : il commence le match par l’une de ses accélérations, mais cette vivacité s’estompe au fil des minutes, notamment parce que la Juventus monte en puissance dans sa zone et commence à beaucoup construire autour du duo McKennie-Kolo Muani. Il entame la seconde période avec davantage de conviction et a le mérite de se jeter sur le ballon repoussé par Vicario pour inscrire le but du 2-1.
(à la 86e, GNONTO non noté)
PELLEGRINO 7 : il exploite parfaitement la première occasion de la soirée, profitant du marquage lâche de Woltemade pour tromper Vicario de la tête. Il frôle le doublé en fin de première période sur une nouvelle initiative de Goncalves. Il fait bien le ménage sur la séquence de possession qui mène au 2-1 de Njie.
(à la 86e, BETO non noté)
ENT. VANOLI 6 : le regret de ne pas avoir su conserver à deux reprises un but d’avance est atténué par les énormes difficultés causées par une Juventus qui a toujours contrôlé le match. Il laisse peut-être trop le ballon aux hommes de Spalletti, mais passe même tout près de la victoire en fin de rencontre. Le choix de Goncalves et du 4-2-3-1 porte ses fruits jusqu’à un certain point ; la Fiorentina fait mieux dans les 20 dernières minutes avec le retour au 4-3-3.
LES NOTES DE LA JUVENTUS
VICARIO 7 : il n’est pour rien dans le but de Pellegrino. Il n’est pas irréprochable sur le tir de Jimenez qui permet à Njie de donner l’avantage, mais à la 92e et à la 93e minute, il réalise deux grandes parades devant Brescianini et Mastantuono. Il fait la différence : ses mains ont permis d’arracher ce point.
KALULU 5,5 : il fait le minimum et monte peu, préoccupé par la vitesse de Njie et les déplacements de Kolo Muani et McKennie, qui ont tendance à s’écarter.
BREMER 6 : il souffre énormément face à Pellegrino, mais a le mérite de profiter de la sortie incompréhensible de De Gea pour égaliser de la tête à 2-2. C’est son troisième but en championnat, mais le seul véritable point positif de son match. Derrière, il est trop fébrile.
LUCUMI' 5 : désorienté, il lit mal de nombreuses situations et ne tient jamais son adversaire. Une glissade de sa part manque de coûter cher. Le maillon faible de la défense de la Juventus.
CABAL 5 : il est plus convaincant en tant que latéral offensif. Défensivement, il est en difficulté de toutes parts. Il tarde à intervenir sur Jimenez lors du but du 2-1 de la Fiorentina (56e CELIK 5,5 : il peine face à Mastantuono, qui remporte la plupart de leurs duels).
MCKENNIE 6 : il s’écarte ou repique dans l’axe selon les moments, accompagne les attaques et passe près de marquer de la tête. Il n’a pas de chance sur le contre favorable à la Fiorentina lors du but du 2-1 (78e EKHATOR 6 : il a une bonne occasion de la tête, mais envoie le ballon au-dessus).
DOUGLAS LUIZ 6 : il manque un peu de personnalité et ne brille pas par ses initiatives, mais il est important pour l’équilibre de l’équipe et assure bien le lien entre les lignes.
KOOPMEINERS 6,5 : entreprenant, il protège sa défense et se crée des occasions, surtout de loin. Un match solide, appliqué et productif. Un net pas en avant.
KOLO MUANI 7 : après de premiers signes encourageants à Alkmaar, en Ligue Europa, il confirme à Florence : le côté droit est son habitat naturel et le défenseur qui occupe cet espace, une proie de choix. Il se joue de Viery sur le 1-1 et offre aussi à Woltemade l’occasion de porter le score à 2-1. Il est vif, remuant et constitue enfin un atout.
WOLTEMADE 6 : il perd Pellegrino sur l’ouverture du score, puis se rattrape en transformant une passe parfaite de Kolo Muani pour inscrire son premier but en championnat. Il a une énorme occasion de donner l’avantage à la Juve, mais De Gea remporte leur duel (56e ZHEGROVA 6 : il entre en jeu et adresse un ballon parfait à Douglas Luiz, qui place sa tête au-dessus).
BOGA 6 : en première période, il oblige Jimenez à rester bas et l’occupe. Il réussit quelques bonnes accélérations mais, comme souvent, manque de constance sur la durée de son match (56e ALAJBEGOVIC 6,5 : il a le sens du jeu, donne toujours l’impression de pouvoir inventer quelque chose et se met au service de ses coéquipiers).
SPALLETTI 6 : une Juve qui montre du caractère, de l’envie et se crée beaucoup d’occasions, surtout en première période, mais paie ses erreurs individuelles. Il fait tourner son effectif sans disposer de beaucoup d’options, avec un match tous les trois jours, et obtient des réponses positives de Koopmeiners et Kolo Muani. Derrière, toutefois, l’équipe est trop fébrile. La fatigue se fait sentir en seconde période et il ne trouve pas les solutions pour gagner.
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