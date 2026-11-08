Les notes de Fiorentina-Juventus : De Gea gâche tout, Pellegrino est un vrai numéro 9. Enfin Kolo Muani, Koopmeiners convaincant, Lucumì catastrophique

DE GEA 6 : réactif sur la frappe de Cabal de l’extérieur de la surface et, surtout, sur la reprise à bout portant de Woltemade peu après l’égalisation de la Juventus. Son match est terni par une sortie complètement ratée sur le 2-2 inscrit par Bremer. Il répond présent sur la frappe du droit d’Alajbegovic.

JIMENEZ 6 : la présence de Boga et d’un Cabal particulièrement entreprenant le contraint à défendre exclusivement en première période. La Fiorentina repart fort au début de la seconde période et l’Espagnol gagne lui aussi du terrain : sur son centre tendu à ras de terre, Vicario et sa défense cafouillent, et Njie en profite.

DRAGUSIN 5,5 : trop loin de Woltemade sur l’égalisation de la Juventus signée par l’Allemand. Il reste également spectateur sur la deuxième occasion de l’avant-centre, qui oblige De Gea à réaliser un miracle. Sa seconde période est moins difficile. Le coup de sifflet de Colombo étouffe sa joie sur ce qui aurait pu être le but du 3-2 pour la Fiorentina, immédiatement annulé pour une poussette évidente sur Kalulu.

VIERY 5 : la lecture du Brésilien sur la passe tendue qui permet à Kolo Muani de lui échapper une première fois est inexplicable. L’attaquant l’élimine de nouveau d’un crochet avant de servir Woltemade.

JOAO MARIO 5,5 : contrairement à Jimenez, il a un peu plus d’occasions de participer aux attaques, mais ses principaux soucis viennent, en première période, d’un Kolo Muani absolument déchaîné. Il trouve un peu d’espace en seconde période, même si le Portugais parvient rarement à proposer quelque chose de vraiment dangereux. Il négocie mal une possibilité de centre en fin de match.

NDOUR 6 : on le voit peu et, pour un milieu de terrain, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Lors des 45 premières minutes, il ne se signale que par une frappe du droit de loin qui file hors du cadre. Il joue surtout un rôle défensif et tente de marquer d’un geste acrobatique en seconde période, sans toucher le ballon.

OULAI 5,5 : il agace Vanoli à deux reprises par une gestion du ballon trop « tranquille » à son goût. Il met de l’ordre en résolvant plusieurs situations compliquées, mais perd en lucidité au fil des minutes. Averti pour protestation au début de la seconde période, il risque un deuxième carton peu après en voulant arrêter Boga.

(à la 65e, FAGIOLI 5,5 : il n’apporte rien, notamment parce que la Juventus mène toujours le jeu et qu’il a peu d’occasions de se mettre en évidence).

MASTANTUONO 6 : il a tendance à vouloir toujours résoudre les situations tout seul, s’obstinant à garder le ballon au pied et se heurtant souvent à la défense de la Juventus. En seconde période, à 2-1, il ignore Njie sur sa gauche après une belle percée et cherche égoïstement à frapper au but. En fin de match, alors que les deux équipes sont totalement étirées, il passe tout près du but de la victoire.

GONCALVES 6 : une passe décisive sur corner pour l’ouverture du score de Pellegrino. Il est toujours au cœur des actions et des initiatives les plus importantes de la Fiorentina. En fin de première période, il adresse un autre bon ballon, que l’ancien avant-centre de Parme ne reprend pas pour quelques centimètres. On le voit beaucoup moins en seconde période.

(à la 65e, BRESCIANINI 6 : il entre pour apporter davantage d’impact physique au milieu et redonner de l’équilibre à une Fiorentina initialement plus portée vers l’attaque que d’habitude. Il touche très peu de ballons, mais l’un d’eux passe tout près de devenir celui du 3-2, empêché par un réflexe de Vicario.

NJIE 6 : il commence le match par l’une de ses accélérations, mais cette vivacité s’estompe au fil des minutes, notamment parce que la Juventus monte en puissance dans sa zone et commence à beaucoup construire autour du duo McKennie-Kolo Muani. Il entame la seconde période avec davantage de conviction et a le mérite de se jeter sur le ballon repoussé par Vicario pour inscrire le but du 2-1.

(à la 86e, GNONTO non noté)

PELLEGRINO 7 : il exploite parfaitement la première occasion de la soirée, profitant du marquage lâche de Woltemade pour tromper Vicario de la tête. Il frôle le doublé en fin de première période sur une nouvelle initiative de Goncalves. Il fait bien le ménage sur la séquence de possession qui mène au 2-1 de Njie.

(à la 86e, BETO non noté)

ENT. VANOLI 6 : le regret de ne pas avoir su conserver à deux reprises un but d’avance est atténué par les énormes difficultés causées par une Juventus qui a toujours contrôlé le match. Il laisse peut-être trop le ballon aux hommes de Spalletti, mais passe même tout près de la victoire en fin de rencontre. Le choix de Goncalves et du 4-2-3-1 porte ses fruits jusqu’à un certain point ; la Fiorentina fait mieux dans les 20 dernières minutes avec le retour au 4-3-3.