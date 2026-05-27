Le milieu de terrain tant convoité a enchaîné les passes lumineuses avant d’adresser, juste avant la mi-temps, un lob d’une précision remarquable dans la surface. Tyrick Mitchell a néanmoins réussi, d’une manière ou d’une autre, à le manquer de la tête à environ six mètres du but.

En début de seconde période, Wharton a tenté sa chance de loin ; le gardien du Rayo, Augusto Batalla, a repoussé le tir puissant du jeune homme de 22 ans directement dans les pieds de Jean-Philippe Mateta, qui a aussitôt dévié le ballon au fond des filets du mollet.

Palace aurait toutefois pu s’imposer plus nettement : Yeremy Pino a d’abord touché les deux poteaux sur un coup franc somptueux, puis a servi Mateta sur une action que le Français aurait dû conclure.

Les hommes de Glasner, épargnés par une attaque madrilène trop timide, ont tenu bon et décroché leur premier trophée continental, un an après leur victoire sur Manchester City en finale de la FA Cup, qui leur avait offert leur premier titre national.

Ci-dessous, GOAL livre les notes des joueurs de Palace en action à la Red Bull Arena...