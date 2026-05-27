Goal.com
En directBillets
Crystal Palace Conference League ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Les notes de Crystal Palace face à Rayo Vallecano sont tombées : des regrets, Thomas Tuchel ?! Écarté par la sélection anglaise, Adam Wharton s’illustre en finale de la Ligue Europa Conférence, tandis qu’Oliver Glasner tire sa révérence en offrant un adieu parfait grâce au but décisif de Jean-Philippe Mateta

Player ratings
Ligue Conférence
Crystal Palace
FEATURES
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
O. Glasner
A. Wharton
J. Mateta

Adam Wharton a été l’homme du match : sous les yeux d’Oliver Glasner, qui offrait ainsi aux supporters de Crystal Palace un somptueux cadeau d’adieu, les Londoniens ont logiquement battu Rayo Vallecano 1-0 en finale de la Ligue Europa Conférence, mercredi soir. Dès le coup d’envoi, Wharton semblait décidé à prouver à Thomas Tuchel qu’il s’était trompé en ne le sélectionnant pas pour la Coupe du monde nord-américaine de cet été.

Le milieu de terrain tant convoité a enchaîné les passes lumineuses avant d’adresser, juste avant la mi-temps, un lob d’une précision remarquable dans la surface. Tyrick Mitchell a néanmoins réussi, d’une manière ou d’une autre, à le manquer de la tête à environ six mètres du but.

En début de seconde période, Wharton a tenté sa chance de loin ; le gardien du Rayo, Augusto Batalla, a repoussé le tir puissant du jeune homme de 22 ans directement dans les pieds de Jean-Philippe Mateta, qui a aussitôt dévié le ballon au fond des filets du mollet.

Palace aurait toutefois pu s’imposer plus nettement : Yeremy Pino a d’abord touché les deux poteaux sur un coup franc somptueux, puis a servi Mateta sur une action que le Français aurait dû conclure.

Les hommes de Glasner, épargnés par une attaque madrilène trop timide, ont tenu bon et décroché leur premier trophée continental, un an après leur victoire sur Manchester City en finale de la FA Cup, qui leur avait offert leur premier titre national.

Ci-dessous, GOAL livre les notes des joueurs de Palace en action à la Red Bull Arena...

  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Gardien de but et défense

    Dean Henderson (6/10) :

    Malgré la domination du Rayo en termes de possession, le gardien de Palace n'a en réalité pas eu grand-chose à faire, si ce n'est soulever le trophée à la fin.

    Jaydee Canvot (6/10) :

    Il a commis une grosse erreur en première mi-temps en ratant complètement sa tentative de laisser le ballon sortir du terrain, mais cela n'a pas été sanctionné et il s'est montré très solide pour le reste du match.

    Maxence Lacroix (7/10) :

    Une prestation dominante du meilleur défenseur de Palace, qui a démontré pourquoi tant de grandes équipes s'intéressent à lui.

    Chadi Riad (6/10) :

    Il a été chanceux de ne pas être puni après avoir mal jugé un centre que Alemao aurait pu convertir, mais il s'est rattrapé par la suite sans commettre d'autre erreur notable.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANOAFP

    Milieu de terrain

    Daniel Muñoz (6/10) :

    Comme souvent, il s’est montré fiable sur le flanc droit de Palace et a même failli conclure d’une belle manière sur un centre parfait de Pino.

    Adam Wharton (8/10) :

    Il a exposé toute la richesse de sa palette de passes dès les premières minutes et son centre adressé à Mitchell juste avant la mi-temps méritait d’être converti. Sans surprise, le meilleur joueur du match a été impliqué dans l’ouverture du score : sa frappe a été repoussée directement dans les pieds de Mateta.

    Daichi Kamada (6/10) :

    Moins spectaculaire que Wharton, Kamada s'est néanmoins montré excellent balle au pied et a abattu un travail considérable.

    Tyrick Mitchell (6/10) :

    Il a fourni un travail acharné et délivré plusieurs bons ballons, mais il a gâché une occasion en or en fin de première période en manquant complètement sa tête à bout portant.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Ismaila Sarr (6/10) :

    Il s'est constamment montré menaçant grâce à sa vitesse et à son jeu de jambes, mais ses choix ont parfois manqué de justesse.

    Jean-Philippe Mateta (7/10) :

    Il a ouvert le score d’une frappe instinctive, peu élégante mais efficace, et aurait pu doubler la mise quelques instants plus tard sans un superbe arrêt de Batalla.

    Yeremy Pino (8/10) :

    Il pensait ouvrir son compteur après avoir hérité d’une merveilleuse passe de Wharton, mais Pathe Ciss a bien défendu. Il a aussi vu un coup franc somptueux rebondir sur les deux poteaux sans franchir la ligne. Enfin, il s’est projeté pour offrir une belle occasion que Mateta a finalement gâchée.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Jorgen Strand Larsen (non noté) :

    Il a remplacé Mateta en attaque pour les quinze dernières minutes.

    Evan Guessand (non noté) :

    Il a remplacé Pino, visiblement épuisé, en fin de match.

    Oliver Glasner (8/10) :

    Quelle belle façon de tirer sa révérence ! Même lors d’une première demi-heure prudente, Palace semblait être l’équipe la plus forte et sa supériorité technique a fini par faire la différence en deuxième mi-temps. La prochaine destination de Glasner reste un mystère, mais une chose est claire : il est un tacticien hors pair, ayant désormais remporté deux trophées avec un club qui n’en avait jamais gagné auparavant.