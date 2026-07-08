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USMNT future tiers GFXGOAL
Ryan Tolmich

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Les niveaux de l'équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) pour le cycle de la Coupe du monde 2030 : de Folarin Balogun et Malik Tillman à Gio Reyna et Alejandro Zendejas, où se situent les joueurs après l'élimination en huitièmes de finale de 2026 ?

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Belgique
C. Pulisic
F. Balogun
W. McKennie
C. Richards
G. Reyna
A. Zendejas

GOAL fait le point sur la situation de chaque joueur de l'équipe nationale américaine de football (USMNT) en vue de la Coupe du monde 2026, alors qu'un nouveau cycle s'ouvre.

Le cycle de la Coupe du monde 2026 s’est brutalement clôturé pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Le scénario est connu : une défaite 4-1 concédée face à la Belgique, surprise pour la plupart des observateurs et difficile à digérer pour les joueurs.

Mais tel est le lot des cycles de Coupe du monde : l’un s’achève, un autre commence. Si les joueurs ne sont pas encore tournés vers 2030, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a déjà entamé sa planification ; le premier stage post-Coupe du monde, prévu en septembre, marquera le coup d’envoi de ce nouveau chapitre.

D’ici 2030, l’effectif aura considérablement rajeuni : cet été, treize joueurs étaient encore présents par rapport à 2022, mais ils pourraient être encore moins nombreux d’ici là. Telle est la nature du football international : une évolution permanente. Dès lors, les joueurs de l’USMNT se trouvent dans des situations très diverses alors que l’attention se tourne déjà vers 2030.

Classons-les donc par niveaux afin d’évaluer la situation de chacun alors qu’une époque s’achève et qu’une nouvelle commence.

  • BalogunGetty Images

    Rendez-vous en 2030

    Chris Richards : le meilleur défenseur central des États-Unis, et aucun autre joueur ne semble en mesure de le détrôner pour l’instant. Mis à part une erreur commise en fin de match contre la Belgique, Richards a été un véritable roc tout au long de ce tournoi et ne manquera pas de s’améliorer avec l’expérience. Il aura 30 ans en 2030, soit l’âge idéal pour un défenseur.

    Alex Freeman : À 21 ans, ce défenseur était le plus jeune joueur de l’équipe et n’a fait qu’effleurer son potentiel. Il sera fascinant de suivre son progression alors qu’il capitalisera sur cette prometteuse introduction au plus haut niveau international.

    Malik Tillman : Ce Mondial a représenté un bond en avant considérable pour le milieu de terrain, probablement le meilleur joueur de l’USMNT cet été. Il sera intéressant d’observer la manière dont il capitalisera sur cette expérience dans les années à venir.

    Christian Pulisic : Malgré ses défaillances face à la Belgique, il reste la plus grande star de cette équipe, et ce n’est pas sans raison. Sauf blessure, Pulisic est le joueur le plus talentueux de cette équipe et ne devrait pas connaître de déclin complet d’ici la prochaine Coupe du monde – où il aura 31 ans. Pour l’instant, on construit l’équipe autour de lui jusqu’à ce que quelqu’un d’autre nous prouve le contraire.

    Folarin Balogun : Il sera dans la force de l’âge dans quatre ans, à 29 ans, et l’on attend encore de voir l’impact de cet été sur sa carrière en club. On l’imagine bientôt dans un très grand club européen. L’USMNT espère qu’il comptera parmi les meilleurs attaquants mondiaux d’ici 2030.

    • Publicité
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un joueur clé

    Sergino Dest : À seulement 25 ans, la star du PSV n’a pas encore atteint son apogée et, malgré sa performance face à la Belgique, il reste un ailier offensif très talentueux. Il présente toutefois certaines limites et pourrait se retrouver derrière Freeman selon le système de jeu. Son passif de blessures, aggravé par le nombre de kilomètres parcourus, est également préoccupant.

    Tyler Adams : Aucun autre joueur du groupe n’est capable de faire ce qu’Adams fait, ce qui explique pourquoi il s’est révélé si indispensable à cette équipe depuis son arrivée. Cela dit, une grande partie de ce cycle a été marquée par des blessures pour lui, et il aura 31 ans lors de la prochaine Coupe du monde. C’est pourquoi, malgré son talent, rien n’est totalement garanti.

    Weston McKennie : Un véritable monstre lors des quatre premiers matchs. McKennie semble également appelé à devenir une figure de proue de la Juventus à l’avenir, ce qui fera de lui l’un des vétérans autour desquels cette équipe s’articulera.

    Sebastian Berhalter : Y a-t-il de meilleurs joueurs que lui ? Probablement, mais tout sélectionneur serait fou de ne pas s’appuyer pleinement sur ce milieu de terrain à l’approche du prochain cycle. Il incarne parfaitement ce que signifie être un joueur de l’équipe nationale américaine, et on n’a jamais assez de joueurs qui apportent cela.

    Ricardo Pepi : Un attaquant prometteur, ce qui explique l’intérêt des clubs de Premier League. Mais peut-il devenir un grand joueur ? Le poste d’avant-centre est l’un des plus difficiles à évaluer, et il est donc complexe de prédire où en sera Pepi en 2030. Brillera-t-il en Angleterre ou un championnat de haut niveau restera-t-il un obstacle insurmontable ? La réponse à cette question déterminera son rôle futur au sein de l’équipe.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Selon toute vraisemblance, le joueur devrait rester dans l’effectif.

    Gio Reyna : un cas épineux. Un potentiel hors norme, mais des statistiques encore modestes en club. Quelle suite lui réservera-t-on ? Seul l’intéressé détient la réponse, alors qu’il semble prêt à un nouveau départ.

    Auston Trusty : Il a marqué lors de la Coupe du monde et, sur le terrain, a montré qu’il était à la hauteur. Reste à voir comment il progressera au Celtic et si le prochain sélectionneur lui accordera davantage d’opportunités que ses prédécesseurs.

    Mark McKenzie : Peu utilisé lors de ce Mondial, il demeure néanmoins un leader et un coéquipier très apprécié. Il a encore une marge de progression en Europe, et la réalité est qu’il y aura un besoin au poste de défenseur central, même si ce poste est en pleine évolution.

    Chris Brady : Le plus jeune du trio de gardiens, il dispose d’un potentiel certain et d’une marge de progression notable. Son avenir dépendra de son évolution au cours des prochaines années et de sa capacité à franchir un cap pour s’imposer comme titulaire.

    Matt Freese : Il devra digérer son erreur contre la Belgique, mais il possède l’envergure et le talent nécessaires pour rebondir. Cette Coupe du monde a toutefois révélé qu’il est un bon gardien, non un grand gardien, et sa place ne sera pas acquise si d’autres prétendants émergent.

    Max Arfsten : Peu de temps de jeu au Qatar, mais à 25 ans il possède encore une marge de progression, surtout s’il s’expatrie en Europe. Si c’est le cas, il restera dans la course.

    Joe Scally : Deux Coupes du monde au compteur, toujours peu de temps de jeu pour le latéral de 23 ans. Pour grimper dans la hiérarchie, il devra toutefois améliorer son jeu au sol. Est-ce possible ? Oui, mais c’est la clé, car c’est précisément ce qui lui a coûté des places.

    Tim Weah : sa polyvalence est un atout, mais cette Coupe du monde ne lui a pas permis de se mettre en valeur. Son rôle futur dépendra largement du prochain sélectionneur, qui devra décider à quel poste et sur quel côté du terrain l’utiliser.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il figure bien dans le groupe des joueurs retenus pour débuter la rencontre, mais des interrogations subsistent.

    Antonee Robinson : Sur le plan du talent, aucun doute. Quand il est au top de sa forme, c’est un joueur fiable. Son passif de blessures et ses 33 ans en 2030 constituent toutefois des points d’interrogation. S’il maintient son niveau, tant mieux ; sinon, une baisse de régime est plausible d’ici la fin du cycle.

    Matt Turner : Tout dépendra de la concurrence à son poste, mais il aura 35 ans au coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde. Les gardiens vieillissent toutefois différemment : ne le comptez pas pour perdu d’avance.

    Brenden Aaronson : Peut-être que ce profil correspond simplement à son niveau de jeu, et ce n’est pas un problème. Le hic, c’est qu’il occupe un poste où la production est reine. S’il ne confirme pas son statut au cours des prochaines années, les jeunes talents derrière lui seront impatients de montrer qu’ils peuvent être plus décisifs.

    Haji Wright : Troisième attaquant cet été, il progresse certes en club, mais les deux autres avant-postes sont plus jeunes et possèdent un potentiel supérieur. Avec les jeunes talents qui montent en puissance, il lui sera difficile de conserver sa place.

    Alejandro Zendejas : Convoqué pour la Coupe du monde après avoir brillé en Liga MX, il reste néanmoins exposé à la concurrence féroce des postes offensifs. Il aura 32 ans en 2030, et peu de joueurs de cet âge s’imposent soudainement en Coupe du monde après avoir peu joué lors de l’édition précédente. Sa place devrait donc, à terme, échoir à un élément plus jeune.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Merci pour ces bons souvenirs

    Tim Ream : Cette fois, c’est bel et bien fini. Rendons hommage à Ream, qui s’est battu assez longtemps pour participer à cette Coupe du monde ; l’équipe nationale américaine lui en sera reconnaissante au vu de ses excellentes performances lors des premiers matchs de la compétition. Cela dit, on ne remporte pas une Coupe du monde avec des défenseurs centraux de 42 ans ; il est donc temps de dire adieu à l’un des joueurs les plus fidèles de l’équipe.

    Miles Robinson : Âgé de seulement 29 ans, il a enfin obtenu sa place pour la Coupe du monde après avoir manqué l’édition précédente de justesse. Toutefois, l’heure est venue de lancer des défenseurs plus jeunes, et certains doivent donc laisser leur place. Robinson apparaît comme le candidat le plus probable pour ce passage de témoin.

    Cristian Roldan : Il est déchirant de voir des blessures lui interdire son moment de gloire en Coupe du monde. Toutefois, sa simple présence dans ce tournoi, après plusieurs années d’absence, constitue déjà une victoire. Son impact et son leadership vont manquer à l’équipe nationale américaine.