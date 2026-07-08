Gio Reyna : un cas épineux. Un potentiel hors norme, mais des statistiques encore modestes en club. Quelle suite lui réservera-t-on ? Seul l’intéressé détient la réponse, alors qu’il semble prêt à un nouveau départ.

Auston Trusty : Il a marqué lors de la Coupe du monde et, sur le terrain, a montré qu’il était à la hauteur. Reste à voir comment il progressera au Celtic et si le prochain sélectionneur lui accordera davantage d’opportunités que ses prédécesseurs.

Mark McKenzie : Peu utilisé lors de ce Mondial, il demeure néanmoins un leader et un coéquipier très apprécié. Il a encore une marge de progression en Europe, et la réalité est qu’il y aura un besoin au poste de défenseur central, même si ce poste est en pleine évolution.

Chris Brady : Le plus jeune du trio de gardiens, il dispose d’un potentiel certain et d’une marge de progression notable. Son avenir dépendra de son évolution au cours des prochaines années et de sa capacité à franchir un cap pour s’imposer comme titulaire.

Matt Freese : Il devra digérer son erreur contre la Belgique, mais il possède l’envergure et le talent nécessaires pour rebondir. Cette Coupe du monde a toutefois révélé qu’il est un bon gardien, non un grand gardien, et sa place ne sera pas acquise si d’autres prétendants émergent.

Max Arfsten : Peu de temps de jeu au Qatar, mais à 25 ans il possède encore une marge de progression, surtout s’il s’expatrie en Europe. Si c’est le cas, il restera dans la course.

Joe Scally : Deux Coupes du monde au compteur, toujours peu de temps de jeu pour le latéral de 23 ans. Pour grimper dans la hiérarchie, il devra toutefois améliorer son jeu au sol. Est-ce possible ? Oui, mais c’est la clé, car c’est précisément ce qui lui a coûté des places.

Tim Weah : sa polyvalence est un atout, mais cette Coupe du monde ne lui a pas permis de se mettre en valeur. Son rôle futur dépendra largement du prochain sélectionneur, qui devra décider à quel poste et sur quel côté du terrain l’utiliser.