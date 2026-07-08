Le cycle de la Coupe du monde 2026 s’est brutalement clôturé pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Le scénario est connu : une défaite 4-1 concédée face à la Belgique, surprise pour la plupart des observateurs et difficile à digérer pour les joueurs.
Mais tel est le lot des cycles de Coupe du monde : l’un s’achève, un autre commence. Si les joueurs ne sont pas encore tournés vers 2030, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a déjà entamé sa planification ; le premier stage post-Coupe du monde, prévu en septembre, marquera le coup d’envoi de ce nouveau chapitre.
D’ici 2030, l’effectif aura considérablement rajeuni : cet été, treize joueurs étaient encore présents par rapport à 2022, mais ils pourraient être encore moins nombreux d’ici là. Telle est la nature du football international : une évolution permanente. Dès lors, les joueurs de l’USMNT se trouvent dans des situations très diverses alors que l’attention se tourne déjà vers 2030.
Classons-les donc par niveaux afin d’évaluer la situation de chacun alors qu’une époque s’achève et qu’une nouvelle commence.