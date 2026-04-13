Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-NED-EREDIVISIE-NAC BREDA-TWENTEAFP

Traduit par

Les négociations entre le FC Barcelone et le jeune talent néerlandais sont gelées

Mercato
LaLiga
FC Barcelone
R. Nijstad
Twente
Espagne

Le FC Barcelone suspend temporairement le transfert de Rod Nystad.

Rod Nystad, défenseur de Twente, figure parmi les joueurs européens qui ont retenu l’attention du service sportif du FC Barcelone en vue d’un éventuel transfert.

Le défenseur néerlandais figure depuis plusieurs mois sur les tablettes du club catalan, et son nom continue de circuler avec insistance au sein de la direction sportive.

Âgé de seulement 18 ans, le défenseur de Twente est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération aux Pays-Bas. Malgré son jeune âge, il a déjà commencé à accumuler de l’expérience au plus haut niveau. Il se distingue par un physique imposant (1,93 m) et une présence marquée dans la surface de réparation, ainsi que par des qualités laissant présager une carrière prometteuse sur la scène européenne.

Lire aussi

Deux joueurs du Bayern Munich mettent en garde contre le piège du Real

  • Netherlands v Germany - U18 Four Nations TournamentGetty Images Sport

    Le club néerlandais a fixé le prix du transfert de Nistad, mais le FC Barcelone préfère prendre son temps avant de décider.

    Selon le journal Sport, le FC Barcelone a mis le dossier Rod Nystad en stand-by : les négociations sont actuellement au point mort.

    Le club catalan juge simplement qu’il n’est pas encore temps d’entamer officiellement les démarches pour recruter le défenseur de Twente, sans pour autant l’écarter de ses plans.

    Selon le quotidien, la principale raison de ce report n’est pas uniquement financière, même si Twente évalue le joueur à environ 8 millions d’euros. Le Barça juge ce montant élevé pour un défenseur encore jeune et en plein développement, malgré son immense talent.

    Le club catalan assure que le défenseur n’est pas écarté, mais qu’il s’agit avant tout d’une question de timing, de planification et de stratégie. 

    Le club préfère attendre que le contexte de la saison se dessine avant de décider de relancer, ou non, ce dossier.

    Lire aussi

    Les dribbles de Yamal déjouent Mbappé et Vinícius

    • Publicité
Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Eredivisie
Twente crest
Twente
TWE
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC