Rod Nystad, défenseur de Twente, figure parmi les joueurs européens qui ont retenu l’attention du service sportif du FC Barcelone en vue d’un éventuel transfert.

Le défenseur néerlandais figure depuis plusieurs mois sur les tablettes du club catalan, et son nom continue de circuler avec insistance au sein de la direction sportive.

Âgé de seulement 18 ans, le défenseur de Twente est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération aux Pays-Bas. Malgré son jeune âge, il a déjà commencé à accumuler de l’expérience au plus haut niveau. Il se distingue par un physique imposant (1,93 m) et une présence marquée dans la surface de réparation, ainsi que par des qualités laissant présager une carrière prometteuse sur la scène européenne.

Lire aussi

Deux joueurs du Bayern Munich mettent en garde contre le piège du Real