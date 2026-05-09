Le débat sur la valeur de Laimer a atteint les plus hautes sphères du club, le président d’honneur Uli Hoeness appelant à une rigueur salariale. Si Hoeness salue la contribution du milieu de terrain, il rappelle avec fermeté que nul joueur ne prime sur la santé financière du club. « Konny est un joueur que j’estime beaucoup. Il est très important pour l’équipe et pour l’image du club. Il travaille énormément pour le groupe », a-t-il confié à DAZN. Avant d’ajouter, tranchant : « Mais il n’est pas Maradona. Et ce genre de joueur doit accepter qu’il y a des limites. » Malgré ces propos musclés, le directeur sportif Max Eberl assure que les discussions restent sereines : « Il n’y a aucune animosité. »

« Konny est un joueur que j'apprécie énormément. Il est extrêmement important pour l'équipe, ainsi que pour l'image du club à l'extérieur. Il travaille incroyablement dur pour l'équipe », a déclaré Hoeness àDAZN. Avant d'ajouter un avertissement sévère : « Mais il n'est tout simplement pas Maradona. Et de tels joueurs doivent accepter qu'il y ait des limites. » Malgré ces propos fermes, Eberl a insisté sur le fait que les négociations restaient professionnelles, affirmant : « Il n'y a aucune animosité. »