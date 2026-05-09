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Les négociations entre le Bayern Munich et Konrad Laimer sont dans l’impasse, alors que le directeur cherche à « combler le fossé » avec la star autrichienne
Eberl admet que les négociations sont dans l’impasse
Les négociations contractuelles entre le Bayern et Konrad Laimer occupent actuellement le devant de la scène médiatique en Allemagne. Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre leur collaboration, le directeur sportif Max Eberl a confirmé que les discussions n’ont pas progressé ces dernières semaines. Interrogé par Sky en marge de la rencontre Bayern-Wolfsburg, Eberl a fait le point sur la situation avec franchise.
« Il y a deux points de vue qui ne concordent pas pour l’instant. Nous voulons prolonger le contrat de Konni, c’est un fait. Nous devons maintenant trouver un terrain d’entente concernant les attentes », a déclaré Eberl.
- AFP
Les exigences financières sont source de tensions
Polyvalent et travailleur, Laimer porte les couleurs du Bayern depuis l’été 2023. Son contrat actuel court jusqu’en 2027, année de ses 30 ans. Mais la nouvelle ligne directrice du club, qui impose des limites financières plus strictes lors des négociations, contraste avec les exigences salariales du milieu de terrain.
Âgé de 28 ans, il perçoit actuellement un salaire estimé entre 8 et 9 millions d’euros par an, mais il chercherait à obtenir une augmentation substantielle pour atteindre environ 15 millions d’euros annuels. Ce montant dépasserait toutefois le plafond que la direction bavaroise souhaite respecter à ce stade, créant ainsi l’impasse que Max Eberl évoque comme un « fossé à combler ».
Hoeness plaide pour l’instauration de limites financières
Le débat sur la valeur de Laimer a atteint les plus hautes sphères du club, le président d’honneur Uli Hoeness appelant à une rigueur salariale. Si Hoeness salue la contribution du milieu de terrain, il rappelle avec fermeté que nul joueur ne prime sur la santé financière du club. « Konny est un joueur que j’estime beaucoup. Il est très important pour l’équipe et pour l’image du club. Il travaille énormément pour le groupe », a-t-il confié à DAZN. Avant d’ajouter, tranchant : « Mais il n’est pas Maradona. Et ce genre de joueur doit accepter qu’il y a des limites. » Malgré ces propos musclés, le directeur sportif Max Eberl assure que les discussions restent sereines : « Il n’y a aucune animosité. »
« Konny est un joueur que j'apprécie énormément. Il est extrêmement important pour l'équipe, ainsi que pour l'image du club à l'extérieur. Il travaille incroyablement dur pour l'équipe », a déclaré Hoeness àDAZN. Avant d'ajouter un avertissement sévère : « Mais il n'est tout simplement pas Maradona. Et de tels joueurs doivent accepter qu'il y ait des limites. » Malgré ces propos fermes, Eberl a insisté sur le fait que les négociations restaient professionnelles, affirmant : « Il n'y a aucune animosité. »
- AFP
Kroos prend la défense de la star autrichienne
Alors que la direction du club appelle à la modération, l’ancienne star du Bayern Munich Toni Kroos s’est prononcée en faveur de l’octroi à Laimer du salaire qu’il souhaite. La légende du Real Madrid et vainqueur de la Coupe du monde 2014 estime que l’importance des « héros méconnus » qui effectuent le sale boulot au milieu de terrain est souvent mal prise en compte dans les structures salariales actuelles. Kroos a profité de son podcast pour faire valoir que l’impact de Laimer sur les matchs justifie une rémunération plus élevée.
« Il est important pour l’équipe. Il a prouvé son importance. Et il ne faut pas sous-estimer la valeur de payer un euro de plus à des joueurs qui ne marquent pas 40 buts », a-t-il déclaré dans son podcast. Alors que le dossier Laimer s’étire, le Bayern doit donc trouver l’équilibre financier tout en conservant l’un de ses éléments les plus fiables en Bavière.