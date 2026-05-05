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Les négociations concernant le contrat de Dusan Vlahovic sont toujours dans l’impasse, l’attaquant maintenant ses principales exigences après cinq réunions avec la Juventus
Match nul à l'Allianz Stadium
Vlahovic a enfin mis fin à une disette de 180 jours sans but en marquant un superbe coup franc contre l'Hellas Vérone, mais la liesse dans les tribunes de l'Allianz Stadium n'a pas pu masquer la tension croissante en coulisses. Si le but de l'international serbe a sauvé la Juve d'une défaite humiliante face à une équipe reléguée, il n'a guère contribué à débloquer un processus de renouvellement de contrat au point mort qui atteint désormais un tournant décisif.
L’ancien joueur de la Fiorentina demeure central dans les plans du club, déterminé à sécuriser la quatrième place en Serie A. Néanmoins, alors que son contrat expire dans 56 jours, le fossé reste net entre son entourage et la direction turinoise. Les responsables de la Continassa ont réaffirmé des contraintes financières strictes, créant une impasse délicate avec le camp de l’attaquant.
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Les obstacles financiers et les exigences des agents
Selon La Gazzetta dello Sport, cinq réunions distinctes ont déjà eu lieu entre les dirigeants de la Juventus et Milos Vlahovic, le père et agent de l’attaquant. Au cours de ces discussions, le camp du joueur a fait preuve d’une surprenante volonté de compromis sur le plan salarial, proposant un renouvellement de contrat à court terme avec une rémunération calquée sur celle de Kenan Yildiz.
Vlahovic percevrait ainsi environ 7 millions d’euros par an, contre les 12 millions d’euros de son salaire actuel.
Malgré cette concession apparente sur la rémunération, aucun accord n’a encore été trouvé. Les principaux points de blocage concernent les coûts annexes, en particulier les commissions d’agent et la prime à la signature réclamées par le clan du Serbe.
La Juventus campe sur ses positions et refuse de satisfaire ces exigences financières secondaires, plongeant les discussions dans une impasse alors que le compte à rebours du mercato estival a déjà commencé.
La Juventus lance un ultimatum sans équivoque
Alors que la date butoir approche à grands pas, la Juve met la pression sur le clan Vlahovic. Selon les informations qui filtrent du siège du club, les Bianconeri ont fixé un plafond financier qu’ils refusent de dépasser pour s’assurer la signature de l’attaquant.
Selon certaines sources, ce serait même un véritable ultimatum : la Juventus met en quelque sorte le joueur face à ses responsabilités, l’invitant à accepter les conditions ou à chercher un nouveau club.
La direction privilégie la pérennité financière du club plutôt que de céder aux exigences élevées des représentants, quitte à risquer le départ de son avant-centre star.
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La perspective du marché des agents libres se rapproche.
Contrairement à la Juventus, les agents de Vlahovic ne semblent pas pressés de conclure un accord. Ils savent qu’une fin de saison en fanfare ne pourrait que faire grimper la cote de l’attaquant sur le marché des transferts.
S’il venait à être libéré de tout contrat, de grands clubs européens tels que l’AC Milan ou le Bayern Munich pourraient rapidement revenir dans la course pour s’assurer les services du joueur de 24 ans, sans avoir à payer de frais de transfert.
En attendant, joueurs et club ont convenu de se concentrer sur l’objectif sportif : une qualification pour la Ligue des champions. L’incertitude demeure néanmoins.