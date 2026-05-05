Selon La Gazzetta dello Sport, cinq réunions distinctes ont déjà eu lieu entre les dirigeants de la Juventus et Milos Vlahovic, le père et agent de l’attaquant. Au cours de ces discussions, le camp du joueur a fait preuve d’une surprenante volonté de compromis sur le plan salarial, proposant un renouvellement de contrat à court terme avec une rémunération calquée sur celle de Kenan Yildiz.

Vlahovic percevrait ainsi environ 7 millions d’euros par an, contre les 12 millions d’euros de son salaire actuel.

Malgré cette concession apparente sur la rémunération, aucun accord n’a encore été trouvé. Les principaux points de blocage concernent les coûts annexes, en particulier les commissions d’agent et la prime à la signature réclamées par le clan du Serbe.

La Juventus campe sur ses positions et refuse de satisfaire ces exigences financières secondaires, plongeant les discussions dans une impasse alors que le compte à rebours du mercato estival a déjà commencé.



