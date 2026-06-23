« Les mots ne suffisent pas pour lui rendre justice » : Luis Suárez rend hommage à Lionel Messi après avoir vu son coéquipier « radieux » de l'Inter Miami briller lors de la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine

Suárez a souligné que le bonheur personnel de Messi comptait autant que les records historiques qu’il bat sur le terrain. « Les mots ne suffisent pas pour lui rendre justice, que ce soit en tant que joueur ou en tant que spectateur », a déclaré Suárez à propos de son ami. « Pour moi, qui le connais bien, le voir heureux et savourer la Coupe du monde, c’est ce qu’il y a de mieux. »

Ces performances de haut niveau font suite à un superbe hat-trick réalisé contre l’Algérie lors d’une victoire convaincante 3-0 au match d’ouverture. Suárez a ajouté : « C’est un plaisir de le voir jouer. J’adore ça. Le voir heureux, le voir profiter de sa Coupe du monde avec son équipe nationale, entouré de gens qui le soutiennent et qui sont à ses côtés. »