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« Les mots ne suffisent pas pour lui rendre justice » : Luis Suárez rend hommage à Lionel Messi après avoir vu son coéquipier « radieux » de l'Inter Miami briller lors de la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine
Suárez célèbre un exploit historique
Suarez a exprimé son immense fierté après la performance éclatante de Messi lors des premiers jours de la compétition. Le capitaine argentin a rejoint le panthéon du football international en inscrivant un doublé lors de la large victoire contre l’Autriche.
Ce doublé, son 18^e but en Coupe du monde, lui permet de distancer de deux unités l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose. Évoquant cet exploit historique, Suárez a déclaré qu’aucun mot ne pouvait véritablement décrire l’impact de son coéquipier à l’Inter Miami, qui continue de dominer la scène internationale aux côtés de ses partenaires en sélection.
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Un spectacle enchanteur
Suárez a souligné que le bonheur personnel de Messi comptait autant que les records historiques qu’il bat sur le terrain. « Les mots ne suffisent pas pour lui rendre justice, que ce soit en tant que joueur ou en tant que spectateur », a déclaré Suárez à propos de son ami. « Pour moi, qui le connais bien, le voir heureux et savourer la Coupe du monde, c’est ce qu’il y a de mieux. »
Ces performances de haut niveau font suite à un superbe hat-trick réalisé contre l’Algérie lors d’une victoire convaincante 3-0 au match d’ouverture. Suárez a ajouté : « C’est un plaisir de le voir jouer. J’adore ça. Le voir heureux, le voir profiter de sa Coupe du monde avec son équipe nationale, entouré de gens qui le soutiennent et qui sont à ses côtés. »
Le groupe se rallie autour de Messi
La charge émotionnelle derrière ces derniers buts est apparue au grand jour lorsque Messi a fondu en larmes après avoir marqué contre l’Algérie, en raison d’une situation personnelle difficile. Sa famille a confirmé que Jorge Messi suivait actuellement un traitement médical pour une maladie dont la nature n’a pas été révélée. En réaction, le défenseur argentin Lisandro Martinez a révélé que tout le groupe s’était rallié autour de son capitaine.
« Nous ne devons surtout pas le laisser tomber, surtout en ce moment », a déclaré Martinez. « Leo a besoin d’être ici pour prendre du plaisir. » Le défenseur a insisté : Messi occupe à lui seul le sommet de ce sport. « Il n’y a pas lieu de le comparer », a-t-il ajouté. « Il est seul au sommet. Je suis sans voix… Je ressens simplement une joie immense qu’il soit là et qu’il soit argentin. Nous devons en être reconnaissants. Il n’y a pas de mots… Il ne reste plus qu’à profiter de sa présence. »
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Le Soulier d'or et les ambitions de titre
L'Argentine est déjà assurée de terminer en tête de son groupe et affrontera la Jordanie lors de son dernier match de la phase de groupes. Après avoir soulevé le trophée en 2022, Messi vise désormais un deuxième titre mondial consécutif. Les supporters du monde entier scruteront le parcours du capitaine pour voir s'il parviendra à maintenir son élan fulgurant et à conduire l'Argentine vers un nouveau triomphe historique en phase à élimination directe.