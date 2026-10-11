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« Les montagnes russes des émotions ! » : Vincent Kompany s’exprime après que la VAR a annulé quatre buts du Bayern
Kompany revient sur le nul spectaculaire dans le derby
L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a vu son équipe vivre un après-midi extraordinaire en étant tenue en échec sur la pelouse d'Augsbourg (2-2). Malgré une possession largement dominée et six ballons envoyés au fond des filets, quatre positions de hors-jeu ont privé les champions de la victoire.
Le derby bavarois s'est avéré chaotique dès le coup d'envoi, Augsbourg ouvrant le score avant même que neuf secondes ne se soient écoulées.
« C'était des montagnes russes sur le plan émotionnel, a déclaré Kompany après le coup de sifflet final. Nous avons mis le ballon au fond des filets six fois, mais quatre n'ont pas compté. Nous ne sommes pas contents, parce que nous n'avons pas gagné. »
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L’entraîneur reconnaît des lacunes défensives malgré l’attaque
Kompany a souligné que, si le Bayern s’est créé une multitude d’occasions, des erreurs défensives lui ont finalement coûté les trois points. « Quand on se procure autant d’occasions, c’est qu’on a fait beaucoup de choses correctement », a noté Kompany.
« Mais quand on commet des erreurs comme celles que nous avons faites et qui amènent deux buts, il est logique que nous n’ayons pas gagné. »
« Je ne pensais pas que nous nous créerions autant d’occasions, 29 tirs, quatre buts refusés pour hors-jeu. Ça fait mal sur le moment, mais on passe à autre chose. »
Kimmich et Kane qualifient le résultat de malchanceux
Le milieu de terrain Joshua Kimmich et l'attaquant Harry Kane ont fait écho à la frustration de leur entraîneur après avoir vu leur pression en fin de match ne pas déboucher sur un but victorieux. Kane a délivré deux passes décisives pour Ismael Saibari et Nathaniel Brown, mais a touché la barre transversale plus tôt dans le match.
« Un autre jour, on gagnerait ce match », a déclaré Kane. « On leur a offert deux occasions faciles et ils nous ont punis. »
Kimmich a ajouté : « Les 20 à 30 dernières minutes, en particulier, ont été une grosse séquence de domination. J'appellerais ça un match nul malchanceux. »
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Des échéances européennes attendent en Ligue des champions
Le Bayern reste deuxième du classement de Bundesliga après ce match nul et tourne immédiatement son attention vers la scène européenne. L’équipe de Kompany se déplacera pour affronter Viking en Ligue des champions mardi soir.
L’entraîneur insiste sur le fait que ses joueurs doivent digérer rapidement cette déception.
« Heureusement, nous avons beaucoup de matches, donc nous devons passer à autre chose », a conclu Kompany.
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