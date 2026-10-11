L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a vu son équipe vivre un après-midi extraordinaire en étant tenue en échec sur la pelouse d'Augsbourg (2-2). Malgré une possession largement dominée et six ballons envoyés au fond des filets, quatre positions de hors-jeu ont privé les champions de la victoire.

Le derby bavarois s'est avéré chaotique dès le coup d'envoi, Augsbourg ouvrant le score avant même que neuf secondes ne se soient écoulées.

« C'était des montagnes russes sur le plan émotionnel, a déclaré Kompany après le coup de sifflet final. Nous avons mis le ballon au fond des filets six fois, mais quatre n'ont pas compté. Nous ne sommes pas contents, parce que nous n'avons pas gagné. »