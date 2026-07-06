Selon Sky, la délégation de la DFB, emmenée par le président Bernd Neuendorf et le vice-président Hans-Joachim Watzke, proche de Klopp, doit arriver jeudi aux États-Unis. Klopp y restera en tant qu’expert pour MagentaTV jusqu’à la fin de la Coupe du monde.
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Les modalités de la durée du contrat et une rémunération nettement supérieure à celle de Julian Nagelsmann sont évoquées : la date du premier entretien entre la DFB et Jürgen Klopp serait déjà arrêtée
Selon Sky, les premières séries de négociations entre les dirigeants de la DFB, Klopp et son conseiller Marc Kosicke sont prévues vendredi et samedi. Plusieurs points importants devraient y être abordés, notamment la durée du contrat. D’après Sky, la DFB privilégierait un contrat allant jusqu’à la Coupe du monde 2030 incluse.
Sur le plan salarial, la DFB devra faire un effort. Selon Sky, Klopp, actuellement directeur mondial du football chez Red Bull, touche un salaire fixe annuel compris entre neuf et dix millions d’euros. Pour le convaincre, la DFB devrait lui proposer une rémunération au moins équivalente, de l’ordre de dix millions d’euros.
Le technicien de 59 ans empocherait ainsi nettement plus que son prédécesseur Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après l’élimination précoce de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Nagelsmann percevait environ sept millions d’euros par an ; à son départ, la DFB et le technicien de 38 ans se sont mis d’accord sur une indemnité de 6,8 millions d’euros, soit un peu moins qu’un des deux salaires annuels auxquels il avait encore droit au titre de son contrat, valable jusqu’à l’Euro 2028.
- Getty Images Sport
Le plan de la DFB est clair : finaliser d’abord un accord avec Jürgen Klopp, puis engager des négociations avec Red Bull.
Les discussions avec Klopp, déjà partant pour prendre le poste de sélectionneur, doivent aussi préciser l’influence que l’ex-coach du BVB et de Liverpool aura au sein de la DFB en dehors de l’équipe A. Il s’agira également de définir quels adjoints il veut à ses côtés.
Selon Sky, la DFB veut d’abord s’entendre avec l’entraîneur, puis négocier avec Red Bull pour le libérer d’un contrat qui court jusqu’en 2029.
Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig, devrait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour négocier avec la DFB. Selon les informations disponibles, Red Bull serait disposé à libérer Klopp de son contrat et à ne pas s’opposer à son départ vers la sélection nationale, mais le club exige des solutions équitables en contrepartie.
« Je dois aussi en parler avec mon patron, Oliver Mintzlaff. Le football allemand lui tient à cœur. Red Bull doit s’en sortir sans encombre. Ce n’est pas si simple de se retirer de cette affaire », avait récemment souligné Klopp sur MagentaTV.
Avec Jürgen Klopp sur le banc ? Les prochains matchs internationaux de l'Allemagne
Date
Compétition
Match
24 septembre
Ligue des Nations
Pays-Bas - Allemagne
27 septembre
Ligue des Nations
Allemagne - Grèce
1er octobre
Ligue des Nations
Allemagne - Serbie
4 octobre
Ligue des Nations
Grèce - Allemagne
13 novembre
Ligue des Nations
Serbie - Allemagne
16 novembre
Ligue des Nations
Allemagne - Pays-Bas
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