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Oliver Maywurm

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Les modalités de la durée du contrat et une rémunération nettement supérieure à celle de Julian Nagelsmann sont évoquées : la date du premier entretien entre la DFB et Jürgen Klopp serait déjà arrêtée

Allemagne
Coupe du monde
J. Klopp

Les premières étapes concrètes pour nommer Jürgen Klopp au poste de sélectionneur de l’équipe d’Allemagne sont désormais calées.

Selon Sky, la délégation de la DFB, emmenée par le président Bernd Neuendorf et le vice-président Hans-Joachim Watzke, proche de Klopp, doit arriver jeudi aux États-Unis. Klopp y restera en tant qu’expert pour MagentaTV jusqu’à la fin de la Coupe du monde.

  • Selon Sky, les premières séries de négociations entre les dirigeants de la DFB, Klopp et son conseiller Marc Kosicke sont prévues vendredi et samedi. Plusieurs points importants devraient y être abordés, notamment la durée du contrat. D’après Sky, la DFB privilégierait un contrat allant jusqu’à la Coupe du monde 2030 incluse.

    Sur le plan salarial, la DFB devra faire un effort. Selon Sky, Klopp, actuellement directeur mondial du football chez Red Bull, touche un salaire fixe annuel compris entre neuf et dix millions d’euros. Pour le convaincre, la DFB devrait lui proposer une rémunération au moins équivalente, de l’ordre de dix millions d’euros.

    Le technicien de 59 ans empocherait ainsi nettement plus que son prédécesseur Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après l’élimination précoce de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Nagelsmann percevait environ sept millions d’euros par an ; à son départ, la DFB et le technicien de 38 ans se sont mis d’accord sur une indemnité de 6,8 millions d’euros, soit un peu moins qu’un des deux salaires annuels auxquels il avait encore droit au titre de son contrat, valable jusqu’à l’Euro 2028.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le plan de la DFB est clair : finaliser d’abord un accord avec Jürgen Klopp, puis engager des négociations avec Red Bull.

    Les discussions avec Klopp, déjà partant pour prendre le poste de sélectionneur, doivent aussi préciser l’influence que l’ex-coach du BVB et de Liverpool aura au sein de la DFB en dehors de l’équipe A. Il s’agira également de définir quels adjoints il veut à ses côtés.

    Selon Sky, la DFB veut d’abord s’entendre avec l’entraîneur, puis négocier avec Red Bull pour le libérer d’un contrat qui court jusqu’en 2029.

    Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RB Leipzig, devrait se rendre aux États-Unis la semaine prochaine pour négocier avec la DFB. Selon les informations disponibles, Red Bull serait disposé à libérer Klopp de son contrat et à ne pas s’opposer à son départ vers la sélection nationale, mais le club exige des solutions équitables en contrepartie.

    « Je dois aussi en parler avec mon patron, Oliver Mintzlaff. Le football allemand lui tient à cœur. Red Bull doit s’en sortir sans encombre. Ce n’est pas si simple de se retirer de cette affaire », avait récemment souligné Klopp sur MagentaTV.

  • Avec Jürgen Klopp sur le banc ? Les prochains matchs internationaux de l'Allemagne

    Date

    Compétition

    Match

    24 septembre

    Ligue des Nations

    Pays-Bas - Allemagne

    27 septembre

    Ligue des Nations

    Allemagne - Grèce

    1er octobre

    Ligue des Nations

    Allemagne - Serbie

    4 octobre

    Ligue des Nations

    Grèce - Allemagne

    13 novembre

    Ligue des Nations

    Serbie - Allemagne

    16 novembre

    Ligue des Nations

    Allemagne - Pays-Bas

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