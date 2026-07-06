Selon Sky, les premières séries de négociations entre les dirigeants de la DFB, Klopp et son conseiller Marc Kosicke sont prévues vendredi et samedi. Plusieurs points importants devraient y être abordés, notamment la durée du contrat. D’après Sky, la DFB privilégierait un contrat allant jusqu’à la Coupe du monde 2030 incluse.

Sur le plan salarial, la DFB devra faire un effort. Selon Sky, Klopp, actuellement directeur mondial du football chez Red Bull, touche un salaire fixe annuel compris entre neuf et dix millions d’euros. Pour le convaincre, la DFB devrait lui proposer une rémunération au moins équivalente, de l’ordre de dix millions d’euros.

Le technicien de 59 ans empocherait ainsi nettement plus que son prédécesseur Julian Nagelsmann, qui avait démissionné après l’élimination précoce de l’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay. Nagelsmann percevait environ sept millions d’euros par an ; à son départ, la DFB et le technicien de 38 ans se sont mis d’accord sur une indemnité de 6,8 millions d’euros, soit un peu moins qu’un des deux salaires annuels auxquels il avait encore droit au titre de son contrat, valable jusqu’à l’Euro 2028.