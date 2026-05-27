Comme chaque saison, plusieurs nouvelles recrues se sont avérées déterminantes, même si dénicher des perles rares reste un véritable casse-tête. Dépenser sans compter pour des valeurs sûres n’est pas non plus sans risque, car les sommes en jeu rendent tout échec inacceptable.

Heureusement pour les clubs européens, plusieurs investissements ont déjà porté leurs fruits au cours des neuf derniers mois. À l’issue d’un vote impliquant les rédactions de FootballCo à travers le continent, GOAL a établi le classement des 20 meilleures recrues de la saison européenne, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :

À noter : les joueurs dont le transfert a été finalisé avant le mercato estival 2025 (comme Eli Junior Kroupi) ou dont le prêt a été transformé en transfert définitif (à l’image de Victor Osimhen) ont été exclus de cette sélection.