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Euro Signing of Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Les meilleurs transferts européens de la saison : Luis Diaz, Marcus Rashford et le top 20 des transferts de la saison 2025-2026 selon GOAL – classement

Opinion
Ligue des Champions
L. Diaz
R. Cherki
M. Rashford
G. Donnarumma
S. Lammens
M. Zubimendi
L. Modric
Endrick
J. Pedro
A. Semenyo
J. Garcia
D. Malen
FC Barcelone
Manchester United
Arsenal
Bayern Munich
Manchester City
Chelsea
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Liga Portugal
J. Tah
Y. Diomande
G. Xhaka
L. Vuskovic
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Panichelli
L. Suarez
AC Milan
Roma
RB Leipzig
Sporting CP
Lens
Rennes
Strasbourg
Lyon
Sunderland
Hambourg
FEATURES

La saison européenne 2025-2026 touche à son terme. Arsenal et le Paris Saint-Germain s’affronteront samedi en finale de la Ligue des champions, après avoir respectivement conquis les titres en Angleterre et en France. Dans le même temps, le Bayern Munich et l’Inter ont réalisé le doublé national, tandis que Barcelone conserve son trône en Liga et que le Real Madrid conclut l’exercice dans le chaos.

Comme chaque saison, plusieurs nouvelles recrues se sont avérées déterminantes, même si dénicher des perles rares reste un véritable casse-tête. Dépenser sans compter pour des valeurs sûres n’est pas non plus sans risque, car les sommes en jeu rendent tout échec inacceptable.

Heureusement pour les clubs européens, plusieurs investissements ont déjà porté leurs fruits au cours des neuf derniers mois. À l’issue d’un vote impliquant les rédactions de FootballCo à travers le continent, GOAL a établi le classement des 20 meilleures recrues de la saison européenne, en se basant sur les performances globales, les attentes avant le transfert et le rapport qualité-prix :

À noter : les joueurs dont le transfert a été finalisé avant le mercato estival 2025 (comme Eli Junior Kroupi) ou dont le prêt a été transformé en transfert définitif (à l’image de Victor Osimhen) ont été exclus de cette sélection.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-REIMSAFP

    20Joaquin Panichelli (Strasbourg) - 17 millions d'euros

    Il y a un an, Joaquín Panichelli évoluait encore en Segunda División avec Mirandés ; aujourd’hui, si une blessure au genou n’avait pas brutalement interrompu sa saison en mars, il aurait probablement préparé la Coupe du monde avec l’Argentine après une saison décisive sous les couleurs de Strasbourg.

    Recruté par Alavés après avoir inscrit 20 buts lors de son prêt à Mirandes, l’attaquant a pris un excellent départ en France et s’est imposé comme meilleur buteur de Ligue 1, avec 16 réalisations en 27 matchs, avant qu’une blessure ne mette prématurément fin à sa saison. Il avait également ajouté quatre buts dans d’autres compétitions, et sa forme éclatante avait donné lieu à des rumeurs de transfert vers Chelsea et l’Atlético de Madrid.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    19Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 millions de livres sterling

    Antoine Semenyo s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue lors de la première moitié de la saison de Premier League. On a donc appris que le contrat de l’international ghanéen à Bournemouth comprenait une clause libératoire activable dès l’ouverture du mercato hivernal, et plusieurs cadors du championnat ont aussitôt manifesté leur intérêt.

    C’est finalement Manchester City qui a remporté la course. L’attaquant n’a pas faibli malgré le saut de niveau et la pression liée à la performance. Il a inscrit sept buts lors de ses douze premières apparitions sous les couleurs des hommes de Pep Guardiola, en lice pour le titre. Bien qu’il n’ait pas pu maintenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison, il est resté un pilier de l’effectif citizen. Son sublime coup de pied décisif en finale de la FA Cup est resté dans les mémoires.

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    18Joao Pedro (Chelsea) – 60 millions de livres sterling

    João Pedro savait que reproduire le feu d’artifice de ses débuts avec Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs s’annonçait difficile, mais l’ancien attaquant de Brighton a poursuivi sa moisson de buts et déstabilisé les défenses de Premier League tout au long de sa première saison à Stamford Bridge.

    Il a finalement inscrit 20 buts toutes compétitions confondues, terminant cinquième du classement du Soulier d’or anglais avec 15 réalisations en championnat. Son excellent jeu de pivot et ses dribbles percutants lui ont valu l’adhésion des supporters, qui l’ont désigné Joueur de l’année de Chelsea. D’où l’incompréhension générale face à son absence de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde cet été.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    17Endrick (Lyon) est prêté.

    Il est clair que la carrière d’Endrick au Real Madrid ne s’est pas déroulée comme prévu. Son passage au Bernabéu a même touché un point bas lors de la première partie de saison, puisqu’il n’a disputé que 11 minutes en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. Un départ temporaire loin de la capitale espagnole s’est alors imposé pour permettre à l’ancien prodige de se relancer, et c’est à Lyon qu’il a choisi de s’exiler en janvier.

    Un triplé éclatant contre Metz dès sa troisième apparition fait alors la une des quotidiens sportifs internationaux. Il termine la saison avec huit buts et huit passes décisives en 24 matchs, contribuant ainsi à la qualification de l’OL pour la prochaine Ligue des champions et à son retour en sélection brésilienne pour la Coupe du monde.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    16Esteban Lepaul (Rennes) - 13,5 millions d'euros

    Si vous n’avez pas suivi la Ligue 1 cette saison, le nom d’Esteban Lepaul vous est peut-être inconnu, mais l’attaquant a fait sensation en France lors d’une saison remarquable sous les couleurs de Rennes. Âgé de 26 ans, il a progressivement franchi les échelons jusqu'à atteindre l'élite et a conclu l'exercice 2025-2026 en tant que meilleur buteur du championnat, avec 21 réalisations, soit cinq unités d'avance sur ses plus proches poursuivants.

    Recruté à Angers fin août, il a immédiatement fait forte impression en marquant contre son ancien club dès ses débuts. Mais c’est surtout sa forme des dernières semaines qui a fait monter sa cote en flèche : il a inscrit 12 buts lors de ses 14 derniers matchs, propulsant Rennes à la sixième place et lui offrant un billet pour l’Europa League.

  • rashford(C)Getty Images

    15Marcus Rashford (Barcelone) est prêté.

    Après avoir relancé sa carrière lors d’un bref prêt à Aston Villa la saison passée, Marcus Rashford devait franchir un cap en 2025-2026 pour ne pas tomber dans l’oubli après ses déboires à Manchester United. Rejoindre une attaque barcelonaise déjà bien fournie était un pari, mais celui-ci s’est révélé payant pour l’international anglais.

    Bien qu’il n’ait pas été un titulaire indiscutable, l’international anglais a rarement déçu Hansi Flick, terminant sa saison en Catalogne avec 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. À 28 ans, il a directement participé à un but tous les deux matchs environ, ce qui explique pourquoi les Blaugrana envisagent sérieusement de transformer son prêt en transfert définitif.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    14Martin Zubimendi (Arsenal) – 56 millions de livres sterling

    Après avoir décliné l’offre de Liverpool durant l’été 2024, Martin Zubimendi a finalement posé ses valises en Premier League douze mois plus tard, s’engageant avec Arsenal malgré une tentative de dernière minute du Real Madrid pour conserver le milieu de terrain en Espagne. Dès son arrivée, il a formé, aux côtés de Declan Rice, l’un des meilleurs duos de milieux centraux du championnat, apportant énergie et intelligence au cœur du jeu des Gunners.

    L’ancien milieu de la Real Sociedad a même inscrit cinq buts. Si un léger essoufflement en fin de saison lui a coûté sa place dans le onze de départ lors des dernières semaines, il a tout de même participé à l’intégralité du parcours victorieux d’Arsenal vers le titre, ne manquant que deux rencontres lors de la route vers la finale de la Ligue des champions.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City) : 26 millions de livres sterling.

    L’été dernier, l’annonce a surpris : le Paris Saint-Germain était prêt à céder Gianluigi Donnarumma. Les exploits de l’international italien avaient joué un rôle déterminant dans la victoire de l’équipe de Luis Enrique en Ligue des champions. Même si Donnarumma ne correspond pas au profil de gardien généralement recherché par Pep Guardiola, le recruter à l’Etihad pour un prix modique était une opportunité que Manchester City ne pouvait pas laisser passer.

    S’il a parfois souffert balle au pied et fléchi sur certaines phases arrêtées, l’Italien s’est révélé intouchable entre les perches. Depuis son arrivée en Premier League, il occupe la première place tant au classement du pourcentage d’arrêts (72,9 %) qu’à celui des buts évités (5,8). Seul David Raya, lauréat du Gant d’or, a fait mieux que ses 15 clean sheets.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Senne Lammens (Manchester United) - 18 millions de livres sterling

    Il est vrai que la barre que doit franchir un gardien de Manchester United pour gagner le soutien des supporters a été abaissée ces dernières années, mais cela ne doit pas occulter les performances de Senne Lammens lors de sa première saison à Old Trafford. Préféré à Emiliano Martinez alors que les Red Devils évaluaient leurs options vers la fin du mercato estival, Lammens a géré avec une relative aisance son passage du Royal Antwerp, malgré son manque d’expérience au plus haut niveau.

    Le Belge de 23 ans a immédiatement imposé son autorité, rassurant sa défense et repoussant avec efficacité les nombreux coups de pied arrêtés, une spécialité du championnat anglais. Statistiquement, il pointe à la deuxième place des gardiens ayant le plus d’arrêts décisifs à son actif (4,4 buts évités), juste derrière Gigi Donnarumma.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    11Florian Thauvin (Lens) - 6 millions d'euros

    Avant de s’engager avec Lens pour l’été 2025, Florian Thauvin a passé deux saisons solides à l’Udinese, après un bref passage au Mexique chez les Tigres. En tant que joueur expérimenté, on attendait de lui qu’il apporte son leadership et qu’il serve de modèle à Pierre Sage. L’ancien Marseillais a toutefois dépassé ces attentes.

    L’attaquant a conclu l’exercice avec 14 buts et 10 passes décisives, contribuant à la lutte acharnée de Lens pour le titre de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, avant de clore une saison mémorable en mettant fin à 27 ans de disette et en remportant la Coupe de France. Rappelé en équipe de France plus tôt dans l’année, Thauvin a même marqué et offert une passe décisive lors de la victoire en finale contre Nice.

  • Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    10Luka Vuskovic (Hambourg) est prêté.

    La saison des Spurs a été globalement morose, mais les performances du défenseur prêté Luka Vuskovic à Hambourg offrent un véritable motif d’espoir aux supporters londoniens. À seulement 19 ans, le jeune Croate s’est révélé dominant dans l’axe de la défense et a grandement contribué au maintien tranquille du club allemand en Bundesliga.

    Dominant dans l’axe de la défense, il a aussi confirmé sa réputation de buteur en inscrivant six réalisations, soit le total le plus élevé pour un défenseur dans l’élite allemande. Les Spurs espèrent désormais que les rumeurs d’intérêt de Barcelone et d’autres clubs ne se concrétiseront pas, alors qu’ils s’apprêtent à accueillir l’international croate au sein de leur équipe première.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    9Luka Modric (AC Milan) est libre.

    Malgré ses 40 ans fêtés en septembre, Luka Modric a brillé cette saison sous les couleurs de l’AC Milan. Libéré par le Real Madrid, le milieu croate a posé ses valises à San Siro et a rapidement become l’un des principaux artisans de la course au Scudetto des Rossoneri.

    La portée et la précision de ses passes demeurent de premier ordre, et il n’est pas responsable de l’effondrement milanais en fin de saison, qui a non seulement enterré les espoirs de Scudetto, mais aussi privé le club d’une place en Ligue des champions.

  • FBL-POR-CUP-SPORTING-TORREENSEAFP

    8Luis Suárez (Sporting CP) - 23 millions d'euros

    Remplacer Viktor Gyokeres au Sporting CP s’annonçait comme un défi de taille, mais Luis Suarez n’a pas été impressionné par cette responsabilité. Recruté à Grenade après avoir terminé meilleur buteur de la deuxième division espagnole lors de la saison 2024-2025, l’international colombien a immédiatement pris le relais du Suédois avec l’intention d’égaler son impressionnant total de buts.

    L’international colombien a conclu l’exercice avec 38 réalisations toutes compétitions confondues, dont 28 en 32 journées de championnat, et délivré huit passes décisives. Comme avec Gyokeres, le Sporting a donc déniché une pépite hors de l’élite et en récolte aujourd’hui les fruits.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    7Jonathan Tah (Bayern Munich) est libre.

    Dans un mouvement caractéristique du « style Bayern Munich », le champion d’Allemagne a rapidement recruté le capitaine du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, dès la fin de son contrat l’été dernier, et le défenseur allemand s’est rapidement acclimaté à la vie à l’Allianz Arena.

    Il a formé avec Dayot Upamecano une paire de centraux fiable, et si les projecteurs ont surtout brillé pour les joueurs offensifs du Bayern, le doublé de Vincent Kompany n’aurait pas été possible sans la solidité défensive que Tah a contribué à instaurer.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Joan Garcia (Barcelone) - 25 millions d'euros

    Joan Garcia a suscité la polémique lorsqu’il a décidé, l’été dernier, de quitter l’Espanyol pour rejoindre son rival local tant détesté, le FC Barcelone. Mais les craintes que les critiques dont il faisait l’objet puissent affecter ses performances ont rapidement été dissipées, Garcia s’imposant comme le meilleur gardien de but de la Liga grâce à une série de performances exceptionnelles.

    En 30 matchs, le joueur de 25 ans n’a concédé que 21 buts, contribuant au sacre national de l’équipe de Hansi Flick. Garcia termine également en tête du classement espagnol des clean sheets (15), du pourcentage d’arrêts (77,9 %) et des buts évités (10,2), performances qui l’intronisent dans le débat sur le poste de gardien titulaire de la Roja pour la Coupe du monde.

  • Everton v Sunderland - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland) - 17 millions de livres sterling

    Peu de transferts ont été plus surprenants l'été dernier que la décision de Granit Xhaka de quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre Sunderland, fraîchement promu. Même l'entraîneur de Leverkusen, Erik ten Hag, a été pris au dépourvu par le départ de l'international suisse vers Wearside. Les Black Cats savaient qu'ils avaient réalisé un coup de maître et ont immédiatement confié le brassard de capitaine à Xhaka. Il ne les a pas déçus.

    Le milieu suisse a immédiatement pris les commandes du groupe de Régis Le Bris, apportant une expérience précieuse après la montée via les barrages. Ses passes de qualité ont abouti à six passes décisives, un total seulement dépassé par huit joueurs dans tout le championnat. Sans le ballon, il figure dans le top 5 % des milieux de terrain pour les tirs bloqués et les dégagements, illustrant son impact à chaque extrémité du terrain et son rôle clé dans la qualification européenne des Black Cats.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    4Yan Diomande (RB Leipzig) - 20 millions d'euros

    Recruté l’été dernier par le RB Leipzig pour 20 millions d’euros alors qu’il n’avait disputé que dix matchs avec l’équipe première de Leganés, Yan Diomande s’apprête à quitter la Red Bull Arena douze mois plus tard pour un montant près de cinq fois supérieur. Sa saison exceptionnelle, ponctuée de treize buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, lui a valu d’être couronné « Meilleur jeune joueur de l’année » en Bundesliga et a largement contribué au retour du club en Ligue des champions.

    Le jeune attaquant de 19 ans a séduit les supporters par ses dribbles audacieux et son sens du spectacle, terminant la saison avec 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances ont largement contribué au retour du RB Leipzig en Ligue des champions, et l’on comprend aisément pourquoi Liverpool et le PSG se livrent une bataille acharnée pour recruter l’international ivoirien avant la Coupe du monde.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    3Donyell Malen (AS Rome) - en prêt

    Parmi les recrues de janvier, rares sont celles qui ont eu un impact aussi immédiat que Donyell Malen. L’attaquant néerlandais est arrivé à la Roma en prêt en provenance d’Aston Villa, alors que Gian Piero Gasperini cherchait à renforcer son attaque pour compléter la défense solide qu’il avait rapidement mise en place dans la capitale italienne. Même l’entraîneur des Giallorossi n’avait pas anticipé à quel point Malen s’adapterait rapidement à la vie au Stadio Olimpico.

    En 18 matchs de Serie A, l’attaquant de 27 ans a inscrit 14 buts, propulsant la Roma à la troisième place et lui offrant un retour en Ligue des champions, absent depuis la saison 2018-2019. Malgré son arrivée à mi-parcours, Malen a terminé deuxième ex aequo du classement des buteurs, juste derrière Lautaro Martínez.


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    2Rayan Cherki (Manchester City) : 30,5 millions de livres sterling.

    Arrivé à Manchester City malgré des interrogations sur son attitude et sa capacité à s’intégrer dans le collectif de Pep Guardiola, Rayan Cherki n’a pas toujours été titulaire à l’Etihad. Pourtant, le Français s’est imposé comme l’un des joueurs les plus enthousiasmants de Premier League dès sa première saison.

    Seul Bruno Fernandes, qui a battu tous les records, a délivré plus de passes décisives en Premier League que les 12 réalisées par Cherki, auteur par ailleurs de quatre offrandes supplémentaires dans les autres compétitions et de 10 buts. À seulement 22 ans, l’international français s’impose déjà comme un élément clé pour Enzo Maresca, et ses meilleures années se situent clairement devant lui.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Luis Diaz (Bayern Munich) - 70 millions d'euros

    Liverpool doit sans doute regretter d’avoir laissé partir Luis Diaz l’été dernier. Certes, l’ailier colombien avait manifesté son souhait de quitter Anfield, mais le voir s’épanouir au Bayern Munich doit être douloureux pour ses anciens coéquipiers de Merseyside, surtout au regard du contraste entre sa saison réussie et les difficultés de l’équipe d’Arne Slot à défendre son titre en Premier League.

    Au sein d’un trio d’attaque redoutable, il a inscrit 26 buts et délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues, s’offrant au passage les titres de champion d’Allemagne et de la DFB-Pokal. Sa vitesse d’exécution et ses dribbles dévastateurs ont fait le cauchemar des arrières latéraux adverses.