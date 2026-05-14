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Ameé Ruszkai

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Les meilleurs transferts de la saison en WSL : le top 10 de GOAL pour la saison 2025-2026 - classement

WSL Série printemps
WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
Manchester City Women
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
Tottenham Hotspur Women
London City Lionesses
Aston Villa Women
FEATURES
J. Falk
B. Olsson
O. Smith
L. Kendall
C. Nnadozie
A. Thompson
F. Godfrey
J. Rose
J. Park
T. Koga

Le marché des transferts dans le football féminin est devenu complètement fou au cours des 18 derniers mois. C'est en janvier de l'année dernière que Naomi Girma est devenue la première joueuse à atteindre le million de dollars dans ce sport, et pourtant, elle n'est désormais plus que la sixième joueuse la plus chère de tous les temps, les transferts à sept chiffres devenant soudainement de plus en plus fréquents à mesure que ce sport prend de l'ampleur.

Trois des joueuses classées devant Girma ont rejoint la WSL l’été dernier, et deux d’entre elles figurent parmi les meilleures recrues de la division selon GOAL cette saison. Mais la réussite ne se limite pas aux gros chèques : le championnat a aussi profité de transferts gratuits, de prêts et de jeunes talents prometteurs arrivés cette année en Angleterre.

Voici, en exclusivité pour GOAL, le top 10 des meilleures recrues de la saison 2025-2026 de WSL : des noms qui ont propulsé leurs nouveaux clubs vers des sommets historiques, des titres et, surtout, loin de la zone de relégation.

  • Lucia Kendall Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    La saison d’Aston Villa a été pour le moins mouvementée, ponctuée de pics éclatants, de revers cinglants et de rencontres à haut rendement offensif. Si le parcours en dents de scie rend difficile l’évaluation précise du projet du club, le mercato a tout de même apporté quelques notes positives. L’internationale japonaise Maya Hijikata s’est révélée être un véritable joyau, et l’arrière latérale néerlandaise Lynn Wilms occupe ex aequo la tête du classement des passeuses décisives de la WSL pour sa première saison également marquante. Toutefois, c’est Lucia Kendall qui émerge comme l’une des meilleures recrues de cette campagne.

    Titulaire à cinq reprises sous le maillot des Lionesses malgré seulement six sélections, elle a rapidement imposé son autorité. Âgée de 21 ans, elle se distingue par la qualité de son jeu, sa capacité à gagner les duels et sa polyvalence au milieu de terrain, où elle peut endosser n’importe quel rôle.

    Alors que sa première saison à Villa touche à sa fin, elle figure parmi les meilleures joueuses de l’équipe dans plusieurs catégories : en tête pour le nombre d’interceptions, deuxième pour les passes réussies dans la moitié de terrain adverse et pour les fautes obtenues, tout en intégrant le top 5 de Villa pour les passes décisives et le pourcentage de duels au sol remportés. Sa deuxième saison en WSL s’annonce donc passionnante.

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  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Freya Godfrey (Lionesses de Londres)

    La saison de WSL a mis en lumière un vivier de jeunes talents locaux, comme en atteste l’arrivée progressive de nouvelles joueuses dans le groupe des Lionesses de Sarina Wiegman, parmi lesquelles Kendall. Freya Godfrey, non encore sélectionnée avec l’équipe A d’Angleterre mais convoquée à deux reprises cette saison, illustre cet essor.

    Prêtée la saison passée, elle a contribué à la promotion du club avant de s’engager définitivement cet été, quittant ainsi Arsenal où elle a été formée pendant sept ans. La jeune femme de 20 ans récolte aujourd’hui les fruits de ce pari audacieux, s’étant imposée comme l’une des meilleures joueuses de London City lors de la première saison du club et de Godfrey en première division.

    Meilleure buteuse et passeuse de son équipe, elle totalise neuf contributions directes (but ou passe décisive) en 17 matchs, soit une toutes les 124 minutes. Des statistiques remarquables pour une joueuse encore inexpérimentée, au sein d’un effectif qui, malgré des performances en dents de scie, se dirige vers une honorable septième place.

  • Jennifer Falk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    Le mercato de janvier de Liverpool a été déterminant pour assurer le maintien du club en WSL pour une nouvelle saison, et aucune recrue de cette période n'a sans doute été aussi importante que Jennifer Falk. Avant son arrivée, l’entraîneur Gareth Taylor avait tour à tour aligné Faye Kirby et Rafaela Borggrafe, sans que l’une ou l’autre parvienne à préserver ses cages inviolées lors des 11 premières journées. En sept matchs seulement, Falk a réalisé quatre clean sheets, permettant aux Reds de quitter la dernière place et d’éviter la relégation.

    En WSL, les Reds ont encaissé 21 buts en 11 matchs avant son arrivée, contre seulement 10 en 10 rencontres avec elle, l’internationale suédoise affichant un pourcentage d’arrêts impressionnant de 71,4 %. Selon plusieurs sources, Gareth Taylor souhaiterait donc la recruter définitivement alors que son prêt en provenance de Hacken touche à sa fin.

  • Olivia Smith Arsenal 2025-26Getty

    7Olivia Smith (Arsenal)

    Alors que le mercato féminin a été marqué l’an dernier par plusieurs transferts retentissants, c’est Olivia Smith qui a été sacrée première joueuse de l’histoire à atteindre le cap du million de livres sterling, lorsque Arsenal a décidé de mettre le prix pour recruter la jeune ailière canadienne, après sa première saison très impressionnante en Angleterre avec Liverpool. Ses performances sur les bords de la Mersey l’avaient consacrée meilleure recrue de la saison précédente de WSL, et ses exploits dans la capitale lui valent de figurer à nouveau sur la liste cette année.

    Seules les attaquantes Alessia Russo et Stina Blackstenius, ainsi que la milieu Frida Maanum, auteur d’une fin de saison éclatante, ont affiché un total supérieur de buts et passes décisives pour les Gunners. Son jeu direct, sa capacité à marquer et à faire marquer, ainsi que sa régularité précieuse, constituent des atouts majeurs pour l’équipe de Renee Slegers, qui devrait continuer à profiter pleinement de son talent au fil des saisons, d’autant plus qu’elle n’a que 21 ans.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    6Jess Park (Manchester United)

    La saison de Manchester United en WSL s’est avérée décevante. Malgré un parcours jusqu’en finale de coupe et une qualification historique pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine, les Red Devils terminent à la quatrième place du championnat et manquent donc l’Europe l’an prochain, une situation frustrante. Au-delà des performances en coupes, quelques transferts méritent d’être soulignés, même si le club n’a pas été aussi actif qu’il l’aurait dû. Julia Zigiotti Olme a brillé au milieu de terrain, mais c’est Jess Park qui s’est imposée comme l’une des meilleures recrues estivales de la division.

    L’internationale anglaise a été une révélation en attaque, où Marc Skinner lui a confié un rôle inédit. Le pari a réussi : Park a vécu sa saison la plus productive en WSL, avec six buts et cinq passes décisives.

    Si la saison a été globalement délicate pour United, les performances de Park offrent un vrai motif d’espoir pour l’avenir. À seulement 24 ans, elle devrait encore progresser à mesure qu’elle s’adaptera pleinement à ce nouveau rôle.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Après un triplé national historique et invaincu lors de la première saison de Sonia Bompastor, la deuxième campagne de Chelsea sous la houlette de la technicienne française s’est avérée plus terne, même si elle a tout de même débouché sur un trophée. Les Blues ont perdu leur couronne de championnes de WSL pour la première fois depuis sept ans, mais elles se qualifieront tout de même pour la Coupe d’Europe à l’issue d’une saison pourtant touchée par une série de blessures. Le secteur offensif a été le plus touché, ce qui a placé une pression supplémentaire sur les épaules d’Alyssa Thompson, arrivée en provenance d’Angel City l’été dernier pour un transfert à sept chiffres.

    Malgré son transfert, l’un des plus onéreux de l’histoire du football féminin, la jeune Américaine est arrivée à 20 ans avec une expérience encore limitée au plus haut niveau. Le club ne comptait sans doute pas s’appuyer sur elle aussi vite. Pourtant, elle a assumé le rôle de leader offensif et occupait, avant la dernière journée, la tête du classement des buteuses et des passeuses décisives de la WSL.

    Et ce, même si l’Américaine a parfois été alignée à des postes qui ne lui ont pas toujours permis d’exprimer tout son potentiel, en raison des blessures. Cette première année en Angleterre s’est avérée très prometteuse pour la jeune Américaine, qui ne devrait cesser de progresser.

  • Beata Olsson Liverpool Women 2025-26Getty Images

    4Beata Olsson (Liverpool)

    Si le mercato d’hiver a grandement contribué à éloigner Liverpool de la zone de relégation, le club a aussi renforcé son effectif lors du mercato estival. Risa Shimizu, arrivée en prêt, a brillé dès sa première saison malgré un passé récent marqué par une rupture des ligaments croisés. Sa performance laisse présager que Liverpool pourrait bientôt négocier son transfert définitif avec Manchester City. Mais c’est Beata Olsson qui s’est imposée comme la pièce maîtresse du mercato estival et l’une des meilleures recrues de la WSL. Ses buts ont été décisifs pour assurer le maintien du club.

    La Suédoise de 25 ans est arrivée en Angleterre en pleine confiance, après avoir inscrit neuf buts en 15 matchs en 2025 en Damallsvenskan. Elle a mis quelques semaines à s’adapter à la WSL, mais a ensuite trouvé son rythme : quatre réalisations lors des six dernières journées avant la trêve, pour trois points cruciaux au compteur des Reds, malgré une série sans victoire et un nombre d’occasions limité. En janvier, elle a également ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre Leicester, alors lanterne rouge, un succès crucial pour le maintien.

    Avec six buts et deux passes décisives, la Suédoise a participé à 40 % des réalisations des Reds cette saison. En clair, Liverpool ne se serait pas sorti du piège sans elle. Recruter une attaquante aussi infatigable, qui affiche le deuxième meilleur taux de conversion des tirs parmi les joueuses ayant tenté au moins dix frappes en WSL cette saison, devra être une priorité absolue cet été.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    3Toko Koga (Tottenham)

    Quelle saison pour Tottenham ! Pour sa première année à la tête du club londonien, l’entraîneur Martin Ho a immédiatement imposé sa patte, notamment grâce à un recrutement ciblé. Signe Gaupset, arrivée cet hiver, semble promise à un brillant avenir, tandis que l’impact de Cathinka Tandberg en attaque a été très impressionnant. Mais c’est Toko Koga qui s’est distinguée parmi les nouvelles recrues, la jeune joueuse de 20 ans s’imposant comme l’une des meilleures joueuses de la WSL cette saison.

    Associée à l’internationale australienne Clare Hunt au cœur de la défense des Spurs, elle a bloqué plus de tirs que toute autre joueuse de WSL cette saison, contribuant aux clean sheets contre Arsenal et Manchester United et permettant à son équipe de se hisser à la 5e place du classement, son meilleur résultat historique en termes de classement et de points.

    En phase de possession, Koga se montre tout aussi influente : aucune joueuse de champ n’a réussi plus de longues passes décisives pour les Spurs, et l’internationale japonaise pointe au deuxième rang pour la précision des passes, ainsi que dans le top 5 des passeuses les plus précises dans la moitié de terrain adverse. Si le club parvient à la conserver, elle s’imposera comme un pilier central du projet à venir.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    2Jade Rose (Manchester City)

    Les raisons de la domination de Manchester City cette saison, alors que le club se dirige vers son premier titre de WSL depuis dix ans, sont multiples. Si son attaque, la plus prolifique du championnat, attire les regards, la défense mérite elle aussi d’être saluée. Si cette audace offensive les a parfois exposés derrière, les Citizens affichent tout de même la deuxième meilleure défense du championnat. Arrivée l’été dernier en provenance du Canada, où elle était déjà internationale, Jade Rose a immédiatement apporté sa pierre à l’édifice.

    Bien qu’elle fût déjà une internationale canadienne confirmée à son arrivée à Manchester l’été dernier, cette saison marque ses débuts en senior après quatre années passées à l’université de Harvard. Elle s’est néanmoins parfaitement intégrée, disputant 18 des 21 matchs de City et s’imposant comme l’une des joueuses phares d’une équipe championne.

    Cinquième ex æquo du championnat pour le nombre de tirs bloqués, elle a réalisé un travail défensif de premier plan, menant l’équipe pour les dégagements et figurant parmi les cinq meilleures pour les interceptions et les duels aériens remportés. Son impact s’est aussi fait sentir dans la phase de possession : seules deux joueuses du championnat ont réussi plus de passes précises qu’elle, et elle pointe au deuxième rang des joueuses de champ de City pour la précision des longues passes.

    À seulement 23 ans, elle possède encore une marge de progression significative, et le recrutement gratuit de la Canadienne par City s’annonce déjà comme un coup de maître dont la valeur ne cessera de croître.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Aucune gardienne, et aucune nouvelle recrue, n’a été aussi impressionnante en WSL cette saison que Chiamaka Nnadozie, que Brighton a recrutée gratuitement en provenance du Paris FC l’été dernier.

    L’internationale nigériane, déjà reconnue comme l’une des meilleures gardiennes du moment grâce à ses performances en Coupe du monde, à la CAN et en France – où elle a contribué à la surprenante victoire de Paris FC en Coupe de France et à son parcours inattendu en Ligue des champions –, a confirmé son statut dès sa première saison en WSL.

    Lors de sa première saison en WSL, aucune gardienne n’a empêché autant de buts, selon les statistiques des buts attendus encaissés. Grâce à ses arrêts, Brighton aurait dû concéder au moins 5,7 buts de plus sans elle, ce qui lui vaut le meilleur pourcentage d’arrêts du championnat.

    Se classer deuxième ex aequo de la WSL pour le nombre de clean sheets, au sein d’une équipe qui devrait terminer sixième après avoir encaissé plus de buts que toutes les formations devant elle sauf une, n’est pas une mince affaire. Si d’autres facteurs entrent en jeu, son apport personnel est incontestable. Seules Hannah Hampton (Chelsea), Ayaka Yamashita (Man City) et Phallon Tullis-Joyce (Man Utd) font mieux qu’elle au classement des clean sheets. Pour GOAL, Nnadozie est donc logiquement la meilleure recrue de la WSL cette saison.