Les meilleurs transferts de la saison en WSL : le top 10 de GOAL pour la saison 2025-2026 - classement

Aucune gardienne, et aucune nouvelle recrue, n’a été aussi impressionnante en WSL cette saison que Chiamaka Nnadozie, que Brighton a recrutée gratuitement en provenance du Paris FC l’été dernier.
L’internationale nigériane, déjà reconnue comme l’une des meilleures gardiennes du moment grâce à ses performances en Coupe du monde, à la CAN et en France – où elle a contribué à la surprenante victoire de Paris FC en Coupe de France et à son parcours inattendu en Ligue des champions –, a confirmé son statut dès sa première saison en WSL.
Lors de sa première saison en WSL, aucune gardienne n’a empêché autant de buts, selon les statistiques des buts attendus encaissés. Grâce à ses arrêts, Brighton aurait dû concéder au moins 5,7 buts de plus sans elle, ce qui lui vaut le meilleur pourcentage d’arrêts du championnat.
Se classer deuxième ex aequo de la WSL pour le nombre de clean sheets, au sein d’une équipe qui devrait terminer sixième après avoir encaissé plus de buts que toutes les formations devant elle sauf une, n’est pas une mince affaire. Si d’autres facteurs entrent en jeu, son apport personnel est incontestable. Seules Hannah Hampton (Chelsea), Ayaka Yamashita (Man City) et Phallon Tullis-Joyce (Man Utd) font mieux qu’elle au classement des clean sheets. Pour GOAL, Nnadozie est donc logiquement la meilleure recrue de la WSL cette saison.