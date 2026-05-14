Les meilleurs transferts de la saison en WSL : le top 10 de GOAL pour la saison 2025-2026 - classement

La saison d’Aston Villa a été pour le moins mouvementée, ponctuée de pics éclatants, de revers cinglants et de rencontres à haut rendement offensif. Si le parcours en dents de scie rend difficile l’évaluation précise du projet du club, le mercato a tout de même apporté quelques notes positives. L’internationale japonaise Maya Hijikata s’est révélée être un véritable joyau, et l’arrière latérale néerlandaise Lynn Wilms occupe ex aequo la tête du classement des passeuses décisives de la WSL pour sa première saison également marquante. Toutefois, c’est Lucia Kendall qui émerge comme l’une des meilleures recrues de cette campagne.

Titulaire à cinq reprises sous le maillot des Lionesses malgré seulement six sélections, elle a rapidement imposé son autorité. Âgée de 21 ans, elle se distingue par la qualité de son jeu, sa capacité à gagner les duels et sa polyvalence au milieu de terrain, où elle peut endosser n’importe quel rôle.

Alors que sa première saison à Villa touche à sa fin, elle figure parmi les meilleures joueuses de l’équipe dans plusieurs catégories : en tête pour le nombre d’interceptions, deuxième pour les passes réussies dans la moitié de terrain adverse et pour les fautes obtenues, tout en intégrant le top 5 de Villa pour les passes décisives et le pourcentage de duels au sol remportés. Sa deuxième saison en WSL s’annonce donc passionnante.