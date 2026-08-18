AFP
Traduit par
« Les meilleurs spécialistes possibles » : Xabi Alonso explique la décision de Chelsea d'engager Austin MacPhee, spécialiste des coups de pied arrêtés d'Aston Villa
Alonso vise des gains marginaux avec MacPhee
Chelsea a affiché son intention de dominer tous les aspects du jeu en s'attachant les services de MacPhee, un mouvement qu'Alonso décrit comme vital pour l'évolution du club. Chelsea a convenu d'une indemnité de compensation avec Aston Villa pour le spécialiste écossais, qui s'est forgé une réputation en transformant l'équipe d'Unai Emery en machine sur coups de pied arrêtés.
Arrivé à Stamford Bridge à la fin du mois de juillet, MacPhee n'a pas perdu de temps pour mettre en place ses nuances tactiques lors d'une exigeante préparation de pré-saison. S'exprimant sur cette nomination auprès de Men In Blazers Network, Alonso a expliqué : « Nous voulons avoir les meilleurs spécialistes possibles dans leurs départements. Bien sûr, Austin a de l'expérience en Premier League. »
Il a ajouté : « Pour le staff, pour nous, cela va aussi être un défi d'apprendre vite et de nous adapter à la Premier League. Donc, avoir Austin à nos côtés, Ben (Roberts), d'autres personnes qui étaient ici l'an dernier avec cette expérience fraîche de la Premier League et qui savent ce qu'il faut pour gagner des matches et préparer chaque match, cela aide énormément. »
- Getty
Construire un effectif prêt pour la Premier League
L’arrivée de MacPhee ne concerne pas seulement les combinaisons sur corner ; il s’agit aussi d’offrir à Alonso une base de connaissances du football national alors qu’il aborde sa première saison dans l’élite anglaise. En conservant des figures comme Ben Roberts et en ajoutant l’expertise de MacPhee, Chelsea a créé un mélange de touche continentale et de pragmatisme de Premier League.
Cette approche collaborative vise à raccourcir la courbe d’apprentissage du principal groupe d’entraîneurs d’Alonso. L’entraîneur a souligné à quel point il est crucial d’avoir dans la pièce des personnes qui comprennent les exigences spécifiques de la division, afin de garantir que l’équipe soit préparée avec minutie à chaque scénario tactique auquel elle pourrait être confrontée au cours de l’éprouvante saison de 38 matches. « Nous sommes heureux qu’Austin soit désormais avec nous. » a déclaré Alonso.
Faire renaître le génie de Cole Palmer
Tandis que le staff technique fait l’objet d’un remaniement, Alonso se concentre tout autant sur la relance de ses principaux atouts sur le terrain, au premier rang desquels Cole Palmer. L’international anglais a vu sa forme fluctuer la saison dernière en raison de soucis physiques, mais son entraîneur estime qu’une remise à zéro sur les plans tactique et physique lui permettra de retrouver son meilleur niveau, celui qui fait tant de dégâts.
Évoquant le plan prévu pour le joueur de 24 ans, Alonso a déclaré au Daily Mail : « La première étape doit être entièrement physique, car le joueur doit se sentir totalement remis et être prêt à 100 % afin de pouvoir donner le maximum sur le terrain. Une fois ce niveau de préparation et cette excellente condition physique atteints, le rôle de la confiance en soi entre en jeu ; il doit ressentir l’efficacité du système, prendre du plaisir dans son style de jeu et comprendre ses responsabilités tactiques. »
- Getty Images Sport
En vue de l'ouverture de saison face à Fulham
La préparation atteindra son point culminant lundi, lorsque Chelsea se déplacera à Craven Cottage pour affronter Fulham lors de son ouverture de saison en Premier League. Ce sera le premier test en compétition pour la nouvelle équipe d’Alonso et son staff technique spécialisé.
Avec un entraîneur expert et un staff renforcé par des spécialistes comme MacPhee, Chelsea aborde la nouvelle saison avec un sentiment d’efficacité clinique. Après le match contre Fulham, Chelsea enchaînera rapidement avec une rencontre de League Cup face à Luton Town, suivie d’un match de championnat contre Brighton.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles