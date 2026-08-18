Chelsea a affiché son intention de dominer tous les aspects du jeu en s'attachant les services de MacPhee, un mouvement qu'Alonso décrit comme vital pour l'évolution du club. Chelsea a convenu d'une indemnité de compensation avec Aston Villa pour le spécialiste écossais, qui s'est forgé une réputation en transformant l'équipe d'Unai Emery en machine sur coups de pied arrêtés.

Arrivé à Stamford Bridge à la fin du mois de juillet, MacPhee n'a pas perdu de temps pour mettre en place ses nuances tactiques lors d'une exigeante préparation de pré-saison. S'exprimant sur cette nomination auprès de Men In Blazers Network, Alonso a expliqué : « Nous voulons avoir les meilleurs spécialistes possibles dans leurs départements. Bien sûr, Austin a de l'expérience en Premier League. »

Il a ajouté : « Pour le staff, pour nous, cela va aussi être un défi d'apprendre vite et de nous adapter à la Premier League. Donc, avoir Austin à nos côtés, Ben (Roberts), d'autres personnes qui étaient ici l'an dernier avec cette expérience fraîche de la Premier League et qui savent ce qu'il faut pour gagner des matches et préparer chaque match, cela aide énormément. »