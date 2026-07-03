Les meilleurs produits dérivés de la Coupe du monde 2026 : des sets LEGO officiels aux maillots rétro

La Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se contente pas d’envahir l’Amérique du Nord cet été : elle s’invite aussi dans nos garde-robes. Alors que la culture football est désormais solidement ancrée dans l’univers de la haute couture, les produits dérivés du tournoi 2026 dépassent le simple cadre des écharpes et des t-shirts à imprimés génériques.

Des collaborations premium, comme la collection Levi’s FA ou le partenariat de Nike avec la marque emblématique Palace Skateboards, aux maillots nationaux superbement revisités par adidas et Nike, l’édition 2026 s’annonce d’ores et déjà comme le tournoi le plus stylé de l’histoire.

Que vous assistiez à un match à Los Angeles, participiez à une soirée de visionnage à Londres ou souhaitiez simplement booster votre streetwear, nous avons sélectionné pour vous le meilleur des produits dérivés de la Coupe du monde 2026, ceux que vous aurez vraiment envie de porter bien après le coup de sifflet final.

Préparez-vous donc à une session shopping et découvrez nos incontournables pour la Coupe du monde 2026 :