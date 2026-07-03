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Renuka Odedra

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Les meilleurs produits dérivés de la Coupe du monde 2026 : des sets LEGO officiels aux maillots rétro

SHOPPING
Coupe du monde

La liste d'achats incontournable pour la Coupe du monde est enfin disponible.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se contente pas d’envahir l’Amérique du Nord cet été : elle s’invite aussi dans nos garde-robes. Alors que la culture football est désormais solidement ancrée dans l’univers de la haute couture, les produits dérivés du tournoi 2026 dépassent le simple cadre des écharpes et des t-shirts à imprimés génériques.

Des collaborations premium, comme la collection Levi’s FA ou le partenariat de Nike avec la marque emblématique Palace Skateboards, aux maillots nationaux superbement revisités par adidas et Nike, l’édition 2026 s’annonce d’ores et déjà comme le tournoi le plus stylé de l’histoire.

Que vous assistiez à un match à Los Angeles, participiez à une soirée de visionnage à Londres ou souhaitiez simplement booster votre streetwear, nous avons sélectionné pour vous le meilleur des produits dérivés de la Coupe du monde 2026, ceux que vous aurez vraiment envie de porter bien après le coup de sifflet final.

Préparez-vous donc à une session shopping et découvrez nos incontournables pour la Coupe du monde 2026 :

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Set « Trophée de la Coupe du monde LEGO »

    Pour aborder l’été footballistique sur la plus grande scène mondiale, rien de tel que cette réplique détaillée du trophée le plus prestigieux du football international, qui permet aux supporters d’emporter chez eux un morceau de la magie dorée du tournoi. Cette impressionnante réplique à l’échelle 1:1 se compose de près de 3 000 pièces et dissimule une scène cachée, accessible en tirant sur une languette située dans la partie supérieure du globe.





  • Tokyo Treat SakurocoTokyo Treat / Sakuroco

    Les coffrets « Tokyo Treat » et « Sakuraco »

    Pour les supporters de football qui raffolent de la cuisine, de la culture et des snacks japonais, les coffrets Tokyo Treat et Sakuraco sont taillés pour vous. Ces abonnements mensuels livrent des friandises et des thés authentiques directement depuis le Japon, garantissant à chaque envoi des produits de qualité.

    En prime, alors que la Coupe du monde bat son plein, TokyoTreat propose une promotion spéciale aux nouveaux abonnés : en utilisant le code « WORLDCUP26 », les abonnés ayant payé d’avance reçoivent des friandises gratuites en bonus. Offre valable jusqu’au 31 juillet 2026 : ne la manquez pas.

    La box TokyoTreat du moment met à l’honneur les « Saveurs d’Okinawa » avec des exclusivités comme des KitKat « Cookies & Cream » et des bonbons acidulés en papier. Côté Sakuraco, la dernière collection aligne la gelée d’ananas d’Okinawa, la tarte à la mangue d’Okinawa et les manju au kokuto. 

    Nous les avons testées : c’est un régal. Alors, pourquoi ne pas savourer ces douceurs pendant les matchs de cet été ? Un moyen simple de conjuguer passion football et découverte culturelle.





  • Nike x Palace collab Nike x Palace

    Nike x Palace

    À la veille de la Coupe du monde 2026, Nike et Palace dévoilent une collection capsule dédiée à l’équipe d’Angleterre. Pour officialiser cette union, les deux marques ont diffusé un court-métrage mettant en scène les légendes Wayne Rooney et Jill Scott. Pièce maîtresse de la gamme, le maillot d’avant-match aux motifs de vitraux réinvente l’iconographie traditionnelle des Three Lions.

    Outre ce maillot, la collection comprend un haut d’entraînement pré-match, des t-shirts, des pièces lifestyle et un blouson aviateur très attendu. La gamme sera bientôt disponible sur SNKRS ; restez à l’affût.




    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

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  • Panini Sticker book Panini

    Album de stickers Panini de la Coupe du monde 2026

    Profitez de votre album de vignettes Panini tant que vous le pouvez encore, car cette activité nostalgique liée aux grands tournois prendra fin en 2030 : la FIFA mettra en effet un terme à son partenariat avec l'entreprise après la Coupe du monde 2030. Mais pour l'instant, vous pouvez encore profiter de tout le plaisir que procure cette merveilleuse collection à chaque grand tournoi. Préparez-vous à échanger vos vignettes et à partir à la chasse aux plus belles d'entre elles !


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Collection « Bringback » d'adidas pour la Coupe du monde

    Si vous aimez les maillots rétro, vous ne pouvez pas vous tromper avec ceux de la collection « Bringback » d’adidas. Cette collection remet au goût du jour des designs légendaires issus de plusieurs générations. S’inspirant d’époques inoubliables de la Coupe du monde de la FIFA, elle fait revivre des silhouettes et des graphismes emblématiques issus des archives, les proposant à une nouvelle génération de fans de football, de collectionneurs et de consommateurs soucieux de leur style. Des motifs géométriques audacieux aux rayures ton sur ton, en passant par des graphismes saisissants sur la poitrine et des palettes de couleurs reconnaissables entre toutes.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    La collaboration entre la créatrice londonienne Priya Ahluwalia et PUMA rend un hommage vibrant et culturellement riche à la communauté mondiale du football, s’imposant comme l’une des collections les plus tendance de l’été. Des hauts et bas stylés aux baskets, cette gamme est idéale pour composer votre garde-robe estivale en vue de la Coupe du monde 2026.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Collection de joueurs LEGO x Coupe du monde de la FIFA


    Mettant à l’honneur Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, la nouvelle gamme LEGO Editions transforme les plus grandes stars du football en modèles à collectionner regorgeant de clins d’œil, de célébrations et de surprises cachées que les fans reconnaîtront immédiatement. Un objet de collection idéal pour tous les âges.



  • adidas WC kits adidas

    Maillots de la Coupe du monde 2026

    La façon la plus évidente de soutenir votre équipe cette année est d'enfiler les maillots officiels « domicile » ou « extérieur » de la Coupe du monde 2026. Nous vous proposons une sélection complète de tous les maillots dévoilés pour les équipes participantes, le tout au même endroit.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Coupe du monde 2026

    Phénomène viral, LABUBU s’invite sur les terrains de la Coupe du monde 2026. Cette collaboration officielle donne naissance à des pièces de collection incontournables : un porte-clés pendentif en peluche vinyle, une poupée en peluche vinyle et une gamme lifestyle FIFA. En mêlant la malice de THE MONSTERS à la ferveur des supporters, cette édition spéciale offre le meilleur des deux univers.


  • adidas Trionda ball adidas

    Ballon officiel de la Coupe du monde 2026

    Pour savourer pleinement cette effervescence des premiers jours, rien de tel que le tout nouveau ballon officiel du tournoi : l’adidas Trionda. Ses couleurs vives – rouge, vert et bleu – rendent un hommage éclatant aux trois pays hôtes, tandis que son nom, fusion de « Tri » et « Onda », évoque les « trois vagues » fluides qui unissent la compétition.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi’s x FA

    Levi’s vient de dévoiler sa toute première collection de jeans en collaboration avec la Fédération anglaise de football (FA), alliant le style streetwear britannique classique à l’effervescence du tournoi. Cette collaboration comprend de superbes pièces, telles qu’un sac fourre-tout, des vestes « trucker », des shorts et un bandana. Ces pièces sont idéales pour soutenir les « Three Lions » et resteront des incontournables de votre garde-robe.