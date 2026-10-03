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Alvino Hanafi
Traduit par

« Les meilleurs parmi les meilleurs ! » : comment le sélectionneur de l’Inde compte résister au Brésil de Carlo Ancelotti à Kolkata

Inde vs Brésil
Inde
Brésil
Matchs Amicaux
C. Ancelotti
Marquinhos
A. Ali
K. Jamil

Le sélectionneur de l’Inde Khalid Jamil et le défenseur Anwar Ali ont appelé au calme alors que l’Inde se prépare à affronter le Brésil de Carlo Ancelotti lors d’un match amical historique à Kolkata. Jamil a demandé à son équipe de mettre son admiration de côté pendant 90 minutes après avoir partagé une chaleureuse rencontre d’avant-match avec les quintuples champions du monde.

  • Ancelotti et le Brésil célèbrent un moment historique dans la ville de Kolkata, folle de football

    Carlo Ancelotti et son équipe du Brésil constellée de stars sont arrivés à Kolkata pour affronter l’Inde dans le cadre d’une rencontre internationale senior historique. Le sélectionneur de la Seleção a chaleureusement enlacé le sélectionneur de l’Inde, Khalid Jamil, sur l’estrade lors des obligations médiatiques d’avant-match, comblant le fossé entre deux univers footballistiques éloignés.

    Ce match marque la première fois que l’équipe nationale senior du Brésil joue sur le sol indien.

    Ancelotti a exprimé sa sincère reconnaissance pour l’immense passion montrée par les supporters locaux envers le football brésilien.


  • imago-sport-1084062027.jpgNurPhoto

    Ancelotti et Marquinhos saluent la passion indienne comme une motivation en or

    S’adressant aux journalistes, Ancelotti a reconnu l’héritage profondément enraciné du Brésil à travers les générations de fans de football indiens qui ont grandi en regardant Pele, Ronaldo et Ronaldinho. Le défenseur Marquinhos a fait écho aux propos de son entraîneur, décrivant l’accueil enthousiaste à Kolkata comme un moment inspirant pour les quintuples vainqueurs de la Coupe du monde.

    Le technicien italien a insisté sur le fait que le Brésil avait l’intention d’offrir un véritable spectacle de qualité au public local.

    « C’est un honneur pour nous d’être ici avec l’équipe nationale, a déclaré Ancelotti. Nous savons à quel point cette région aime l’équipe nationale et le football. Nous sommes heureux d’être ici pour jouer contre l’Inde et montrer la qualité de nos joueurs. » Marquinhos a ajouté que cet accueil chaleureux constituait « une opportunité en or » et « une très grande motivation » pour le groupe.


  • Jamil et Anwar Ali exhortent les Tigres bleus à résister à des adversaires géants

    Malgré le profond respect affiché envers l’équipe d’Ancelotti, le sélectionneur de l’Inde Khalid Jamil et le défenseur Anwar Ali ont insisté sur le fait que les hôtes ne se contenteront pas d’être de simples spectateurs. Jamil, ancien champion d’I-League avec Aizawl et nommé à la tête de l’Inde de manière permanente en août 2025, a demandé à son équipe de mettre son admiration de côté pendant 90 minutes.

    Ali a souligné qu’il reste essentiel de garder son calme sous pression face à des attaquants de classe mondiale.

    « Ils sont la meilleure équipe. Ils sont connus comme les meilleurs des meilleurs », a reconnu Jamil devant les micros. Ali a détaillé l’approche tactique de l’Inde : « Tout le monde sait comment joue le Brésil. Donc, nous devons simplement rester calmes sur le terrain. Et gérer la pression. »


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    L’Inde veut se jauger face à l’élite mondiale du football

    Le classement FIFA souligne l’immense écart entre les deux nations, avec le Brésil classé cinquième et l’Inde pointant à la 138e place. Cependant, Jamil et ses joueurs considèrent l’affiche historique de samedi comme un véritable baromètre du développement continu du football indien.

    Le Brésil d’Ancelotti cherche à conclure sa tournée par une prestation séduisante avant de retrouver la compétition.

    L’Inde vise une prestation défensive disciplinée face à ce géant du football mondial, devant un stade comble à Kolkata.


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