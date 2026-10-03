Carlo Ancelotti et son équipe du Brésil constellée de stars sont arrivés à Kolkata pour affronter l’Inde dans le cadre d’une rencontre internationale senior historique. Le sélectionneur de la Seleção a chaleureusement enlacé le sélectionneur de l’Inde, Khalid Jamil, sur l’estrade lors des obligations médiatiques d’avant-match, comblant le fossé entre deux univers footballistiques éloignés.

Ce match marque la première fois que l’équipe nationale senior du Brésil joue sur le sol indien.

Ancelotti a exprimé sa sincère reconnaissance pour l’immense passion montrée par les supporters locaux envers le football brésilien.



