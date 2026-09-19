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Alvino Hanafi
Traduit par

« Les meilleurs joueurs ont besoin de plus que de talent ! » : Vincent Kompany révèle le secret derrière le triplé héroïque de Michael Olise

Bayern Munich
V. Kompany
M. Olise
Bundesliga

Michael Olise a reçu des éloges appuyés de la part de son entraîneur Vincent Kompany et de son coéquipier Jamal Musiala après un sensationnel triplé contre l’Union Berlin. L’ailier français a recueilli 88 % des votes pour le titre d’homme du match après avoir porté la démonstration de force du Bayern Munich.

  • Olise vole la vedette avec un superbe triplé

    Michael Olise a livré une prestation magistrale lors de la large victoire 7-0 du Bayern Munich contre l'Union Berlin à l'Allianz Arena. L'ailier français a inscrit trois buts, dont une passe décisive piquée pour le deuxième but de la soirée de Harry Kane.

    Son brio individuel lui a valu un impressionnant 88 % des votes des supporters pour le titre d'homme du match.

    Cette performance a mis en lumière l'évolution rapide de l'ailier, devenu l'un des attaquants de couloir les plus redoutables du football européen.

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    Kompany souligne l’éthique de travail infatigable d’Olise

    S'exprimant après le match, l'entraîneur Vincent Kompany a salué le dévouement d'Olise dans l'ombre, soulignant qu'un rendement d'élite exige une discipline de tous les instants. Le technicien a noté que les finitions spectaculaires de l'ailier étaient le résultat direct d'une répétition inlassable à l'entraînement.

    Kompany a également plaisanté en disant que cette performance éclatante constituait un cadeau parfait pour les supporters en route vers les célébrations de l'Oktoberfest.

    « Michael a marqué ces buts, mais il a beaucoup travaillé ces frappes à l'entraînement, a déclaré Kompany. Les grands joueurs ont aussi besoin de plus que de talent. Il y a énormément de travail derrière tout ça. »

  • Musiala salue l’énergie de l’équipe et un cap personnel franchi

    Son coéquipier Jamal Musiala a fait écho aux propos de son entraîneur, saluant le pressing incessant de l'équipe et son niveau d'énergie élevé tout au long de la rencontre. Musiala, qui a ouvert le score avant d'offrir le premier but d'Olise, s'est réjoui d'avoir disputé ses premières 90 minutes depuis un bon moment.

    Il a insisté sur le fait que maintenir une telle intensité reste essentiel pour les ambitions du Bayern dans toutes les compétitions.

    « Cela demande beaucoup de travail pour obtenir une victoire comme celle-ci, a expliqué Musiala. Nous l'avons montré aujourd'hui et avons fourni beaucoup d'énergie jusqu'à la dernière minute. C'est ce dont nous avons besoin pendant 90 minutes à chaque match. »

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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    La dynamique d’Olise donne le ton à la campagne du Bayern

    La forme sensationnelle d'Olise offre au Bayern un immense élan tactique alors qu'il gère ses calendriers national et européen. La capacité de l'ailier à créer et convertir des occasions avec fluidité a ajouté une dimension dangereuse au dispositif offensif de Kompany.

    Avec des coéquipiers comme Musiala également en grande forme à ses côtés, Olise semble promis à jouer un rôle déterminant dans la quête de trophées du Bayern.

    Le Bayern tourne désormais son attention vers les prochaines échéances avec l'intention de maintenir ses standards à très haute intensité.