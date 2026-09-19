Michael Olise a livré une prestation magistrale lors de la large victoire 7-0 du Bayern Munich contre l'Union Berlin à l'Allianz Arena. L'ailier français a inscrit trois buts, dont une passe décisive piquée pour le deuxième but de la soirée de Harry Kane.

Son brio individuel lui a valu un impressionnant 88 % des votes des supporters pour le titre d'homme du match.

Cette performance a mis en lumière l'évolution rapide de l'ailier, devenu l'un des attaquants de couloir les plus redoutables du football européen.