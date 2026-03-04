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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traduit par

Les meilleurs jeunes joueurs d'EA Sports FC 26 : Les attaquants, milieux, défenseurs et gardiens wonderkids au plus fort potentiel en mode Carrière

EA FC
L. Yamal
R. Ngumoha
Endrick
D. Huijsen
P. Cubarsi

Si vous êtes en train de bâtir une dynastie dans EA Sports FC 26, vous devrez investir dans de jeunes talents : GOAL est là pour vous.

Si vous lancez une nouvelle sauvegarde dans le mode Carrière de EA Sports FC 26, vous devez absolument garder un œil sur l’avenir, et cela signifie recruter les meilleurs jeunes joueurs disponibles. Que vous soyez un grand club cherchant à s’attacher le talent du prochain Lionel Messi ou une équipe plus modeste souhaitant réaliser une plus-value en servant de tremplin, acheter de jeunes joueurs à fort potentiel est un aspect essentiel du jeu.

Ici, GOAL vous présente les meilleurs jeunes joueurs à recruter à chaque poste, des attaquants et milieux de terrain aux défenseurs et gardiens, pour vous aider à démarrer en trombe dans le mode Carrière.

LÉGENDE :POS = Poste | CR = Note actuelle | PR = Note potentielle

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  • endrickGetty Images

    Les meilleurs jeunes attaquants et avants-centres dans EA Sports FC 26 : les pépites aux postes d’AC et de BU

    JoueurClubÂgePosteNote actuellePotentiel
    EndrickReal Madrid19BU7791
    Francesco CamardaLecce17BU6587
    Mathys TelTottenham20BU7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19BU7485
    Conrad HarderRB Leipzig20BU7485
    Charalampos KostoulasBrighton18BU7285
    Chido ObiMan Utd17BU6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19BU6884
    Marc GuiuChelsea19BU7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20BU7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19BU7084
    Nelson WeiperMainz20BU7084
    Santiago CastroBologna20BU7684
    Kaye FuroClub Brugge18BU6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19BU7183

    L'attaquant brésilien du Real Madrid Endrick reste le meilleur jeune buteur dans EA Sports FC 26, après avoir déjà été considéré comme l'avant-centre au plus fort potentiel dans FC 25. Sa note au début du jeu est de 77, mais il dispose d'un plafond exceptionnellement élevé de 91, une note qui, si elle est atteinte, le placerait dans une catégorie similaire à celle de joueurs comme Kylian Mbappe et Ousmane Dembele.

    Le jeune joueur de l'AC Milan Francesco Camarda, qui est prêté à Lecce dans le jeu, suit Endrick au niveau du potentiel, avec une note possible de 87, ce qui le place légèrement devant Mathys Tel de Tottenham, dont le potentiel est de 86. Les fans de Manchester United seront impatients de voir comment Chido Obi va se développer, l'adolescent affichant un potentiel de 84 dans le jeu.

    • Publicité
  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Les meilleurs jeunes milieux de terrain dans EA Sports FC 26 : les prodiges aux postes de MOC, AD, AG, MC et MDC

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    Lamine YamalBarcelone18MD8995
    Desire DouePSG20AD8591
    Joao NevesPSG20MC8590
    EstevaoChelsea18MD7889
    Jorthy MokioAjax17MDF7089
    Kenan YildizJuventus20MOC7989
    Arda GulerReal Madrid20MD8189
    Rodrigo MoraPorto18MOC7689
    Rio NgumohaLiverpool17MG6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18MOC7788
    Geovany QuendaSporting18MD7688
    Antonio NusaRB Leipzig20MG7688
    Pablo GarciaReal Betis19MD6887
    Assane Diao DiaouneComo20MG7687
    Lucas BergvallTottenham19MC7787
    Ethan NwaneriArsenal18AD7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19MC8087
    Arthur VermeerenMarseille20MC7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19MD7287
    Kees SmitAZ19MOC7287
    Lennart KarlBayern Munich17MOC6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17MC7586
    Konstantinos KaretsasGenk17MOC7086
    Maher CarizzoVelez19MD7286
    Joao CostaAl Ettifaq20MD7186

    Il n’y aura guère de surprise à apprendre que Lamine Yamal est le meilleur jeune milieu de terrain dans EA Sports FC 26 et, étant donné qu’il n’a que 18 ans, il le sera probablement encore pendant les prochaines années. Le prodige du FC Barcelone fait déjà partie des meilleurs joueurs du jeu et affiche une note potentielle de 95, ce qui signifie qu’il est capable d’imiter des talents comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

    Le duo du Paris Saint-Germain Desire Doue et Joao Neves suit Yamal, avec des notes potentielles de 91 et 90 respectivement, tandis que des joueurs comme Estevao de Chelsea (PR : 89) et le milieu défensif de l’Ajax Jorthy Mokio (PR : 89) seront des talents très convoités, surtout si vous dirigez un plus grand club. L’ailier prometteur de Liverpool Rio Ngumoha mène une série de talents de 17 ans dans notre liste, avec pour la sensation d’Anfield une note potentielle de 88.

    D’autres talents intrigants au sein de ce groupe de joueurs de 17 ans incluent le jeune du Bayern Munich Lennart Karl (PRL 86), le milieu axial lillois Ayyoub Bouaddi (PR : 86) et le MOC grec de Genk Konstantinos Karetsas (PR : 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Les meilleurs jeunes défenseurs dans EA Sports FC 26 : les défenseurs centraux, latéraux gauches et latéraux droits wonderkids

    JoueurClubÂgePOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20DC8289
    Jorrel HatoChelsea19DG7889
    Pau CubarsiBarcelone18DC8288
    Givairo ReadFeyenoord19DD7588
    Finn JeltschStuttgart19DC7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18DG7887
    Luka VuskovicHambourg18DC7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20DC7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20DC7486
    Leny YoroManchester United19DC7886
    Joaquin SeysClub Bruges20DD7386
    Joane GadouRB Salzbourg18DC6685
    YarekPSV20DC7385
    Pau NavarroVillarreal20DC7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20DC7085
    Diego LeonManchester United18DG6485
    Martim FernandesPorto19DD7585
    Josh AcheampongChelsea19DD7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18DC6985
    Ayden HeavenManchester United18DC6984

    Les deux meilleurs jeunes défenseurs centraux d'EA Sports FC 26 jouent tous deux pour l'Espagne, mais de part et d'autre du Clásico. Dean Huijsen du Real Madrid (PR : 89) et Pau Cubarsi de Barcelone (PR : 88) semblent promis à former les bases défensives de la Roja pour les années à venir. Le jeune Allemand Finn Jeltsch et le défenseur central croate Jusko Vuskovic ne sont pas loin derrière, chacun affichant une note potentielle de 87.

    Jorrel Hato de Chelsea est le meilleur jeune arrière gauche du jeu, tandis que le meilleur jeune arrière droit est Givairo Read, qui joue pour Feyenoord. Manchester United semble bien armé pour l'avenir, avec Leny Yoro, Diego Leon et Ayden Heaven qui figurent tous parmi les plus grands jeunes talents défensifs du jeu.

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  • Les meilleurs jeunes gardiens dans EA Sports FC 25 : les gardiens wonderkids

    JoueurClubÂgePOSNote actuellePotentiel
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Liège20GK7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersStrasbourg20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17GK5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19GK6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19GK6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19GK6480

    Bien qu’il se rapproche de la limite d’âge de la catégorie des wonderkids, Guillaume Restes reste le meilleur jeune gardien du jeu. Cependant, le potentiel du portier toulousain est passé de 88 à 86 dans EA Sports FC 26. Matthieu Epolo a un plafond similaire (potentiel : 85), tandis que le gardien allemand Dennis Seimen figure toujours parmi les meilleurs jeunes gardiens du moment.

    La France semble être une terre fertile pour les talents au poste de gardien, avec des joueurs comme Robin Risser, Ewen Jaouen et Mathys Niflore qui évoluent tous dans le pays.

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