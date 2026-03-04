Si vous lancez une nouvelle sauvegarde dans le mode Carrière de EA Sports FC 26, vous devez absolument garder un œil sur l’avenir, et cela signifie recruter les meilleurs jeunes joueurs disponibles. Que vous soyez un grand club cherchant à s’attacher le talent du prochain Lionel Messi ou une équipe plus modeste souhaitant réaliser une plus-value en servant de tremplin, acheter de jeunes joueurs à fort potentiel est un aspect essentiel du jeu.

Ici, GOAL vous présente les meilleurs jeunes joueurs à recruter à chaque poste, des attaquants et milieux de terrain aux défenseurs et gardiens, pour vous aider à démarrer en trombe dans le mode Carrière.

LÉGENDE :POS = Poste | CR = Note actuelle | PR = Note potentielle

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