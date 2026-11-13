Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre cette année, mais le coup d’envoi des premières promotions a déjà été donné. Si vous cherchez à renouveler vos chaussures pour vos matches du dimanche en championnat amateur, à acheter un maillot replica de la saison 2026-27 à prix réduit ou à prendre de l’avance sur vos achats de Noël, novembre est officiellement le meilleur moment de l’année pour en profiter.

De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des distributeurs comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

Pour vous éviter de parcourir sans fin des pages de déstockage désordonnées, nous avons sélectionné les meilleures offres football du Black Friday déjà disponibles.