Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Traduit par

Les meilleures offres de football avant le Black Friday 2026 : des réductions massives sur les chaussures, les tenues et les équipements

SHOPPING

Des chaussures, des maillots ou un nouvel équipement d’entraînement ? ⚽️💰

Le Black Friday tombe officiellement le 27 novembre cette année, mais le coup d’envoi des premières promotions a déjà été donné. Si vous cherchez à renouveler vos chaussures pour vos matches du dimanche en championnat amateur, à acheter un maillot replica de la saison 2026-27 à prix réduit ou à prendre de l’avance sur vos achats de Noël, novembre est officiellement le meilleur moment de l’année pour en profiter.

De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des distributeurs comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

Pour vous éviter de parcourir sans fin des pages de déstockage désordonnées, nous avons sélectionné les meilleures offres football du Black Friday déjà disponibles.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Crampons

    Le Black Friday a beau tomber officiellement le 27 novembre cette année, les premières promotions ont déjà commencé. Que vous cherchiez à changer vos crampons pour vos matches de championnat amateur du dimanche, à acheter un maillot réplique 2026/27 à prix réduit ou à prendre de l’avance sur vos achats de Noël, novembre est officiellement le meilleur moment de l’année pour faire de bonnes affaires.

    De grandes marques comme Nike, adidas et FORZA, ainsi que des enseignes comme Pro: Direct Soccer, ont déjà lancé leurs premières promotions.

    Pour vous éviter de parcourir sans fin des pages de déstockage désordonnées, nous avons sélectionné les meilleures offres football du Black Friday déjà disponibles au Royaume-Uni.

  • England home kitNike

    Répliques de maillots et de tenues de clubs

    Les prix des maillots ont flambé ces dernières années, faisant du Black Friday un rendez-vous incontournable pour les supporters qui veulent afficher les couleurs de leur club.

    Les premières promotions de Nike pour le Black Friday ont déjà fait baisser les prix jusqu’à 30 % supplémentaires sur les tenues 2025/26 et 2026/27. Parmi les offres phares, le maillot extérieur 25/26 de Chelsea est passé à 39,99 £, tandis que les tenues domicile Stadium 2024/25 de l’Angleterre bénéficient de fortes réductions. Chez JD Sports, les prix de produits internationaux incontournables, dont les baskets très attendues, ont également chuté.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    L’équipement indispensable pour l’entraînement

    La technologie et les chaussures de foot, c’est bien, mais rien ne vaut une séance sur la pelouse. Que vous soyez un entraîneur préparant des séances cet hiver ou un parent à la recherche du cadeau de Noël idéal pour un enfant passionné de football, FORZA a lancé une grande opération promotionnelle Warm-Up, avec 15 % de réduction supplémentaire sur l’ensemble du site.

    • But de football FORZA 6 x 4 : Son prix est actuellement passé de 69,99 £ à seulement 33,99 £. Ce but de jardin en PVC non plastifié résiste aux intempéries, se monte sans aucun outil et est fourni avec tous les piquets et clips nécessaires pour jouer immédiatement.
    • Panneau de rebond FORZA RapidFire Wave : Son prix est descendu à 50,99 £. Pour améliorer votre première touche de balle, ce panneau réversible 4-en-1 renvoie le ballon de manière aussi imprévisible qu’en match, ce qui en fait un équipement indispensable pour s’entraîner seul.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • EAFC 27 EA

    Technologie et EA Sports FC 27

    Enfin, pour les amateurs de football virtuel, le Black Friday est sans conteste le meilleur moment pour améliorer leur expérience de match.

    Si vous cherchez à renforcer votre Ultimate Team, les boutiques en ligne proposent déjà des promotions sur les EA FC 27 Points, avec des réductions notables sur les packs de 5 900 et 12 000 points. Et si vous souhaitez renouveler votre matériel, la nouvelle PlayStation 5 Pro est enfin disponible en quantités régulières chez Argos et Amazon UK, tandis que le PlayStation Store propose lui aussi d’importantes promotions anticipées du Black Friday sur les jeux.