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France forwards GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Les meilleures lignes d’attaque de l’histoire de la Coupe du monde : quelle place occuperont les Français Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola après avoir brillé lors du tournoi de 2026 ?

Opinion
Coupe du monde
France
Kylian Mbappé
M. Olise
Ousmane Dembélé
B. Barcola
Paraguay vs France
FEATURES

L'attaque des Bleus a pris le tournoi à l'assaut lors de la Coupe du monde 2026. Après avoir remporté leurs trois matches de groupe, les Français ont dominé la Suède 3-0 en seizièmes de finale, portant leur total à 13 buts marqués, ce qui en fait, au moment où nous écrivons, l'équipe la plus prolifique du tournoi. Sans surprise, Kylian Mbappé est l’artisan majeur de ce total : la superstar du Real Madrid a déjà inscrit six buts en quatre matchs.

Actuel détenteur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé n’est qu’à deux buts de Mbappé et de l’Argentin Lionel Messi dans la course au Soulier d’or, grâce notamment à son magnifique triplé lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, qui a permis à la France de s’assurer la première place du groupe I.

Michael Olise, lui, n’a pas encore ouvert son compteur (son retourné acrobatique face à la Suède a heurté la base du poteau droit), mais l’ailier du Bayern Munich a déjà délivré cinq passes décisives pour les Bleus.

La force du collectif français s’illustre aussi dans la rotation mise en place par Didier Deschamps : Bradley Barcola et Désiré Doué, auteurs de trois buts à eux deux, apportent un supplément de profondeur. Si cette attaque maintenait son rythme jusqu’à la fin de la compétition, quelle place pourrait-elle revendiquer parmi les meilleures lignes avant de l’histoire de la Coupe du monde ?

GOAL vous propose ci-dessous son top 6…

  • Max MorlockHulton Archive

    6Allemagne de l’Ouest, 1954

    L’Allemagne de l’Ouest a peut-être conquis la Coupe du monde 1954 à la surprise générale, mais elle n’était pas pour autant une championne usurpée. L’équipe de Sepp Herberger avait certes été dominée par la Hongrie lors de la phase de groupes, mais elle avait fait preuve d’une résilience remarquable en revenant au score après avoir été menée de deux buts, avant de finalement battre cette même équipe en finale.

    La clé de leur succès résidait dans une attaque brillamment orchestrée par leur capitaine bien-aimé, Fritz Walter, détenteur du record absolu de passes décisives en Coupe du monde (neuf). Max Morlock, auteur de six réalisations en 1954, avait d’ailleurs réduit l’écart en finale après que l’Allemagne de l’Ouest eût encaissé deux buts dès les dix premières minutes.

    Helmut Rahn fut toutefois le héros de la journée, puisqu’il a inscrit l’égalisation à Berne avant de marquer le but de la victoire à six minutes de la fin. Il convient toutefois de noter que, tout comme Rahn, Hans Schäfer et Ottmar Walter ont également marqué quatre buts en Suisse, l’Allemagne de l’Ouest terminant avec un total de 25 buts, le deuxième meilleur total de l’histoire de la Coupe du monde.

    • Publicité
  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    5France, 1958

    Just Fontaine a déclaré dans une phrase restée célèbre que, lorsqu’il avait vu Pelé jouer lors de la Coupe du monde de 1958, cela lui avait donné envie de raccrocher les crampons. Le jeune prodige brésilien était certes exceptionnel, mais Fontaine se sous-estimait quelque peu. Le Français était lui-même un immense talent, un finisseur redoutable qui avait terminé meilleur buteur de ce même tournoi où Pelé s’était illustré en marquant 13 buts en seulement six matches en Suède.

    Fontaine était toutefois le premier à admettre qu’il aurait pu être mieux servi, puisqu’il évoluait aux côtés des attaquants Roger Piantoni et Raymond Kopa. Piantoni et Kopa, qui remporta le Ballon d’Or cette année-là, ont chacun inscrit trois buts, contribuant à la troisième place de la France dans la phase finale de 1958, tandis que Kopa établissait un record de neuf passes décisives lors d’un même tournoi, toujours inégalé.

  • WORLD CUP-1974-CRUYFF-ARGENTINA VS HOLLANDAFP

    4Pays-Bas, 1974

    La Coupe du monde 1974 aurait dû couronner la carrière de Johan Cruyff. Après avoir dominé l’Europe avec l’Ajax et son « football total » innovant, l’icône batave était censée guider les Pays-Bas vers le sacre en Allemagne. Pendant longtemps, aucune sélection ne parut en mesure de rivaliser avec l’équipe de Rinus Michels.

    Entouré de deux merveilleux ailiers, Johnny Rep et Rob Rensenbrink, et bénéficiant du soutien inestimable de Johan Neeskens, un milieu de terrain aux penchants offensifs, Cruyff a émerveillé le monde entier par son élégance et son esprit novateur, menant son pays jusqu’en finale tout en inscrivant trois buts et en délivrant autant de passes décisives. Le défenseur suédois Jan Olsson a même avoué que subir l’inévitable « crochete de Cruyff » restait « le moment dont il était le plus fier » de sa carrière.

    Malheureusement pour les Pays-Bas et pour les nombreux spectateurs neutres, les Oranje ont laissé filer leur avantage d’un but en finale face à l’Allemagne de l’Ouest.

    Malgré ce revers, Cruyff a été désigné meilleur joueur du tournoi, tandis que ses brillants coéquipiers Rep, Rensenbrink et Neeskens, auteurs de dix buts à eux trois, ont contribué à laisser une empreinte indélébile sur la Coupe du monde, et même sur le football en général.

  • WORLD CUP-1954-HUNGARY-TEAMAFP

    3Hongrie, 1954

    « La meilleure équipe à n’avoir jamais remporté la Coupe du monde » : tel est le titre, peu enviable mais indéniablement romantique, qui revient à la magnifique sélection hongroise, finaliste en 1954.

    Les « Puissants Magyars » étaient arrivés en Suisse forts d’une série d’invincibilité entamée en 1950 et étaient considérés comme une force imparable grâce à la puissance époustouflante de leur attaque, composée du légendaire Ferenc Puskás, de l’icône offensive Sándor Kocsis, du pionnier du « faux numéro 9 » Nándor Hidegkuti et du magicien des ailes Zoltán Czibor.

    Sur les 27 buts marqués par la Hongrie durant la phase finale, ce redoutable quatuor a inscrit tous sauf cinq, Kocsis s’illustrant à lui seul avec 11 réalisations. Cette efficacité offensive a permis à l’équipe de Gusztav Sebes d’atteindre la finale, malgré la blessure de Puskás qui avait écarté « le Major galopant » des victoires en phase à élimination directe contre le Brésil et l’Uruguay, tenant du titre.

    Malgré ce bilan offensif record, la Hongrie échoua à soulever le trophée, battue en finale par l’Allemagne de l’Ouest – pourtant dominée 8-3 en phase de groupes – dans un match passé à la postérité sous le nom de « Miracle de Berne ».

  • Ronaldinho Ronaldo Brazil 2002Getty Images

    2Brésil 2002

    La Coupe du monde 2002, coorganisée par le Japon et la Corée du Sud, a été le théâtre de la rédemption de Ronaldo. Quatre ans après avoir été victime d’une crise convulsive avant la finale perdue par le Brésil face à la France – ce qui l’avait, on le comprend, réduit à l’ombre de lui-même au Stade de France –, l’attaquant le plus brillant de l’histoire du football a mené son pays à un cinquième titre en inscrivant huit buts en seulement sept matches, dont un doublé décisif lors de la victoire 2-0 contre l’Allemagne en finale.

    Cependant, comme l’a si bien souligné la feinte de Rivaldo sur le deuxième but de Ronaldo à Yokohama, il n’aurait pas pu y arriver tout seul. Il a été brillamment épaulé par deux des joueurs les plus talentueux que le football ait jamais connus.

    En effet, seul Ronaldo a inscrit plus de buts lors de cette phase finale que Rivaldo, désigné homme du match contre la Belgique en huitièmes puis l’Angleterre en quarts.

    Quant à Ronaldinho, même s’il a été expulsé contre les « Three Lions » peu après avoir battu David Seaman d’un coup franc somptueux, il a régalé les yeux tout au long de la compétition et a prouvé qu’il était, à son tour, destiné à suivre les traces de Rivaldo et Ronaldo en remportant le Ballon d’Or.

  • WORLD CUP-1970-BRAZIL-PELEAFP

    1Brésil 1970

    La sélection brésilienne, championne du monde 1970, est souvent considérée comme la meilleure équipe de l’histoire du football, et sa ligne d’attaque éclatante en est l’une des principales raisons.

    Rivellino possédait l'un des pieds gauches les plus redoutés du football, Tostão était un attaquant travailleur et intelligent, capable aussi bien de créer des occasions que de marquer des buts, tandis que Jairzinho, l'ailier droit rapide comme l'éclair, est entré dans l'histoire en marquant lors des six matchs disputés par la Seleção au Mexique.

    Cependant, Pelé demeurait la star incontestée de ce « plus grand spectacle du monde ». « Le Roi », revenu sur le trône après avoir été littéralement expulsé de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, a inscrit quatre buts et soulevé le trophée Jules Rimet pour la troisième fois, un exploit sans précédent, tandis que le Brésil envoûtait des millions de supporters à travers le globe avec son « Jogo bonito ».


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