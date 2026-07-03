Les meilleures lignes d’attaque de l’histoire de la Coupe du monde : quelle place occuperont les Français Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola après avoir brillé lors du tournoi de 2026 ?

Actuel détenteur du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé n’est qu’à deux buts de Mbappé et de l’Argentin Lionel Messi dans la course au Soulier d’or, grâce notamment à son magnifique triplé lors de la victoire 4-1 contre la Norvège, qui a permis à la France de s’assurer la première place du groupe I.

Michael Olise, lui, n’a pas encore ouvert son compteur (son retourné acrobatique face à la Suède a heurté la base du poteau droit), mais l’ailier du Bayern Munich a déjà délivré cinq passes décisives pour les Bleus.

La force du collectif français s’illustre aussi dans la rotation mise en place par Didier Deschamps : Bradley Barcola et Désiré Doué, auteurs de trois buts à eux deux, apportent un supplément de profondeur. Si cette attaque maintenait son rythme jusqu’à la fin de la compétition, quelle place pourrait-elle revendiquer parmi les meilleures lignes avant de l’histoire de la Coupe du monde ?

GOAL vous propose ci-dessous son top 6…