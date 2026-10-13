Mais Ellen White a délogé Smith de la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre en novembre 2021. Depuis, l’ancienne joueuse de Manchester City, qui a pris sa retraite après le sacre à l’Euro 2022, détient le record à battre. Elle compte environ 13 buts d’avance sur toutes les joueuses actuellement en sélection, mais plusieurs prétendantes remontent au classement et pourraient menacer son record.

Beth Mead est la plus proche. Georgia Stanway se positionne désormais elle aussi, remontant dans le classement historique grâce à une remarquable série de buts en 2025 et 2026. Alessia Russo représente également une menace sérieuse, d’autant qu’elle est l’avant-centre titulaire de l’Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles joueuses détiennent les records que Mead, Stanway et Russo cherchent à battre ? Combien de buts leur manque-t-il pour grimper encore au classement ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre...