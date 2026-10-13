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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

Les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les finisseuses les plus efficaces de la sélection

Angleterre
Women's football
Coupe du monde
Euro féminin
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

L’Angleterre a toujours compté de grandes buteuses. Même avant de devenir l’équipe de premier plan qu’elle est aujourd’hui, après avoir remporté deux Championnats d’Europe consécutifs sous la direction de Sarina Wiegman et atteint sa première finale de Coupe du monde féminine, la sélection pouvait se targuer de posséder d’incroyables talents offensifs. L’icône d’Arsenal Kelly Smith, largement considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, en est un parfait exemple.

Mais Ellen White a délogé Smith de la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre en novembre 2021. Depuis, l’ancienne joueuse de Manchester City, qui a pris sa retraite après le sacre à l’Euro 2022, détient le record à battre. Elle compte environ 13 buts d’avance sur toutes les joueuses actuellement en sélection, mais plusieurs prétendantes remontent au classement et pourraient menacer son record.

Beth Mead est la plus proche. Georgia Stanway se positionne désormais elle aussi, remontant dans le classement historique grâce à une remarquable série de buts en 2025 et 2026. Alessia Russo représente également une menace sérieuse, d’autant qu’elle est l’avant-centre titulaire de l’Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles joueuses détiennent les records que Mead, Stanway et Russo cherchent à battre ? Combien de buts leur manque-t-il pour grimper encore au classement ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 buts)

    Autre joueuse de cette liste qui n’évoluait pas au poste d’avant-centre, Karen Carney a fait étalage de son talent individuel sur la scène internationale pendant 14 ans. Elle a inscrit 33 buts durant cette période, ce qui la place au septième rang ex æquo des meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre. Deux de ces buts ont été marqués lors de l’incroyable parcours anglais à l’Euro 2009, dont un pendant la défaite face à l’Allemagne en finale. Elle en a inscrit deux autres lors du parcours de son équipe jusqu’à sa toute première demi-finale de Coupe du monde féminine, en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 buts)

    Deuxième attaquante de métier de cette liste, Eniola Aluko a elle aussi inscrit 33 buts au cours de ses 13 années avec l’Angleterre, mais en disputant 39 matches de moins que Carney. Trois de ces buts ont été marqués à l’Euro 2009. Aluko a signé un doublé en quart de finale contre la Finlande, pays hôte, dont le but de la victoire. Elle avait auparavant inscrit un but décisif lors d’une autre victoire renversante (3-2), face à la Russie en phase de groupes.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 buts)

    Grâce à son but lors de la victoire 1-0 contre l’Islande en avril, Alessia Russo est entrée dans le top 10 des meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre, avant de grimper encore dans ce classement. Son ratio de buts par sélection est lui aussi remarquable : seules quatre joueuses de cette liste font mieux. Son but le plus récent, l’un des deux qu’elle a inscrits contre la Grèce, était son 33e en seulement 69 sélections avec l’Angleterre.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 buts)

    Le bilan de Georgia Stanway devant le but avec l’Angleterre est remarquable, d’autant qu’elle évolue au milieu de terrain et non en attaque. En 95 sélections, elle a inscrit 35 buts et délivré 21 passes décisives, un total de contributions aux buts impressionnant. Son efficacité devant le but ces derniers mois l’a propulsée parmi les meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre. À seulement 27 ans, elle pourrait encore grimper dans ce classement.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 buts)

    Fara Williams, la joueuse la plus capée de l’histoire de l’Angleterre, a également inscrit de nombreux buts au cours de ses 18 années de carrière internationale. Le plus mémorable reste sans doute le dernier : son penalty a offert à l’Angleterre sa première victoire face à l’Allemagne et la troisième place à la Coupe du monde 2015. Ce n’était pourtant que l’un de ses huit buts inscrits dans les grandes compétitions. Le premier remontait à une dizaine d’années plus tôt, contre le Danemark à Ewood Park, le stade des Blackburn Rovers, alors que l’Angleterre accueillait l’Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 buts)

    Personne dans ce classement ne possède un meilleur ratio de buts par match que Beth Mead, qui marque actuellement près d’un but tous les deux matches avec l’Angleterre. L’ailière a inscrit 40 buts en 81 rencontres, dont six lors du sacre de l’Angleterre à l’Euro 2022, ce qui lui a valu le Soulier d’or du tournoi. À 30 ans, elle pourrait terminer sa carrière bien plus haut que sa cinquième place ex æquo actuelle, tant les écarts avec les joueuses qui la devancent dans ce classement sont faibles.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 buts)

    Dans cette liste, seule Mead affiche un meilleur ratio de buts par match que Karen Walker. Celle-ci a débuté avec l’Angleterre en 1988 et a inscrit 41 buts en 86 sélections avant de prendre sa retraite internationale en 2003. L’un de ses buts les plus marquants a peut-être été celui inscrit lors de la Coupe du monde féminine 1995, quand elle a donné l’avantage à l’Angleterre face au Nigeria (2-1) dans un match de groupe que son équipe a remporté pour se qualifier en quarts de finale, dès sa première participation au tournoi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 buts)

    Avec la même impressionnante moyenne que Walker de 0,48 but par match, Kerry Davis occupe la deuxième place de ce classement grâce à ses 43 buts en 90 sélections avec l’Angleterre. Première femme noire à jouer pour la sélection anglaise, Davis a fait ses débuts en 1982. Elle a évolué en défense et au milieu de terrain, mais aussi en attaque, tout en continuant à marquer à un rythme remarquable. Elle est ainsi restée la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe jusqu’à ce que Kelly Smith la dépasse en 2012, quelque 14 ans après son dernier match avec l’Angleterre.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 buts)

    Largement considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, Smith a détenu pendant neuf ans le record de buts en sélection, après avoir dépassé le total de Davis en marquant contre la Finlande en février 2012. L’attaquante a ensuite inscrit deux autres buts pour son pays, un autre lors de ce même match, puis un contre l’Écosse un an plus tard, avant de prendre sa retraite avec 46 buts à son actif.

    Les buts les plus célèbres de Smith remontent à la Coupe du monde féminine 2007, en raison de la célébration qui a suivi. Après avoir marqué lors du premier match de l’Angleterre face au Japon, Smith a retiré sa chaussure et l’a embrassée, donnant naissance à une image devenue emblématique.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 buts)

    Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de l’Angleterre en septembre 2021, grâce à un triplé contre la Lettonie. Son premier but de la soirée lui a permis d’égaler le total de Smith, avant que les deux suivants ne la propulsent seule en tête du classement. White a encore conforté cette place avec quatre autres buts avant de prendre sa retraite après le sacre de l’Angleterre à l’Euro 2022, avec 52 buts en 113 matches. L’attaquante a marqué deux fois cet été-là et a inscrit 10 buts au total dans les grands tournois, dont six lors de la Coupe du monde féminine 2019, où elle a remporté le Ballon de bronze.