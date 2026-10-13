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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

Les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les autres finisseuses de la sélection

Angleterre
Women's football
Coupe du monde
Euro féminin
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

L’équipe d’Angleterre féminine a toujours compté de grandes buteuses. Même avant de devenir la prétendante au titre qu’elle est aujourd’hui, après avoir remporté deux Championnats d’Europe consécutifs sous la direction de Sarina Wiegman et atteint sa première finale de Coupe du monde féminine, elle pouvait s’appuyer sur d’incroyables talents offensifs. Kelly Smith, figure emblématique d’Arsenal et largement considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, en est un parfait exemple.

Mais Ellen White a délogé Smith de la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine en novembre 2021. Depuis, l’ancienne joueuse de Manchester City, qui a pris sa retraite après le sacre à l’Euro 2022, détient le record à battre. Elle compte environ 13 buts d’avance sur toute joueuse actuellement en sélection anglaise, mais plusieurs prétendantes remontent au classement et pourraient menacer son record.

Beth Mead est la plus proche, tandis que Georgia Stanway s’affirme désormais comme une candidate sérieuse : grâce à une remarquable série de buts en 2025 et 2026, elle a grimpé dans le classement historique. Alessia Russo semble elle aussi représenter une réelle menace, d’autant qu’elle est l’avant-centre titulaire de l’Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles joueuses détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de battre ? Combien de buts leur manque-t-il pour grimper encore au classement ? Et quelles joueuses ont marqué le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 buts)

    Autre joueuse de cette liste à ne pas évoluer au poste d’attaquante, Karen Carney a fait parler son talent sur la scène internationale pendant 14 ans. Elle y a inscrit 33 buts, le septième total le plus élevé de l’histoire de l’Angleterre, à égalité avec d’autres joueuses. Deux de ces buts ont été marqués lors de l’incroyable parcours anglais à l’Euro 2009, dont un en finale lors de la défaite face à l’Allemagne. Elle en a inscrit deux autres en 2015, lorsque l’Angleterre a atteint pour la première fois les demi-finales de la Coupe du monde féminine.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 buts)

    Deuxième véritable attaquante de cette liste, Eniola Aluko a elle aussi inscrit 33 buts au cours de ses 13 années en équipe d’Angleterre, mais en disputant 39 matches de moins que Carney. Trois de ces buts ont été marqués à l’Euro 2009. Aluko a signé un doublé lors de la victoire en quart de finale contre la Finlande, pays hôte, dont le but de la victoire. Elle avait auparavant inscrit un but crucial lors d’un autre succès haletant (3-2), face à la Russie en phase de groupes.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 buts)

    Grâce à son but lors de la victoire 1-0 contre l’Islande en avril, Alessia Russo est entrée dans le top 10 des meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre. Elle a depuis grimpé encore plus haut dans ce classement. Son ratio de buts est lui aussi remarquable : seules trois joueuses de cette liste font mieux. Son but le plus récent, l’un de ses deux buts contre la Grèce, était son 33e en seulement 69 sélections avec l’Angleterre.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 buts)

    Le bilan de Georgia Stanway devant le but avec l’Angleterre est remarquable, d’autant qu’elle évolue au milieu de terrain et non en attaque. En 95 sélections, elle a inscrit 35 buts et délivré 21 passes décisives, un total de contributions offensives impressionnant. Son efficacité devant le but ces derniers mois l’a hissée parmi les meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre. À seulement 27 ans, elle pourrait encore grimper dans ce classement.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 buts)

    Joueuse la plus sélectionnée de l’histoire de l’Angleterre, Fara Williams a également marqué de nombreux buts au cours de ses 18 années de carrière internationale. Le plus marquant reste sans doute le dernier : son penalty a offert à l’Angleterre sa première victoire face à l’Allemagne et la troisième place à la Coupe du monde 2015. Ce n’était pourtant que l’un des huit buts, un total remarquable, qu’elle a inscrits lors des grandes compétitions. Le premier était arrivé quelque 10 ans plus tôt, contre le Danemark, à Ewood Park, le stade de Blackburn Rovers, alors que l’Angleterre accueillait l’Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 buts)

    Personne dans cette liste ne possède un meilleur ratio de buts par match que Beth Mead, qui inscrit à ce stade de sa carrière près d’un but tous les deux matches avec l’Angleterre. L’ailière a marqué 40 buts en 81 matches, dont six lors du sacre de l’Angleterre à l’Euro 2022, ce qui lui a valu le Soulier d’or du tournoi. À 30 ans, elle pourrait terminer sa carrière bien au-dessus de la cinquième place qu’elle occupe ex aequo, tant les écarts avec les joueuses qui la précèdent dans ce classement sont faibles.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 buts)

    Sur cette liste, seule Mead affiche un meilleur ratio de buts par match que Karen Walker. Celle-ci a débuté sa carrière avec l’Angleterre en 1988 et a inscrit 41 buts en 86 sélections avant de mettre fin à sa carrière internationale en 2003. Le plus marquant de ces buts est peut-être celui inscrit lors de la Coupe du monde féminine 1995 : Walker a donné l’avantage 2-1 à l’Angleterre face au Nigeria dans un match de phase de groupes qu’elle a remporté, assurant ainsi sa qualification pour les quarts de finale dès sa première participation au tournoi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 buts)

    Avec la même impressionnante moyenne de 0,48 but par match que Walker, Kerry Davis occupe la deuxième place de ce classement grâce à ses 43 buts en 90 sélections avec l’Angleterre. Première femme noire à représenter l’équipe d’Angleterre, Davis a fait ses débuts en 1982. Elle a joué en défense, au milieu de terrain et en attaque, tout en continuant à marquer à un rythme remarquable. Elle est ainsi restée la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe jusqu’à ce que Kelly Smith la dépasse en 2012, quelque 14 ans après son dernier match avec l’Angleterre.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 buts)

    Largement considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire de l’Angleterre, Smith a détenu pendant neuf ans le record de buts en sélection, après avoir dépassé le total de Davis en marquant contre la Finlande en février 2012. L’attaquante a inscrit deux autres buts pour son pays, un autre au cours de ce même match et un contre l’Écosse un an plus tard, avant de prendre sa retraite avec 46 buts à son actif.

    Les buts les plus célèbres de Smith ont été inscrits lors de la Coupe du monde féminine 2007, en raison de la célébration qui a suivi. Après avoir marqué lors du premier match de l’Angleterre contre le Japon, Smith a retiré sa chaussure et l’a embrassée, donnant naissance à une image devenue emblématique.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 buts)

    Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine en septembre 2021, grâce à un triplé contre la Lettonie. Son premier but de la soirée lui a permis d’égaler le total de Smith, avant que les deux suivants ne la placent seule en tête du classement. White a encore inscrit quatre buts avant de prendre sa retraite après le sacre de l’Angleterre à l’Euro 2022, avec un bilan de 52 buts en 113 matches. L’attaquante a marqué deux fois cet été-là et a inscrit au total 10 buts dans les grands tournois, dont six lors de la Coupe du monde féminine 2019, ce qui lui a valu le Ballon de bronze.