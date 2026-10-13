Mais Ellen White a délogé Smith de la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine en novembre 2021. Depuis, l’ancienne joueuse de Manchester City, qui a pris sa retraite après le sacre à l’Euro 2022, détient le record à battre. Elle compte environ 13 buts d’avance sur toute joueuse actuellement en sélection anglaise, mais plusieurs prétendantes remontent au classement et pourraient menacer son record.

Beth Mead est la plus proche, tandis que Georgia Stanway s’affirme désormais comme une candidate sérieuse : grâce à une remarquable série de buts en 2025 et 2026, elle a grimpé dans le classement historique. Alessia Russo semble elle aussi représenter une réelle menace, d’autant qu’elle est l’avant-centre titulaire de l’Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles joueuses détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de battre ? Combien de buts leur manque-t-il pour grimper encore au classement ? Et quelles joueuses ont marqué le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine...