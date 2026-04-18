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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

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Les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les autres artilleuses des Lionesses

Angleterre
WOMEN'S FOOTBALL
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A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Les Lionesses anglaises ont toujours aligné des buteuses de renom. Avant même de devenir la puissance que l’on connaît – deux Championnats d’Europe consécutifs sous Sarina Wiegman et une première finale de Coupe du monde –, l’équipe pouvait déjà s’appuyer sur un potentiel offensif remarquable, incarné par l’icône d’Arsenal Kelly Smith, souvent désignée comme la meilleure joueuse de l’histoire des Lionesses.

Depuis novembre 2021, Ellen White, retraitée de Manchester City après l’Euro 2022, occupe officiellement la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine, avec treize unités d’avance sur ses poursuivantes. Plusieurs joueuses réduisent toutefois progressivement l’écart et visent son record.

Beth Mead est la plus proche, tandis que Georgia Stanway, désormais installée à la 9e place du classement historique grâce à un triplé lors des deux premiers matchs de l’Angleterre en 2026, revendique aussi son statut de prétendante. Alessia Russo, titulaire au poste d’attaquante centrale, n’est qu’à une longueur du top 10 et constitue une menace supplémentaire.

Qui, donc, Mead, Stanway et Russo cherchent à rejoindre ? Combien de buts leur manquent pour gravir de nouvelles marches ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire des Lionesses…

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10^e : Marieanne Spacey (30 buts)

    Avant de connaître le succès comme entraîneuse chez les Lionesses puis à Southampton, Marianne Spacey figurait parmi les meilleures buteuses de l’histoire de sa sélection nationale. Auteure de 30 buts en 94 sélections depuis ses débuts en 1984, elle évoluait principalement en soutien de l’avant-centre. Considérée comme l’une des meilleures joueuses de l’histoire des Lionesses, elle figure encore aujourd’hui parmi les dix meilleures buteuses de l’équipe, son coup de pied mémorable inscrit contre l’Écosse à Wembley en 1990 restant l’un de ses plus célèbres.

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  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    10^e : Alessia Russo (30 buts)

    Grâce à son but lors de la victoire 1-0 contre l'Islande en avril, Alessia Russo est entrée dans le top 10 des meilleures buteuses de l'histoire des Lionesses, doublant Spacey grâce à un ratio buts/match plus élevé. Ce n’est guère surprenant, puisque l’Angleterre l’aligne systématiquement comme une véritable numéro 9. Son ratio est d’ailleurs particulièrement remarquable, devancé par seulement trois autres joueuses de ce classement. Ce but contre l’Islande était son 30^e en 65 sélections.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 buts)

    Avec 32 buts en 89 sélections, Georgia Stanway, milieu de terrain, se distingue par une efficacité rare devant le but. En 89 sélections, elle a inscrit 32 buts et délivré 20 passes décisives, un bilan statistique d’autant plus impressionnant qu’elle évolue au milieu de terrain. En marquant trois fois lors des deux premières sorties des Lionesses en 2026, Stanway a d’ores et déjà intégré le top 10 des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe et, à seulement 27 ans, elle pourrait rapidement grimper davantage au classement.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 buts)

    Milieu de terrain créative, Karen Carney a brillé pendant quatorze ans sur la scène internationale. Elle a marqué 33 buts, ce qui lui vaut la septième place du classement des meilleures buteuses de l’histoire des Lionesses. Deux de ces buts ont été inscrits lors de l’incroyable campagne de l’Angleterre à l’Euro 2009, dont un lors de la défaite en finale contre l’Allemagne, tandis que deux autres ont été marqués lors du parcours de son équipe vers sa toute première demi-finale de Coupe du monde féminine en 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 buts)

    Première véritable attaquante de cette liste, Eniola Aluko a inscrit 33 buts en 13 ans sous le maillot de l’Angleterre, et ce en 39 matchs de moins que Carney. Trois de ces buts ont été marqués lors de l’Euro 2009 : Aluko y a signé un doublé, dont la réalisation décisive, lors de la victoire en quarts de finale contre la Finlande, pays hôte. Ces réussites faisaient suite à une autre réalisation cruciale, lors d’un nouveau succès 3-2 en phase de groupes face à la Russie.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 buts)

    Aucune joueuse de cette liste n'affiche un meilleur ratio de buts par match que Beth Mead, qui affiche actuellement une moyenne d'un but tous les deux matchs avec l'Angleterre. Ses 39 réalisations en 78 sélections incluent six buts lors du triomphe des Lionesses à l’Euro 2022, performance couronnée par le Soulier d’or du tournoi. Âgée de 30 ans, la joueuse pourrait même terminer sa carrière bien mieux classée que la sixième place, les écarts qui la séparent des joueuses devant elle étant très faibles.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 buts)

    Joueuse la plus capée de l’histoire des Lionesses, Fara Williams a également été une buteuse redoutable durant ses 18 années de carrière internationale. Son dernier but, inscrit sur penalty, reste le plus mémorable : il a offert à l’Angleterre sa première victoire contre l’Allemagne et la troisième place de la Coupe du monde 2015. Ce penalty décisif est l’un des huit buts remarquables marqués par la milieu de terrain lors des grandes compétitions. Le premier remontait à une dizaine d’années, contre le Danemark à Ewood Park, l’antre des Blackburn Rovers, lors de l’Euro 2005 organisé par l’Angleterre.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 buts)

    Dans ce classement, seule Mead affiche un meilleur ratio de buts par match que Karen Walker. Auteure de 41 réalisations en 86 sélections avec l’Angleterre entre 1988 et 2003, Walker a notamment marqué lors de la Coupe du monde 1995. Le plus mémorable de ces buts a sans doute été inscrit lors de la Coupe du monde féminine de 1995, lorsque Walker a donné l’avantage 2-1 à l’Angleterre face au Nigeria en phase de groupes, un match que les Three Lions ont remporté pour se qualifier en quarts de finale dès leur première participation à la compétition.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 buts)

    Avec la même moyenne impressionnante de 0,48 but par match que Walker, Kerry Davis occupe la deuxième place de ce classement après avoir marqué 43 fois en 90 sélections avec l'Angleterre. Première femme noire à avoir porté le maillot des Lionesses, elle a fait ses débuts en 1982 et a évolué avec la même efficacité en défense, au milieu de terrain ou en attaque, maintenant un rythme de buts impressionnant. Elle est restée la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe jusqu’à ce que Kelly Smith la dépasse en 2012, soit quatorze ans après son dernier match avec les Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 buts)

    Considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire des Lionesses, Smith a détenu pendant neuf ans le record de buts marqués pour l’Angleterre, après avoir dépassé le total de Davis en inscrivant un but contre la Finlande en février 2012. L’attaquante a ensuite ajouté deux autres réalisations à son compteur – une seconde lors de ce même match, puis une face à l’Écosse un an plus tard – avant de prendre sa retraite avec 46 buts à son actif.

    Ses buts les plus emblématiques restent ceux inscrits lors de la Coupe du monde féminine 2007, moins pour leur importance sportive que pour la célébration qui a suivi : après avoir ouvert le score contre le Japon, Smith avait ôté puis embrassé sa chaussure, offrant une image devenue culte.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 buts)

    Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l’histoire des Lionesses en septembre 2021 en inscrivant un triplé contre la Lettonie. Son premier but de la soirée lui a permis d’égaler le total de Smith, avant que les deux suivants ne la propulsent seule en tête du classement. Elle a ensuite consolidé son record en ajoutant quatre réalisations supplémentaires, puis elle a pris sa retraite après le triomphe de l’Angleterre à l’Euro 2022, avec un total de 52 buts en 113 sélections. Auteure de deux buts durant cet été triomphal, elle a finalement totalisé 10 réalisations dans les grands tournois, dont six à la Coupe du monde féminine 2019, performance récompensée par le Ballon de bronze.