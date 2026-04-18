Les meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les autres artilleuses des Lionesses

Depuis novembre 2021, Ellen White, retraitée de Manchester City après l’Euro 2022, occupe officiellement la première place du classement des meilleures buteuses de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine, avec treize unités d’avance sur ses poursuivantes. Plusieurs joueuses réduisent toutefois progressivement l’écart et visent son record.

Beth Mead est la plus proche, tandis que Georgia Stanway, désormais installée à la 9e place du classement historique grâce à un triplé lors des deux premiers matchs de l’Angleterre en 2026, revendique aussi son statut de prétendante. Alessia Russo, titulaire au poste d’attaquante centrale, n’est qu’à une longueur du top 10 et constitue une menace supplémentaire.

Qui, donc, Mead, Stanway et Russo cherchent à rejoindre ? Combien de buts leur manquent pour gravir de nouvelles marches ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l’Angleterre au fil des ans ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l’histoire des Lionesses…